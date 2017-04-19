Bu Şehir Arkandan Gelecek yeni 16. bölüm fragmanı son bölüm atv’de

Bu Şehir Arkandan Gelecek 16. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı mı? atv’nin çarşamba akşamları yayınlanan dizisi Bu Şehir Arkandan Gelecek takipçileri her bölümü heyecanla bekliyor. Bu Şehir Arkandan Gelecek son bölümde, sözleşme yüzünden Gülce’yle çalışmaya devam etmek zorunda olan Ali, bu durumdan çok rahatsız oldu. Oğlunun sıkıntısını gören Şahin, ona destek oldu. Belgin’in Bora’yla yaşadığı yasak ilişkinin basına yansımasının ardından magazinciler, Derin ve Belgin’in peşine düştü. Başrollerini Gürkan Uygun, Kerem Bürsin ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 26 Nisan 2017 Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan Bu Şehir Arkandan Gelecek yeni bölüm fragmanı yayınlandığında buradan izleyebileceksiniz.

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sözleşme yüzünden Gülce’yle çalışmaya devam etmek zorunda olan Ali, bu durumdan çok rahatsızdır. Oğlunun sıkıntısını gören Şahin, ona destek olacaktır. Belgin’in Bora’yla yaşadığı yasak ilişkinin basına yansımasının ardından magazinciler, Derin ve Belgin’in peşine düşer. Gülce ise Ali’yi reklam kampanyasının yüzü yapmak için kolları sıvamıştır.

Kokteylin olduğu gece Ali’ye yalnız gelmesini tembihleyen Gülce, Derin’i karşısında görünce çok bozulur. Ali’nin basına tanıtımı, Derin’in varlığı yüzünden skandala dönüşür. Şahin, Ali ve Rauf Anne’yle birlikte Nesrin’i oğlundan istemeye gider. Aslı ve annesinin beklenmedik katılımıyla birlikte, bu ‘kız isteme ziyareti’ oldukça renkli geçecektir. Belgin’in ihaneti yüzünden koğuşta dalga konusu olan Tekin, durumu hazmedemez. Yakında tahliye olacak olan mahkumlardan biri ona sorunu kökünden halletmeyi teklif eder. Nesrin ve Şahin’in nişan gecesi ortaya çıkan Bora, Derin’in tepkisiyle karşılaşır. Tartışmanın sonucunda Derin, annesinin gerçek yüzünü öğrenir. Ancak Belgin’den hesap sormak için eve gelen Derin ve Ali’nin karşılaşacağı manzara, onları dehşete düşürecektir.

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK KONUSU NEDİR?

Henüz beş yaşındayken annesinin ölümüne şahit olan Ali’yi, yük gemilerinde aşçılık yapan Rauf sahiplenir ve büyütür. Birlikte gemilerde çalışarak, yirmi dört yılı geride bırakırlar, Rauf, Ali’ye hem annelik hem de babalık yapar, yaşadığı travmayı unutturmak için hayatını ona adar.

Ali, "anne" dediği Rauf’un da desteğiyle, gemicilik eğitimi alır, kimsesiz büyümüş bir çocuk olduğunu, Rauf’un şefkatiyle unutur, yirmi sekiz yaşına geldiğinde, beş dil konuşabilen, yakışıklı, olgun, sosyal bir gemi adamıdır.

Armatör Tekin Mirkelamoğlu’nun kızı Derin ise, Hayatıyla ilgili çok önemli kararların eşiğindedir. Nişanlısı Yiğit’le mutlu sona yaklaştıkça, nedense mutsuzluğu artmaktadır.. Ali’nin içinde bulunduğu gemi limana yanaşırken, Derin de O sabaha yatağından bambaşka bir hayal için kalkar, ama O gün, hayatının değişeceğinin farkında değildir...

Ali yıllardır özellikle İstanbul’a uğrayan gemilerde çalışmak İstememiştir. Yaşadığı büyük travmadan sonra, Şehre küstür, yıllar sonra "Rauf anne"si İstanbul özlemiyle yanıp tutuştuğu için onunla gelmeyi kabul eder, ama tek bir şartı vardır, limana inmeyecektir.

Halbuki Rauf İstanbul’a özellikle Ali için gelmiştir bu şehre.... Kendi hastalığının ilerlediğinin farkındadır. Ölmeden Ali’nin geçmişindeki sırları açığa çıkarmaya, Ali’yi emin ellere emanet etmeye kararlıdır.. Bu sebeple eski boks şampiyonu Şahin Vargı’yı bulur.

Limana ayak bastıklarında olaylar hiç de Rauf’un düşündüğü gibi gelişmez. Ali, gemiden iner inmez, kim olduğunu bilmediği bir kızın hikayesinin kahramanı olur.

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? ROLLERİ NEDİR?

Kerem Bürsin (Ali) Küçük yaşta annesini kaybetmiş, gemilerde aşçılık yapan Rauf tararından büyütülmüş. O zor hayat içinde kendini çok iyi yetiştirmiş bir genç, bir çok dil biliyor , Hayatında, hem anne, hem baba olarak bellediği Rauf’dan başka kıymet verdiği kimse yok. Boksa meraklı.

Leyla Lydia Tuğutlu (Derin) Ünlü armatör Tetin Mirkelamoğlu’nun kızıdır. Aynı çevrede birlikte büyüdüğü Yiğit’le nişanlıdır. Evlenmelerine on gün kala, büyük bir şelaleye doğru sürüklendiğini hissedip isyan eder, evlilik için erken olduğunu diretir, tek isteği kendi olabilmek ve hayallerini gerçekleştirmektir.

Gürkan Uygun (Şahin) Eski boks şampiyonu. Kendi spor salonunda antrenörlük yapıyor. Sevdiği kadının ölümüne neden olanı öldürerek hapis yatmış, eski borçları yüzünden belaya karışmadan, ayakta durmaya çalışıyor. Tam hayatından vazgeçtiği sırada hayatına Ali girer.