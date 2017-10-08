Cennetin Gözyaşları 4. Yeni bölüm fragmanı yayında mı? Cennetin Gözyaşları son 3. Bölüm ATV’de

Cennet’in Gözyaşları fragmanı son 3. Bölüm izleyicisi tarafından merak ediliyor. Cennet’in Gözyaşları yeni 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Başrollerinde Adı Efsane ve Kırgın Çiçekler kadrosunda izlediğimiz Almila Ada ile Güneşin Kızları ve Dayan Yüreğim gibi dizilerde izlediğimiz Berk Atan yer aldığı dizi, annesi tarafından terk edilen Cennet isimli genç bir kızın duygu dolu hayat hikayesine aktarılıyor. Cennet’in Gözyaşları son bölümde duyduklarından sonra bir daha kesinlikle SR Mimarlığa geri dönememe kararı alır. Melisa ve Selim'in atlattıkları büyük kazadan sonra Nilgün deliye döner ve sorumlu olarak Melisa'yı görür. En son isteği Selim'in ailesinin gözünden düşmek olan Melisa hem Selim'e hem de Nilgün'e kendini affettirmek için ne yapacağını bilemez. Selim ise Melisa'nın sarhoşken ona söylediklerini unutmuştur ve hiç yaşanmamış gibi davranır. Yeni iş arayışına giren Cennet bu süre için balık pazarında Suna ve Ömer'e yardımcı olur. Cennet her ne kadar Selim ve SR mimarlığı tamamen hayatından çıkarmak istese de Selim, onu geri kazanmak için elinden geleni yapar. Gerekirse onunla beraber balıkçılık bile yapacaktır. Orhan'ın ise Cennet'e olan ilgisi gitgide artar. Cennetin Gözyaşları yeni 4. Bölüm fragmanı ve Cennet’in Gözyaşları son 3. bölüm izleme linki sizlerle olacak.

CENNET’İN GÖZYAŞLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıllar sonra büyük bir hesaplaşma yapan Mukaddes ve Arzu'nun konuşmalarına şahit olan Cennet, duyduklarından sonra bir daha kesinlikle SR Mimarlığa geri dönememe kararı alır. Melisa ve Selim'in atlattıkları büyük kazadan sonra Nilgün deliye döner ve sorumlu olarak Melisa'yı görür. En son isteği Selim'in ailesinin gözünden düşmek olan Melisa hem Selim'e hem de Nilgün'e kendini affettirmek için ne yapacağını bilemez. Selim ise Melisa'nın sarhoşken ona söylediklerini unutmuştur ve hiç yaşanmamış gibi davranır. Yeni iş arayışına giren Cennet bu süre için balık pazarında Suna ve Ömer'e yardımcı olur. Cennet her ne kadar Selim ve SR mimarlığı tamamen hayatından çıkarmak istese de Selim, onu geri kazanmak için elinden geleni yapar. Gerekirse onunla beraber balıkçılık bile yapacaktır. Orhan'ın ise Cennet'e olan ilgisi gitgide artar. Cennet'i tekrar geri kazanmak için Dubaili ortaklarıyla balık pazarına gider ve orada Cennet'e beklemediği bir teklifte bulunur. Arzu kocası Mahir'in onu aldattığını öğrenir ve o kadının Özlem olduğunu bilmeden karşısına çıkar. Bu yüzleşme her iki kadın için de büyük olaylara gebedir. Mukaddes, Cennet'ten gizli doktora gider. Doktordan duyduklarından sonra yıkılan Mukaddes'in tek düşündüğü torunu Cennet ve onun geleceğidir. Mukaddes, Cennet'in çocukken annesine yazdığı mektupları Arzu'ya gönderir. Ana yüreğinin sızlayıp, kızına sahip çıkacağını düşünen Mukaddes hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Arzu, Mukaddes ve Cennet'ten tamamen kurtulmak için son kez Mukaddes'in karşısına çıkar ve ona öyle bir şey söyler ki Mukaddes'in hasta yüreği duyduklarına dayanamaz. Ancak bu sırada Arzu'nun istemeden Mukaddes'in evinde düşürdüğü broşu bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının delilidir.

CENNET’İN GÖZYAŞLARI KONUSU

Bazı bağlar hiç kopmaz. Anne ile çocuk gibi, gerçek aşklar gibi, samimi dostluklar gibi. Cennetin Gözyaşları bu hiç kopmayan bağların samimi hikayesi. Hiç kopmayıp ancak kördüğüm haline gelen bağların. Çünkü hiç kimse kaderinden asla kaçamaz.

CENNETİN GÖZYAŞLARI OYUNCULARI

Berk Atan (Selim Arısoy);

26 Eylül 1991 İzmir doğumlu genç oyuncu daha önceden Altındağlı, Herşey Yolunda Merkez, Güneşin Kızları ve Dayan Yüreğim kadrosunda yer almıştır. 2012 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinci olmuştur.

Almila Ada (Cennet Yılmaz);

4 Ağustos 1994 İstanbul doğumlu genç oyuncu daha önceden Kaderimin Yazıldığı Gün, Kırgın Çiçekler ve Adı Efsane adlı dizilerin kadrosunda yer almıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisidir.

Güler Ökten (Mukaddes Yılmaz);

1 Nisan 1941 Isparta doğumlu oyuncu daha önceden Çemberimde Gül Oya, Yaprak Dökümü, Leyla ile Mecnun, Böyle Bitmesin, Kara Para Aşk, Aşk ve Gurur gibi dizilerde rol almıştır.

Esra Ronabar (Arzu Soyer);

1 Ocak 1978 İzmir doğumlu oyuncu A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyeri boyunca Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Küstüm Çiçeği, Uçurum ve Sana Bir Sır Vereceğim gibi dizilerin kadrosunda rol almıştır.

Ali İpin (Rıza Soyer);

21 Aralık 1955 Ankara doğumlu oyuncu eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde almıştır. Daha önceden Asmalı Konak, Kurtlar Vadisi, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Arka Sokaklar, Yaprak Dökümü, Baba Ocağı, Ustura Kemal, Güzel Çirkin, Güzel Köylü ve Hanım Köylü gibi dizilerde rol almıştır.

Zehra Yılmaz (Melisa Soyer);

9 Mayıs 1992 Mersin doğumlu oyuncu profesyonel oyunculuk hayatına 2016 yılında ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar ile adım atmıştır. Akabinde aynı yıl başrollerini Timuçin Esen, Nejat İşler, Şevval Sam, Alperen Duymaz, Dilan Çiçek Deniz’in paylaştığı Bodrum Masalı’nda rol almıştır. Son olarak ise 2017 yılında Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği başrollerinde Haluk Bilginer, Emre Kınay, Zeynep Çamcı ve Ushan Çakır’ın yer aldığı Kara Yazı’nın kadrosunda yer almıştır.

Yusuf Akgün (Orhan Soyer);

Cevdet Mercan’ın yönettiği Kırık Kanatlar dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına adım atmıştır. Akabinde ise Derdest, Adını Feriha Koydum, Böyle Bitmesin, Beni Böyle Sev, Hayat Mucizelere Gebe ve O Hayat Benim gibi projelerde rol almıştır.

Hazım Körmükçü (Mahir Soyer);

30 Ocak 1965 İstanbul doğumlu oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Daha önceden Yılan Hikayesi, Canım Annem, Gizli Patron, Dur Yolcu, Bir Zamanlar Osmalı Kıyam, Osmanlı’da Derin Devlet, Filinta ve Yeter’in kadrosunda yer almıştır.

Şencan Güleryüz (Cengiz Arısoy);

1 Ocak 1972 Amasya doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. Daha önceden Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Zor Hedef, Omuz Omuza, Eve Düşen Yıldırım, Kod Adı Reaksiyon, Asla Vazgeçmem ve Çanakkale Yüzyıllık Mühür gibi dizi projelerinde rol almıştır.