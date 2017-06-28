Caner Berke boşandı mı ayrıldı mı? Caner Berke son durum nedir?

Caner Berke çifti magazin gündemindeki yerini koruyor. Caner Berke son durum, Caner Berke boşandı mı? Esra Erol’un izdivaç programında tanışarak yalnızca birkaç ay önce dünya evine giren çiftin mutluluğu çok kısa sürdü. Caner Berke boşandı mı? Berke’nin Caner’den şiddet gördüğünü iddia etmesi ikili arasında bardağı taşıran son damla oldu. Canlı yayına ve sosyal medyaya sıçrayan tartışmalar nedeniyle Caner Berke son durum merak ediliyor. Caner Toygar ile Berke, Esra Erol’un evlilik programında geçtiğimiz Nisan ayında evlenmişlerdi.

CANER – BERKE SON DURUM

Canlı yayına çıkan Caner'in "Berke beni bıraktı gitti" açıklamasının ardından telefonla yayına bağlanan Berke, "Caner bana şiddet uyguluyor" demişti. İkili arasındaki şok tartışmanın ardından gerçek ortaya çıktı.

Berke, sosyal medya hesabından, "Caner kesinlikle bana şiddet uygulamadı. Ekranda olaylarla ilgili konuştuğunu görünce bir an sinirden öyle söyledim. Ayrılma nedenim anlaşamamamızdır" mesajını yayımladı.

Eşinin canlı yayında ortaya attığı şiddet iddiasına İnstagram paylaşımı ile tepki gösteren Caner, "Benim hayalini kurduğum yuva buydu. Tek isteğim seneye çocuğum ve eşimle yine Umre'ye gitmekti. Ben mi Ramazan ayında şiddet uygulayacağım? Ben mi sevdiğim kadına vuracağım? Sen beni 70 milyona rezil ettin dün. Hakkımı helal etmiyorum. İzle belki o kararan kalbin biraz olsun acır. Bu videoyu seninle her izlediğimizde ağlardık. Ne oldu ya, ne oldu şimdi?" ifadelerini kullandı.