Bu Þehir Arkandan gelecek 5. yeni bölüm fragmaný son bölümün ardýndan atv'de yayýnlandý

atv'de çarþamba akþamlarý yayýnlanan yeni dizi Bu Þehir Arkandan gelecek son bölümüyle ekranlara geldi. Baþrollerinde Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuðutlu ve Gürkan Uygun'un oynadýðý Bu Þehir Arkandan gelecek son bölümde; sýnýr dýþý edilmemek için Aslý'yla nikah masasýna oturan Ali'nin aklý ameliyata girecek olan Rauf'taydý. Derin ise olan bitenden habersiz hastaneye geldiðinde öðrendikleri karþýsýnda þoke oldu. Yeni bölüm fragmanýnda Ali'nin yerde baygýn halde yatmasý ve Þahin'in ambulans diye baðýrmasý izleyicilerin Ali'ye ne olacak? diye sormasýna neden oldu. Ýþte, 1 Þubat Çarþamba akþamý yayýnlanacak Bu Þehir Arkandan gelecek 5. yeni bölüm fragmaný...

BU ÞEHÝR ARKANDAN GELECEK SON BÖLÜM ÖZETÝ

Sýnýr dýþý edilmemek için Aslý'yla nikah masasýna oturan Ali'nin aklý ameliyata girecek olan Rauf'tadýr. Derin ise olan bitenden habersiz hastaneye geldiðinde öðrendikleri karþýsýnda þoke olur.

Limanda büyük sürpriz

Derin, Ali'nin gitmesine engel olduðu için Aslý'ya minnettardýr ama Þahin'in kendisine ters davranmasýna anlam verememektedir. Ali biraz nefes almak için gece yarýsý gittiði limanda büyük bir sürprizle karþýlaþýr.

Babasýnýn ihanetiyle sarsýlan Aslý, ona hiç unutamayacaðý bir ders vermeye karar verir. Bunun için Ali'nin yardýmýna ihtiyacý vardýr. Tekin ve Yiðit, Ali'den kurtulduklarýný sanýrken, Ali'nin hiç beklemedikleri bir anda karþýlarýna çýkmasýyla ortalýk yeniden karýþýr.

Sinsi tuzak!

Þahin, Ali'yi Mirkelamoðlu ailesinden uzak tutmaya çalýþsa da baþaramaz. Bu yüzden aralarý açýlýr. Þahin'e haddinden fazla tepki gösterdiðini düþünen Ali hatasýný telafi etmek isteyince Tekin'in sinsi tuzaðýna düþer.

BU ÞEHÝR ARKANDAN GELECEK KONUSU

Henüz beþ yaþýndayken annesinin ölümüne þahit olan Ali'yi, yük gemilerinde aþçýlýk yapan Rauf sahiplenir ve büyütür. Birlikte gemilerde çalýþarak, yirmi dört yýlý geride býrakýrlar, Rauf, Ali'ye hem annelik hem de babalýk yapar, yaþadýðý travmayý unutturmak için hayatýný ona adar.

Ali, "anne" dediði Rauf'un da desteðiyle, gemicilik eðitimi alýr, kimsesiz büyümüþ bir çocuk olduðunu, Rauf'un þefkatiyle unutur, yirmi sekiz yaþýna geldiðinde, beþ dil konuþabilen, yakýþýklý, olgun, sosyal bir gemi adamýdýr.

Armatör Tekin Mirkelamoðlu'nun kýzý Derin ise, Hayatýyla ilgili çok önemli kararlarýn eþiðindedir. Niþanlýsý Yiðit'le mutlu sona yaklaþtýkça, nedense mutsuzluðu artmaktadýr.. Ali'nin içinde bulunduðu gemi limana yanaþýrken, Derin de O sabaha yataðýndan bambaþka bir hayal için kalkar, ama O gün, hayatýnýn deðiþeceðinin farkýnda deðildir...

Ali yýllardýr özellikle Ýstanbul'a uðrayan gemilerde çalýþmak Ýstememiþtir. Yaþadýðý büyük travmadan sonra, Þehre küstür, yýllar sonra "Rauf anne"si Ýstanbul özlemiyle yanýp tutuþtuðu için onunla gelmeyi kabul eder, ama tek bir þartý vardýr, limana inmeyecektir.

Halbuki Rauf Ýstanbul'a özellikle Ali için gelmiþtir bu þehre.... Kendi hastalýðýnýn ilerlediðinin farkýndadýr. Ölmeden Ali'nin geçmiþindeki sýrlarý açýða çýkarmaya, Ali'yi emin ellere emanet etmeye kararlýdýr.. Bu sebeple eski boks þampiyonu Þahin Vargý'yý bulur.

Limana ayak bastýklarýnda olaylar hiç de Rauf'un düþündüðü gibi geliþmez. Ali, gemiden iner inmez, kim olduðunu bilmediði bir kýzýn hikayesinin kahramaný olur...