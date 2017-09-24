Cennetin Gözyaşları 2. yeni bölüm fragmanı yayında mı Cennetin Gözyaşları ilk bölüm bu akşam Atv'de canlı izlenecek

Cennet'in Gözyaşları 2. bölüm fragmanı öncesi bu akşam ekrana gelecek olan ilk bölüm detayları belli oldu. Aşk, tutku ve gerilim dolu sahneleriyle dikkat çeken Cennet'in Gözyaşları dizisi ilk bölüm fragmanı özeti ve oyuncu kadrosunu sizleri çin bu haberimizde derledik. Ekranların yeni dizisi Cennet'in Gözyaşları dizisi yayınlandığı fragmanın ardından diziseverler dizinin oyuncu kadrosunu merak etmeye başladılar. Cennet'in Gözyaşları dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden renkli isimler yer alıyor. Yapımcılığını Ali Gündoğdu & Süreç Film’in üstleneceği Cennetin Gözyaşları dizisinde yönetmen olarak Sadullah Celen görev yapacak. Cennetin Gözyaşları Dizisinin başrollerinde Almila Ada ile Berk Atan yer alacak. Cennetin Gözyaşları dizisinde Esra Ronabar, Güler Ökten ve Ali İpin gibi başarılı oyuncularda yer alacak. Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Cennetin Gözyaşları dizisinde Cennet adlı bir kızın duygu yüklü hayat hikayesi anlatılacak. Yusuf Akgün, Hazım Körmükçü, Süeda Çil, Çiçek Acar ve Ebru Destan gibi usta oyuncularla kadrosunu güçlendiren dizide yeni sezonun en iddialı dizileri arasında yer alacak. İşte Cennet'in Gözyaşları 2. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...



Cennetin Gözyaşları ilk bölüm özeti;



"Bazı bağlar vardır, hiç kopmayan. Anne çocuk gibi, kadim dostluklar gibi, gerçek aşklar gibi. Cennetin Gözyaşları bu kopmayan bağların kadim öyküsü. Kopmayıp kördüğüm haline gelen bağların. Çünkü kimse kaderinden kaçamaz."



Annesi tarafından bebekken terk edilmiş Cennet babaannesi Mukaddes'le beraber yoksul mahallede yaşamaktadır. Mimarlık fakültesinden birincilikle mezun olacağı gün, yakışıklı ve başarılı patronu Selim'le yolları kesişir. SR Mimarlığın ortaklarından Soyer ailesinin biricik kızı Melisa, Cennet'in fakülteden arkadaşıdır. Ve Selim'le çocukluktan beri arkadaştır. Ancak Melisa için Selim arkadaştan ötedir. Cennet, mezuniyet töreninde Selim'i Melisa'nın yanında görünce şok olur. Melisa'nın başarılı iş kadını olan annesi Arzu, Cennet'e şirketlerinde iş teklif eder. Selim, ilk görüşte etkilendiği Cennet'in şirketlerinde işe başlayacak olmasından son derece memnundur. Ancak Arzu, kendi elleriyle hayatına soktuğu Cennet'le beraber, sırlarla dolu geçmişinin de geldiğinden habersizdir.



Cennetin Gözyaşları ilk bölüm fragmanı;







Cennetin Gözyaşları Konusu



Bazı bağlar hiç kopmaz. Anne ile çocuk gibi, gerçek aşklar gibi, samimi dostluklar gibi. Cennetin Gözyaşları bu hiç kopmayan bağların samimi hikayesi. Hiç kopmayıp ancak kördüğüm haline gelen bağların. Çünkü hiç kimse kaderinden asla kaçamaz.



Cennetin Gözyaşları Oyuncuları



Almila Ada (Cennet YILMAZ)



Adı Efsane Dizisinde Melis karakteriyle isminden söz ettiren Almila 1994 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 23 yaşındaki genç yetenek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü’nü bitiren Almila Ada Londra’da yüksek lisans yapmıştır. Yurt dışında bir çok dergiye modellik yapan güzel oyuncunun ilk dizi deneyimi Kaderimin Yazıldığı Gün dizisi olmuştur. Daha sonra Kırgın Çiçekler dizisinde Lalin karakteriyle rol almıştır.







Cennet Üniversiteden üstün başarılı ile mezun olmuştur. Oldukça azimli bir kız olan Cennet çok da güzel bir kızdır. Cennet çok neşeli ve enerjik bir insandır.



Berk Atan Kimdir ?(Selim ARISOY)



Son olarak Güneşin Kızları dizisinde Savaş Mertoğlu olarak karşımıza çıkan Berk Atan 26 Eylül 1991 tarihinde İzmir Bornova’da dünyaya gelmiştir. Liseyi Sıdıka Rodop Lisesi’nde okuduktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Halen Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde oyunculuk eğitimi üzerine okumaktadır. 17 yaşında Altay futbol takımında kalecilik yapan Berk daha sonra modellik yapmaya başlamış ve bu alanda oldukça başarılı olmuştur. 2012 yılında yapılan yarışmada 2012’nin Best Model of Turkey’de 1. seçilmiştir.







Selim genç ve yakışıklı bir iş adamıdır. Çok çalışkan olan Selim Arısoy çok sakinde bir tiptir. Karizması ve giyim kuşamı ile dikkat çeker.



Esra Ronabar(Arzu SOYER)



1978 yılında İzmir, Ödemiş’de dünyaya gelen tecrübeli oyuncu Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü’nden mezun olmuştur. Birçok reklam filmi ve tiyatro oyununda da oynayan Esra Ronabar Bir İstanbul Masalı dizisinde Binnur karakteriyle karşımıza gelmişti. Esra Ronabar evli ve bir çocuk babasıdır.







Arzu, cazibeli ve hırslı bir kadındır. Geçmişte çok fazla acı yaşadığı için sürekli geçmişini unutmaya çalışmış bu yüzden de hiç mutlu olamamıştır. Sezgileri kuvvetli olan Arzu sürekli takdir edilmek ister adeta doyumsuzdur.