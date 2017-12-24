Cennetin Gözyaşları 15.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Cennetin Gözyaşları son 14.bölüm izle ATV’de

Cennetin Gözyaşları 15.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Cennetin Gözyaşları son 14.bölüm izleyicisiyle bu akşam saat 20.00’da ATV’de buluşacak. Cennetin Gözyaşları yeni bölüm fragmanları ve Cennetin Gözyaşları son bölüm izleme linki araştırılıyor. Milyonların gözde dizisi Cennetin Gözyaşları son bölümde Selim’in kimseyi affetmeye niyeti yoktu buna Cennet’te dahil. Peki Cennetin Gözyaşları 14.bölümde neler olacak? Cennet hapse girmiştir ve onu zorlu bir süreç bekliyordur. Hiç bilmediği ve oldukça sert şartlarda olan hapis ortamında hem hayatta kalmaya çalışıyor hem de suçsuzluğunu ispatlamak istiyordur. Ama hiçbir şey kolay olmayacaktır. ATV ekranlarının başarılı ve reytingi zirvede olan dizisi Cennetin Gözyaşları bomba bir bölümle geliyor. İşte merak edilen Cennetin Gözyaşları 15.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Cennetin Gözyaşları son bölüm izleme linki haberimizde…

Cennetin Gözyaşları 15.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Cennetin Gözyaşları yeni 15.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yerini alacaktır.

Cennetin Gözyaşları oyuncu kadrosu; Zehra Yılmaz, Güler Ökten, Yusuf Akgün, Ebru Destan, Hazım Körmükçü, Çiçek Acar, Ali İpin, Sencan Güleryüz, Süeda Çil, Ebru Nil Aydın, Sude Nur Yazıcı ve Oktay Çubuk gibi başarılı isimlerden oluşuyor.

CENNETİN GÖZYAŞLARI YENİ 14.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cennet hapse girmiştir ve onu zorlu bir süreç bekliyordur. Hiç bilmediği ve oldukça sert şartlarda olan hapis ortamında hem hayatta kalmaya çalışıyor hem de suçsuzluğunu ispatlamak istiyordur. Ama hiçbir şey kolay olmayacaktır. Tüm bunların arkasındaki kişinin Arzu olduğunu biliyor olması da bir şeyleri değiştiremiyordur. Yapayalnız hissediyordur kendisini. Oysaki arkasında onu koruyup, kollamaya çalışan büyük bir güç vardır. Bu güç Cennet'in destekçisi olmaya adım adım giderken Arzu'nun da kabusu olacaktır. Önemli miktarda hisselere sahip olan Arzu daha da güçlüdür. Sema'yı ve Orhan'ı karşısına almıştır ama yıkılmayacağından da o kadar emindir ki. Ne var ki hayatının en büyük kabusu ensesindedir ve karşılaşmalarına da çok az kalmıştır. Selim ise Melisa ile dönülmez bir yolculuğa çıktığını anlamıştır. Cennet'in kendisine en çok ihtiyacı olduğu zamanlardır ama Selim'in hem eli kolu bağlı hem de Cennet'in yüzüne bakacak cesareti yoktur. Kötüler galip gelmelerinin sevincini yaşarlarken en büyük kötü ile henüz karşılaşmamışlardır.

CENNETİN GÖZYAŞLARI 14.BÖLÜM 1.FRAGMAN

CENNETİN GÖZYAŞLARI 14.BÖLÜM 2.FRAGMAN

CENNETİN GÖZYAŞLARI 13.BÖLÜM ÖZETİ

Selim kendisinden gizlenen acı gerçekleri, hayatının koca bir yalan üzerine kurulduğunu öğrenmiştir. Kimseyi affetmeye niyeti yoktur. Buna Cennet de dahil... Cennet'in her şeyi anlatma çabası, yalvarmaları da boşunadır. Her şeyin sorumlusu Melisa, bu durumu lehine kullanmayı çok iyi becerir. Selim'in ağlayacak bir omuza ihtiyacı vardır ve bunu da ona tek dürüst olan kişi Melisa yapabilir...

Arzu ise Rıza Bey'in vefatının ardından Sema Hanım başta olmak üzere bütün ailesi tarafından dışlanıyordur. Mahir ile boşanması konusunda baskılar da ufaktan başlamıştır. Arzu bütün ailesi ile mücadele ederken tüm bunların sorumlusu olan Cennet'e de en büyük kötülüğü yapmaya kararlıdır. Yaşananların sorumlusu olarak gördüğü Cennet bedelini ödeyecektir...

Ne var ki ödenecek bedeller bununla kalmayacaktır. Kaya'nın hapisten çıktığından habersiz olan Arzu saltanatının sefasını süreceğinden o kadar emindir ki, kendisine doğru adım adım gelen büyük tehlikenin henüz farkında değildir.

CENNETİN GÖZYAŞLARI 12.BÖLÜM ÖZET

Rıza Bey'in ölümüyle ailedeki tüm dengeler değişmiştir. Arzu arkasında duran en büyük destekçisi Rıza beyi kaybetmenin zorluğuyla uğraşırken bir yandan da aldığı tehditler hayatını kabusa çevirmiştir. Peşlerinde birilerinin olduğun biliyordur ama kim olduğu konusunda en ufak bir bilgisi yoktur. İçine düşeceği tehlikeden habersiz şimdilik bu belayı başlarından atmak derdindedir. Ne var ki hesaplarında olmayan bir şey olur. Sema, Arzu ve Cengiz'in foyasını ortaya çıkarmak üzeredir... Diğer tarafta ise Selim, Cennet ile ilişkisini bir sonraki evreye taşımaya hazırdır. Sevdiği, güvendiği kadınla hayatını birleştirmek istiyordur ama Melisa'yı kimse hesaba katmamıştır. Selim ile ilgili sırrı öğrenen Melisa elindeki en büyük kozu kullanmaya hazırdır. Selim'i elde etmek için yapamayacağı şey yoktur!

CENNETİN GÖZYAŞLARI DİZİSİ KONUSU

Annesi tarafından yıllar önce terikedilen Cennet isimli genç bir kızın hayat hikayesi konu ediliyor. Gözü yaşlı Cennet'in başrol oyuncusu Berk Atan ile tanışmasından sonra hayatında değişiklikler yaşanacak.

CENNETİN GÖZYAŞLARI OYUNCU KADROSU

Esra Ronabar-Arzu Soyer

Arzu son derece cazibeli, hırslı, oldukça akıllı ve sezgileri kuvvetli bir kadındır. Yaşadığı acı travma, hayata ve kendine duyduğu öfke, bastırmaya çalıştığı duyguları ve unutmaya çalıştığı geçmişi, Arzu'nun hayatta tam anlamıyla mutlu olmasına hep engel olmuştur. Bu yüzden gerçek anlamıyla mutlu olmayı beceremediği için hep doyumsuzdur. Daha başarılı, daha çok güç, daha çok takdir edilmek, içindeki boşluğu doldurmak adına hep daha fazlasını ister hale gelmiştir.

Almila Ada-Cennet Yılmaz

Üniversiteden birincilikle mezun olmuş, başarılı, azimli, çok zeki bir kızdır Cennet. Üstelik çok da güzeldir. Genelde canlı, enerjik, neşeli görünür.

Berk Atan-Selim Arısoy

Genç yaşta iş alanında önemli başarılara imza atmış yakışıklı bir adamdır. Çalışkan karizmatik, duygusal, güvenilir, dürüst ve ahlaklı biridir. Sakin bir yapısı vardır. Giyim kuşamına özen gösterir.

Hazım Körmükçü-Mahir Soyer

Soyer ailesinin ilk oğludur. Sema'nın ilk göz nuru ve Rıza'nın kurduğu imparatorluğunda baş veliahtıdır. Duygusal bir adamdır. Özgür bir ruha sahiptir.

Yusuf Akgün-Orhan Soyer

Soyer ailesinin, uçarı, ilk bakışta sorumsuz gibi görünen ama pratik çözümlerle iş bitiren enerjik ve yakışıklı oğludur. Giyimine, dış görümüne son derece önem verir. Lükse ve spor arabalara düşkündür. Kadınlarla arası çok iyidir. Kalıcı ilişkilerin peşinde değildir.

Zehra Yılmaz-Melisa Soyer

Melisa, Soyer ailesinin biricik güzel kızı, gözbebeğidir. Anne babası tarafından son derece şımartılarak büyütülmüştür. Mahir'in kızına düşkünlüğü her kız babası gibidir ama Arzu'nun Melisa'ya düşkünlüğü başkadır. Dışa dönük, arkadaş canlısı, gezmeyi, eğlenmeyi, hayatı seven bir kızdır. Kıskanç ve bencildir.

Gül Ökten

TRT’nin klasikleri arasında sayılan dizisi Bizimkilerin Kızıl lakaplı doktor Türkan’ı Güler Ökten 14 Kasım 1941 yılında Isparta’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Devlet Konservatuvarında okuyan Güler Ökten’in sayısız film ve dizi tecrübesi vardır. Yaprak Dökümü dizisinde Cevriye rolüyle akıllardan çıkmayan Güler Ökten, 1964 yılında yönetmen Zeki Ökten ile evlenmiş olup, eşinin 19 Aralık 2009 tarihinde ölümüne kadar evli kaldı.

Yusuf Akgün- Orhan Soyer

Orta ve lise öğretimini Bilge Kagan Lisesi'nde yaptı. Lisede Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyasi'nda Lysander roluyle sahneye çıktı. Provaları bitiremeden tiyatrodan kovuldu. Ancak katıldığı bir kaç provada oyunculuğu sevdi ve ertesi yil oynadığı Hababam Sınıfı'nda Akil Hoca roluyle ödul aldı. Liseyi tiyatro sayesinde bitirdi.

2003 yilinda Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakultesi Tiyatro Bölümü'nü burslu kazandı. 2004 yılında Ortaoyuncular'da Ferhan Şensoy'un asistanı olarak çalıştı. Ilk filmi Balans ve Manevra'ya Engin Cezzar'in tavsiyesiyle dahil oldu.