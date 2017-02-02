Bu Şehir Arkandan Gelecek tutmadı

Başrollerini Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun ‘un paylaşacağı 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' dün akşam yayınlanan Beşinci bölümüyle Totla reytinglerde ancak 11. sırada yer aldı.

Dizi bu sonuçla gündüz kuşağında yayınlanan Evleneceksen Gel, Zuhal Topal'la ve Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi programların da gerisinde kaldı! (Milliyet.com.tr)

Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinin konusu

Kerem Bürsin dizide henüz 5 yaşındayken annesini kaybetmiş ve gemilerde aşçılık yapan Rauf’un yanında büyüyen Ali karakterini canlandıracak. Küçük yaştan itibaren Ali’ye hem annelik hem babalık yapacak olan Rauf yaşadığı zorlu yaşama rağmen Ali’ye kötü durumlarını yansıtmamaya çalışacak.

Ali, kendisini büyüten Rauf’a “anne” diye seslenirken onun sayesinde gemicilik ile ilgili detayları öğrenmeye başlayacak. 28 yaşına geldiğinde gemicilik tecrübesi olan, 5 dil bilen, sosyal ve olgun bir gemi adamına dönüşecek olan Ali, İstanbul’a küskünlüğünü yenmeye çalışacak.

Yaşadığı kötü olayların ardından İstanbul’a sefer yapan hiçbir gemiyi tercih etmeme kararı alan Ali ünlü armatör Tekin Mirkelamoğlu’nun kızı Derin ile karşılaşacak.

Leyla Lydia Tuğutlu ailesinin isteği doğrultusunda birlikte olduğu kişi ile mutsuz bir yaşam süren Derin’i canlandıracak. Evlilik aşamasında olmasına rağmen birlikte olduğu kişi ile sorunları olan Derin’in hayatı Ali’yi görmesinin ardından değişecek.

Rauf Ali’nin hayatındaki sırları açığa çıkarmak için onu İstanbul’a getirirken kendi hastalığının ilerlediğini Ali’ye belli etmek istemeyecek. Eski boks şampiyonu olan Şahin Vargı’ya ulaşacak olan Rauf, Ali’nin hikayesinin çözülmesi için tanışmalarını sağlayacak.

Öte yandan Ali İstanbul’a ayak bastığı ilk anda karşılaştığı Derin ile bir aşk üçgenini içerisinde kendisini bulacak. Nişanlısı ve aşık olduğu adam arasında karar vermekte zorlanan Derin’in aşkını tercih edecek.