Bu Şehir Arkandan Gelecek 6. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından atv'de yayınlandı mı?

atv'nin yeni dizisi Bu Şehir Arkandan Gelecek 6. yeni bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Dizinin son bölümü heyecanlı gelişmelere sahne oldu. Ali'ye zarar vermek için organize edilen hileli dövüş sırasında Tekin, onun Şahin'in oğlu olduğunu anladı. Şahin ise şartlı tahliyesini yakmak pahasına Tekin'in evini bastı ve yakasına yapıştı. Seyirciler şimdi yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Fragman yayınlandığında haberimizden izleyebilirsiniz.

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali'ye zarar vermek için organize edilen hileli dövüş sırasında Tekin, onun Şahin'in oğlu olduğunu anlar. Şahin ise şartlı tahliyesini yakmak pahasına Tekin'in evini basar, yakasına yapışır. Gözaltına alınır. Hapse dönmekten kurtulmasının tek yolu Tekin'in şikayetini geri çekmesidir.

Ali, Şahin'in düştüğü durum yüzünden kendini suçlu hissetmektedir. Onun serbest bırakılması için eline Yiğit'le ilgili bir koz geçer. Ancak işler yolunda gitmez, Ali'nin umudu boşa çıkar. Geriye kalan tek çare Tekin'in insafa gelmesidir. Tekin ise durumu fırsata çevirmenin yolunu bulmuştur. Şahin'in özgürlüğü karşılığında Derin'den büyük bir fedakarlık ister. Ancak Derin giderek Ali'yle daha fazla yakınlaşmaktadır.

Boks salonunda baş başa kaldıkları bir gece büyük bir tehlikeyle karşı karşıya gelirler. Ali olan biten her şeye rağmen işleri yoluna koyup, Şahin'i kurtarmaya kararlıdır. Ancak en yakınındakinden gelecek son darbe Ali'yi yıkacaktır.

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK KONUSU

Henüz beş yaşındayken annesinin ölümüne şahit olan Ali'yi, yük gemilerinde aşçılık yapan Rauf sahiplenir ve büyütür. Birlikte gemilerde çalışarak, yirmi dört yılı geride bırakırlar, Rauf, Ali'ye hem annelik hem de babalık yapar, yaşadığı travmayı unutturmak için hayatını ona adar.

Ali, "anne" dediği Rauf'un da desteğiyle, gemicilik eğitimi alır, kimsesiz büyümüş bir çocuk olduğunu, Rauf'un şefkatiyle unutur, yirmi sekiz yaşına geldiğinde, beş dil konuşabilen, yakışıklı, olgun, sosyal bir gemi adamıdır.

Armatör Tekin Mirkelamoğlu'nun kızı Derin ise, Hayatıyla ilgili çok önemli kararların eşiğindedir. Nişanlısı Yiğit'le mutlu sona yaklaştıkça, nedense mutsuzluğu artmaktadır.. Ali'nin içinde bulunduğu gemi limana yanaşırken, Derin de O sabaha yatağından bambaşka bir hayal için kalkar, ama O gün, hayatının değişeceğinin farkında değildir...

Ali yıllardır özellikle İstanbul'a uğrayan gemilerde çalışmak İstememiştir. Yaşadığı büyük travmadan sonra, Şehre küstür, yıllar sonra "Rauf anne"si İstanbul özlemiyle yanıp tutuştuğu için onunla gelmeyi kabul eder, ama tek bir şartı vardır, limana inmeyecektir.

Halbuki Rauf İstanbul'a özellikle Ali için gelmiştir bu şehre.... Kendi hastalığının ilerlediğinin farkındadır. Ölmeden Ali'nin geçmişindeki sırları açığa çıkarmaya, Ali'yi emin ellere emanet etmeye kararlıdır.. Bu sebeple eski boks şampiyonu Şahin Vargı'yı bulur.

Limana ayak bastıklarında olaylar hiç de Rauf'un düşündüğü gibi gelişmez. Ali, gemiden iner inmez, kim olduğunu bilmediği bir kızın hikayesinin kahramanı olur...