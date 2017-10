Çember 11. yeni bölüm fragmanı yayında mı Çember 10. son bölüm Star TV izleyicisiyle buluşacak

Çember 11. yeni bölüm fragmanı yayındamı sorusu dizi severler tarafından araştırılmaya başlanıd. İlk bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Çember dizisi yeni sezon kaldığı yerden devam ediyor. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Çember 10. bölümü ile 18 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Serinin dördüncü filmi Çember: Kurtar Beni’de konuk oyuncu olarak İlay Erkök, Seda Demir ve Gökhan Atalay yer alıyor. Peki Çember 11. yeni bölüm fragmanında neler olacak? Çember kaç bölüm yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler var? Ayrıntılar haberimizde..







ÇEMBER 11. BÖLÜM FRAGMANI



Çember dizisi 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı resmi internet sayfasında yayına girmesi ile birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.



ÇEMBER 10. BÖLÜM ÖZETİ



Çember Göl kenarında, park halindeki lüks bir araç içinde iki kadın cesedi bulunur. Kadınların kimlik tespiti yapıldığında ekibimizi şaşırtan detaylar ortaya çıkar. Begüm başarılı bir doktor, Elif ise hayatını eskortluk yaparak kazanmaktadır. Akıllarda soru işaretleri oluşur. Birbirinden alakasız bu iki kadını bir araya getiren sebep nedir? Araştırma devam ederken, eskiden çok iyi bir polis olan fakat meslekten ayrılan Şinasi Başkomiser de soruşturmaya yardımcı olmak amacıyla ekibe dahil olur. Şinasi Bülbül nam-ı değer "En gerekli Yılan" Barış Başkomiserle akademiden dönem arkadaşı aynı zamanda birbirlerinin en büyük rakibidir. Şinasi Başkomiser'in ekibe dahil olması Volkan başta olmak üzere herkesi heyecanlandırır. Soruşturma esnasında Begüm, Elif ve Selin’in geçmişten kalma çok önemli bir sırları olduğu ortaya çıkar. Peki bu sır nedir? Tek sır onların ki değildir elbet. Şinasi'nin de tüm ekipten gizlediği büyük bir sırrı vardır



ÇEMBER 10. BÖLÜM FRAGMANI







ÇEMBER SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Barış ile anlaşamadığı için ekipten ayrılan Cumali Silivri karakoluna tayin edilmiştir. Bir villada aynı aileden üç kişi hunharca katledilmişlerdir. Davayı ele alan Cumali araştırmaya başlar. Mehmet adındaki bir kumarbaz bu cinayetlerin sorumlusu olarak görülür. Hayatı kumar bağımlılığı yüzünden mahvolan Mehmet karısı ve 7 yaşındaki kızından ayrı, sefil bir hayat yaşamaktadır.



Görgü tanıklarının teşhis etmesiyle kimliği ve eşkali tespit edilen Mehmet, polisten kaçarken bir yandan da ekibin aklın karıştıran mesajlar bırakmaktadır. Cumali Mehmet’in peşindeyken beklenmedik bir şekilde Barış ve ekibi de araştırmaya dahil olurlar. Cumali ve Barış bu davada karşı karşıya gelirler. İkisinin de olaya bakış açısı ve katili farklıdır. Derken araştırma derinleştikçe işin hiç de göründüğü gibi olmadığı anlaşılır. Başka şüpheliler de vardır. Barış ve Cumali arasındaki görüş ayrılığı bakalım ne şekilde sonuçlanacaktır ve katil kimdir?



ÇEMBER FİLMLERİNİN GENEL KONUSU



6 filmlik bir polisiye serisi olan Çember, her bir filmde pek çok ünlü konuk oyuncuyu ağırlayacak.



Seyirciyi alışılmışın dışında hikaye kurgusu ile ekran başına çekecek 6 filmlik serinin ilk filmi “Oyunu Bozuyorum” 3 Temmuz Pazartesi Star TV ekranlarında başlayacak!

Abdullah Oğuz’un yönetmenliğini yaptığı ve yapımcılığını Yapımcılığını Ans Prodüksiyonun üstlendiği projenin başrollerinde Serhat Kılıç, Pelin Akil Altan, Barış Bağcı ve Anıl Altan yer alıyor.



Özel ekip iş başında...

Her filmde farklı ünlü isimlerin rol alacağı serinin ilk filmi olan Çember “Oyunu Bırakıyorum” da konuk oyuncu olan Sedef Avcı, sıradışı karakteriyle ekranlara gelecek ve seyirciyi şaşırtacak.



Serinin diğer filmlerinde rol alan ünlü isimler arasında; Menderes Samancılar, Melisa Sözen, Duygu Yetiş, Goncagül Sunar, İrem Altuğ, Füsun Erbulak gibi isimler yer alıyor.







Sıradışı polisiye filmler serisi!



Türkiye’nin dört bir yanındaki gizemli, farklı ve çözülememiş dosyaları aydınlatmak amacıyla İstanbul emniyet müdürlüğü tarafından özel bir ekip kurulur. Suçlu profili uzmanı Barış Başkomiser’in (Barış Bağcı) önderi olduğu ekibin her üyesinin farklı yetenekleri vardır. Deneyimli, komik ve olayları kendi bakış açısıyla çözen komiser



Adem (Serhat Kılıç)…

Yalan söyleyen insanları duygu durumundan ve hareketlerinden anlayan, ancak bulunduğu birimde çok fazla şans verilmemiş yeni komiser yardımcısı Ayşe (Pelin Akil Altan) …

Ekibin bilişim uzmanı, heyecanlı komiser yardımcısı Volkan (Anıl Altan)…



Geçmişlerinde birçok şey yaşamış ve birbirlerinden tamamen farklı olan bu dört kişi tek bir vakada birleşir ve beraber çalışmaya başlar.







ÇEMBER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?



Dizinin ilk bölümü itibariyle oyuncular başta olmak üzere dizinin hangi mekanda çekildiğini de sorgulayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Çember dizisinin nerede çekildiğine dair resmi bir bilgi yer almasa da, çekimlerin Şile dolaylarında gerçekleştiğine dair rivayetler yer alıyor.



OYUNCULAR



BARIŞ BAĞCI



Başkomiser Barış



SERHAT KILIÇ



Komiser Adem



PELİN AKİL ALTAN



Komiser Yardımcısı Ayşe



ANIL ALTAN



Komiser Yardımcısı Volkan