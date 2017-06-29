Çember dizisi oyuncuları kimler konusu ne? Çember hangi kanalda ne zaman?

Çember konusu ne oyuncuları kimler, Çember hangi kanalda ne zaman başlıyor? Star TV’nin sevilen dizileri bir bir sezon finali ve final yapmaya başladılar. Yaz dizileri arasında iddialı bir yapım olan Çember dizisi de bulunuyor. Dizinin başrollerinde Pelin Akil Barış Bağcı, Anıl Altan ve Serhat Kılıç bulunuyor. Yönetmen koltuğunda ise Abdullah Oğuz oturuyor. Pelin Akil ve eşi Anıl Altan’ın aynı projede yer almaları ise hayranlarını daha da heyecanlandırdı. Çiftin sosyal hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımları hayranları tarafından çok beğeniliyor. Çember, resmi internet sitesinde Resmi internet sitesinde sıra dışı polisiye filmler serisi olarak tanımlanıyor. Diziden daha çok film serisi olarak ilerleyecek. Her filmde farklı ünlü isimlerin rol alacağı serinin ilk filmi olan Çember “Oyunu Bozuyorum” da konuk oyuncu olan Sedef Avcı, sıradışı karakteriyle ekranlara gelecek ve seyirciyi şaşırtacak. Serinin diğer filmlerinde rol alan ünlü isimler arasında; Menderes Samancılar, Melisa Sözen, Duygu Yetiş, İrem Altuğ, Füsun Erbulak, Selçuk Borak, Gözde Çığacı gibi isimler yer alıyor.

ÇEMBER NE ZAMAN HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Çember film serileri olarak yayınlanacak. Filmin ilk serisi 3 Temmuz 2017'de Star TV'de yayınlanacak.Yayın saati 20.00 olarak duyuruldu.

ÇEMBER 1. BÖLÜM FRAGMAN

ÇEMBER DİZİSİ KONUSU

Türkiye’nin dört bir yanındaki gizemli, farklı ve çözülememiş dosyaları aydınlatmak amacıyla İstanbul emniyet müdürlüğü tarafından özel bir ekip kurulur. Suçlu profili uzmanı Barış Başkomiser’in (Barış Bağcı) önderi olduğu ekibin her üyesinin farklı yetenekleri vardır.

Deneyimli, komik ve olayları kendi bakış açısıyla çözen komiser Adem (Serhat Kılıç)…

Yalan söyleyen insanları duygu durumundan ve hareketlerinden anlayan, ancak bulunduğu birimde çok fazla şans verilmemiş yeni komiser yardımcısı Ayşe (Pelin Akil Altan) …

Ekibin bilişim uzmanı, heyecanlı komiser yardımcısı Volkan (Anıl Altan)…

Geçmişlerinde birçok şey yaşamış ve birbirlerinden tamamen farklı olan bu dört kişi tek bir vakada birleşir ve beraber çalışmaya başlar.

ÇEMBER DİZİSİ OYUNCULARI

Barış Bağcı (Başkomiser Barış)

Özel ekibin lideri olan Barış’ın geçmişini kimse bilmemektedir. Yıllar önce nişanlısını bant cinayetleri ismi verilen bir cinayete kurban vermiş ve katillerin izini bulamamış bu sebeple de mesleğini bırakıp bir üniversitede ders vermeye başlamıştır. Geçmişte yaşadıklarını unutamamış, zaman onu çok sert biri haline getirmiş. Nişanlısının ölümüne neden olan Bant cinayetleri tekrar ortaya çıkınca nişanlısını öldürenlerin izini bulabilmek için tekrar mesleğe dönmüştür. Çok zeki, duygularıyla değil mantığıyla hareket edebilen çok soğuk bir karaktere sahiptir. Şule ve Amir’i Kemal dışında Barış komiser hakkında kimse bir şey bilmemektedir.

Yakışıklı oyuncu 27 Mayıs 1975 yılında Karaman’da doğmuştur. En son Trt 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Baycu Noyan karakterine hayat vermiştir.

Pelin Akil (Komiser Yardımcısı Ayşe)

Güzel oyuncu 17 Nisan 1986 yılında İstanbul’da doğmuştur. Geçtiğimiz sezon Atv ekranlarında yayınlanan Aile İşi isimli komedi dizisinde Müjde karakterine hayat vermiştir. Eşi Anıl Altan’dır

Anıl Altan (Komiser Yardımcısı Volkan)

Genç oyuncu 29 Mayıs 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2012 yılında Arka Sıradakiler dizisiyle oyunculuğa adım atmıştır. Daha sonra ise Boynu Bükükler ve Kaderimin yazıldığı Gün gibi önemli dizilerde rol almıştır.

Serhat Kılıç (Komiser Adem)

Yakışıklı oyuncu 8 Temmuz 1975 yılında Ankara’da doğmuştur. Aslen Malatyalı olan oyuncumuz son olarak geçtiğimiz sezon Seksenler dizisinde Ergün karakterine hayat vermiştir.

Melisa Sözen

Genç ve güzel oyuncu 6 Temmuz 1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2013-2014 yılları arasında Alican Yücesoy ile evlilik yapmıştır. En son Kanal D ekranlarında yayınlanan eğlenceli komedi dizisi Beş Kardeş’te Fahriye karakterine hayat vermiştir. Ayrıca Bıçak sırtı, Kış Uykusu, Av Mevsimi, Kalp Düğümü, Analı Oğullu, Bir Varmış Bir Yokmuş gibi yapımlarda da kadroda yerini almıştır.

Sedef Avcı

22 Ocak 1982 tarihinde İstanbul‘da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Dört yaşında baleye başladı, sekiz sene bale yaptı. 2001 yılında Üniversiteyi kazandı. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünden mezun oldu. Mahşeri Cümbüş topluluğundan oyunculuk dersleri aldı. Daha sonra da İpek Bilgin‘den oyunculuk dersleri aldı. New York‘taki Actors Studio’dan gelen Anthony Vincent Bova‘nın work-shop’larına üç kez katıldı.

Gaye Sökmen Ajansı’na bağlı olarak mankenlik yaptı. 1997 yılında Elite Model Look Turkey birincisi oldu. 2001 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci oldu ve 2001 yılında Miss Universe Kainat Güzellik Yarışmasında ülkemizi temsil etti.

2007 yılında Menekşe ile Halil dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrol paylaşmıştır.

Kendisi gibi oyuncu ve model olan Kıvanç Kasabalı ile 2005 Temmuz ayında evlendi.