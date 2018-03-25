Cennetin Gözyaşları 26.yeni bölüm fragmanı Cennetin Gözyaşları son 25.bölüm izle! Ekranların sevilen ve ilgiyle izlenilen dizisi Cennetin Gözyaşları yeni bölüm fragmanları ve son bölümde neler yaşandı merak ediliyor. Cennetin Gözyaşları’nın en son ekranlara gelen bölümünde; Rıza Bey’in öldürülmesinin failinin Cengiz olduğunu anlaşılmıştı. Bunun üzerine Orhan dedesinin intikamını almak için hesap sormaya gitmişti. Cengiz’den hesap soramadan Cengiz vefat edince Selim ile hesaplaşma giden Orhan yanında silah da götürmüştü. Cennetin Gözyaşları 25. Bölüm fragmanında ; Orhan sonunda intikamını alıyor. Dedesinin öldürülmesinin intikamını ise Cengiz’den değil de, oğlundan alıyor. Orhan silahla Selim’i vurarak ağır yaralıyor. İşte reyting rekorlarını alt üst eden Cennetin Gözyaşları 26.yeni bölüm fragmanı Cennetin Gözyaşları son 25.bölüm izle!

Cennetin Gözyaşları 24. Bölümünde Neler Oldu?

Cennetin Gözyaşları’nın en son ekranlara gelen bölümünde; Rıza Bey’in öldürülmesinin failinin Cengiz olduğunu anlaşılmıştı. Bunun üzerine Orhan dedesinin intikamını almak için hesap sormaya gitmişti. Cengiz’den hesap soramadan Cengiz vefat edince Selim ile hesaplaşma giden Orhan yanında silah da götürmüştü. Babasının ölümünden sorumlu tuttuğu Kaya’dan intikam alamadan şimdi başka bir intikamın hedefi olan Selim şoka uğraşmıştı. Orhan ve Selim arasındaki tartışma ikiliden Orhan’ın silah çekmesi ile devam etmişti. Orhan kendine hakim olamayıp Selim’i silahla vurmuştu. Selim’i vurup kaçan Orhan soluğu evde almıştı. Ailesine dedemin intikamını aldım ve Selim’i öldürdüm dediğinden evde herkes şok olmuştu.

25. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor ?

Cennetin Gözyaşları 25. Bölüm fragmanında ; Orhan sonunda intikamını alıyor. Dedesinin öldürülmesinin intikamını ise Cengiz’den değil de, oğlundan alıyor. Orhan silahla Selim’i vurarak ağır yaralıyor. Bunun üzerine Orhan eve gelip annesine ve Baba annesine Selim’i vurduğunu gururla söylüyor. Baba annesi böyle bir şeyi nasıl yaptığına inanamazken Orhan sonunda Selim’i öldürdüm diye övünüyor. Orhan’ın hapse girmesi için baba annesi duruma müdahale ediyor. Selim’i yaralı bıraktığı yeri Orhan’dan öğrenip , bulunduğu yerden aldırıyor. Daha sonra Selim hemen tedavi için gizli bir kliniğe kaldırılıyor. Nilgün ise her yerde oğlunu arıyor. Fakat bulamıyor. Bunun üzerine hesap sormak için Arzu’nun evine gidiyor. Arzu her ne kadar Selim’in nerede olduğunu bilmediğini söylese de Nilgün inanmıyor ve aralarında arbede çıkıyor.

Melisa ve Cennet ise yaralı halde yaşam savaşı veren Selim’in durumu öğreniyor. Arzu kızlarından bu durumu daha fazla gizleyemiyor ve soluğu klinikte alıyorlar. Cennet sevdiği adamı o halde görünce çılgına dönüyor. Melisa ise Selim’in başında hıçkırıklarla ağlıyor. Cennet yaşadıklarının acısıyla daha fazla dayanamazken bir de kaçırılıyor. Cennet’in kaçırıldığı haberi herkese veriliyor. Kaya ve Melisa kimin kaçırdığını öğrenmeye çalışırken, Arzu sonunda kızının rehin tutulduğu yeri buluyor. Fakat her şey için çok geç oluyor. Arzu’nun bir mezarı sularken ‘’ Cennet kızım ben geldim’’ dediği görülüyor.

Cennetin Gözyaşları Konusu

Süreç Filmin yapımını üstlendiği Cennetin Gözyaşları’nda , annesi tarafından daha bebeklikte terk edilen ve babaannesi tarafından büyütülen Cennet’in hikayesi anlatılıyor. Cennet, yoksul bir mahallede zorluklarla yaşamasına rağmen üniversitede mimarlık okuyup birincilikle mezun olur. Kızının yakın arkadaşı olduğu için Arzu’nun iş telif ettiği Cennet ; SR Mimarlıkta işe başlar. Çalıştığı yerde Cennet’in yolu Selimle kesişir ve yakın arkadaşı Melisa’nın hislerinden habersiz Selimle yakınlaşınca ortalık karışır. Arzu’nun kötü geçmişini unutmak için yaptığı her şey, Cennet’i işe alması ile gün yüzüne çıkmaya başlar.

Cennetin Gözyaşları Oyuncuları

Arzu Soyer ( Esra Ronabay ): Soyer ailesinin gelini olan Arzu ; hırslı, cazibeli ve akıllı bir kadındır. Geçmişte yaşadığı acı travma yüzünden içinde bastırdığı büyük bir öfke ve nefret vardır. Geçmişini unutamaması yüzünden hiçbir zaman tam anlamıyla mutlu olamaz. Bu yüzden hep daha fazlasını isteyen bir kişiliğe bürünür. Tak zaafı ise kızı Melisa’dır.

Cennet Yılmaz ( Almila Ada ) : Üniversiteyi birincilikle bitirmiş, genç , güzel ve çalışan bir kız olan Cennet geçmişinde yaşadığı şeylerden dolayı hayatı mahvolur. bildiği her şeyin bambaşka olduğunu öğrendikten sonra uzun süre kendini toparlayamaz. Annesi tarafında terk edilen Cennet’in hayatı ve göz yaşları ekranlara geliyor.

Yusuf Akgün-Orhan Soyer

Soyer ailesinin, uçarı, ilk bakışta sorumsuz gibi görünen ama pratik çözümlerle iş bitiren enerjik ve yakışıklı oğludur. Giyimine, dış görümüne son derece önem verir. Lükse ve spor arabalara düşkündür. Kadınlarla arası çok iyidir. Kalıcı ilişkilerin peşinde değildir.

Gül Ökten

TRT’nin klasikleri arasında sayılan dizisi Bizimkilerin Kızıl lakaplı doktor Türkan’ı Güler Ökten 14 Kasım 1941 yılında Isparta’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Devlet Konservatuvarında okuyan Güler Ökten’in sayısız film ve dizi tecrübesi vardır. Yaprak Dökümü dizisinde Cevriye rolüyle akıllardan çıkmayan Güler Ökten, 1964 yılında yönetmen Zeki Ökten ile evlenmiş olup, eşinin 19 Aralık 2009 tarihinde ölümüne kadar evli kaldı.