Cennetin Gözyaşları son 23.bölüm izle ATV’de Cennetin Gözyaşları 24.yeni bölüm fragmanı

Cennetin Gözyaşları 24.yeni bölüm fragmanı Cennetin Gözyaşları son 23.bölüm izleme linki ATV’de! Ekranların sevilen dizisi Cennetin Gözyaşları son bölüm ve yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Cennetin Gözyaşlarının en son ekranlara gelen bölümünde, Kaya ve Cengiz arasındaki hesaplaşmadan Cengiz yaralı çıkmıştı. Hastaneye kaldırılan Cengiz doktorların başarısıyla kurtulmuştu. Fakat Selim babasının kurtulmasına değil de intikamının alınmasına odaklanmıştı. Bu yüzden Kaya ile hesaplaşmak için yanına gitmişti. Cennetin Gözyaşları 23. Bölüm fragmanında; büyük şok yaşanıyor. Arzu’nun intihar ettiği ve akabinde öldüğü öğreniliyor. Arzu’nun evine gelen bir adam kocası Mahir’e bir haber veriyor. Arzu’nun çantası ve telefonunu Mahir’in eline veren adam aynı zamanda Arzu’nun intiharını da söylüyor. İşte merak edilen Cennetin Gözyaşları son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı sizlerle…

Cennetin Gözyaşları 22. Bölümünde Neler Oldu?

Cennetin Gözyaşlarının en son ekranlara gelen bölümünde, Kaya ve Cengiz arasındaki hesaplaşmadan Cengiz yaralı çıkmıştı. Hastaneye kaldırılan Cengiz doktorların başarısıyla kurtulmuştu. Fakat Selim babasının kurtulmasına değil de intikamının alınmasına odaklanmıştı. Bu yüzden Kaya ile hesaplaşmak için yanına gitmişti. Her ne kadar Kaya yaptığını kabul etmese de Selim onun yaptığından emindi. Kaya’ya bu defa kızı Cennet hesap sordu. Kaya kızına gerçekleri anlattı. Mukaddes ise Cennet ile arasındaki savaşı bitirir umuduyla Melisa’ya kardeş olduklarını söylemişti. Başka Melisa bu duruma kabul etmedi. Fakat annesi ile Cennet meselesini konuşunca aldığı çelişkili cevaplar onu DNA testi yaptırmaya itmişti. Melisa Dna testi sonucu ile gerçekleri öğrendiğinde annesi Arzu ile büyük bir kavgaya tutuştu.

23. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor ?

Cennetin Gözyaşları 23. Bölüm fragmanında; büyük şok yaşanıyor. Arzu’nun intihar ettiği ve akabinde öldüğü öğreniliyor. Arzu’nun evine gelen bir adam kocası Mahir’e bir haber veriyor. Arzu’nun çantası ve telefonunu Mahir’in eline veren adam aynı zamanda Arzu’nun intiharını da söylüyor. Mahir yaşadıklarının şokuyla ellerindeki her şeyi yere düşürüyor. Annesi ve oğlu ise duyduklarına inanamıyor. Arzu’nun ölüm haberini kızı Melisa’ya söylemek ise Mahir’e düşüyor. Kızı Melisa’yı karşısına alan Mahir ‘’ annen öldü’’ dediğinde Melisa çılgına dönüyor.

Arzu’nun intiharı sadece ailesini değil herkesi şoka uğratıyor. Mahir’den haberi alan Özlem durumu yengesi Nilgün ve abisi Cengiz’e söylüyor. Bu haberi Kısa sürede Cennet ve Selim de alıyor. Cennet bu intihar girişiminin ardından Arzu hanımın ölmesine anlam veremiyor. Bunun üzerine soluğu büyük annesi Mukaddes’in yanında alıyor. Mukaddes’in yanına giderek göz yaşları içinde Arzu hanımın öldüğünü haber veriyor. Mukaddes Hanım ise torunun öz annesi ile bunca zaman yan yana kalıp birbirine kavuşmadan Arzu’nun yitip gitmesine çok üzülüyor. Fakat Arzu’nun gidişi ile en çok üzülen kızı Melisa oluyor. Melisa haberi aldığından beri durumu ret ediyor ve ‘’ annemi geri getirin, annem nerede ‘’ diye acı acı feryat ediyor.

CENNETİN GÖZYAŞLARI 23.BÖLÜM FRAGMANI

Cennetin Gözyaşları konusu

Süreç Filmin yapımını üstlendiği Cennetin Gözyaşlarında , annesi tarafından daha bebeklikte terk edilen ve babaannesi tarafından büyütülen Cennet’in hikayesi anlatılıyor. Cennet, yoksul bir mahallede zorluklarla yaşamasına rağmen üniversitede mimarlık okuyup birincilikle mezun olur. Kızının yakın arkadaşı olduğu için Arzu’nun iş telif ettiği Cennet ; SR Mimarlıkta işe başlar. Çalıştığı yerde Cennet’in yolu Selimle kesişir ve yakın arkadaşı Melisa’nın hislerinden habersiz Selimle yakınlaşınca ortalık karışır. Arzu’nun kötü geçmişini unutmak için yaptığı her şey, Cennet’i işe alması ile gün yüzüne çıkmaya başlar.

CENNETİN GÖZYAŞLARI OYUNCU KADROSU

Arzu Soyer ( Esra Ronabay ): Soyer ailesinin gelini olan Arzu ; hırslı, cazibeli ve akıllı bir kadındır. Geçmişte yaşadığı acı travma yüzünden içinde bastırdığı büyük bir öfke ve nefret vardır. Geçmişini unutamaması yüzünden hiçbir zaman tam anlamıyla mutlu olamaz. Bu yüzden hep daha fazlasını isteyen bir kişiliğe bürünür. Tak zaafı ise kızı Melisa’dır

Melisa Soyer : Soyer ailesinin bir tanecik ama bir o kadar şımarık kızı Melisa , annesi Arzu tarafından el bebek gül bebek büyütülür. Babası Mahir için de bir prenses gibi olan Melisa ; kıskanç ve bencil bir kızdır. Annesinin kızına olan düşkünlüğü ve korumacılığı Melisa’nın bir şey elde etmesi için Arzu’nun her şeyi yapmasına neden olur. Selim’e olan saplantılı aşkı Melisa’ya kötü şeyler yaptırır.

Almila Ada-Cennet Yılmaz

Üniversiteden birincilikle mezun olmuş, başarılı, azimli, çok zeki bir kızdır Cennet. Üstelik çok da güzeldir. Genelde canlı, enerjik, neşeli görünür.

Berk Atan-Selim Arısoy

Genç yaşta iş alanında önemli başarılara imza atmış yakışıklı bir adamdır. Çalışkan karizmatik, duygusal, güvenilir, dürüst ve ahlaklı biridir. Sakin bir yapısı vardır. Giyim kuşamına özen gösterir.

Hazım Körmükçü-Mahir Soyer

Soyer ailesinin ilk oğludur. Sema'nın ilk göz nuru ve Rıza'nın kurduğu imparatorluğunda baş veliahtıdır. Duygusal bir adamdır. Özgür bir ruha sahiptir.

Yusuf Akgün-Orhan Soyer

Soyer ailesinin, uçarı, ilk bakışta sorumsuz gibi görünen ama pratik çözümlerle iş bitiren enerjik ve yakışıklı oğludur. Giyimine, dış görümüne son derece önem verir. Lükse ve spor arabalara düşkündür. Kadınlarla arası çok iyidir. Kalıcı ilişkilerin peşinde değildir.