Cennetin Gözyaşları 27.yeni bölüm fragmanı Cennetin Gözyaşları son 26.bölüm izle ATV’de! Ekranların sevilen dizisi Cennetin Gözyaşları yeni bölüm fragmanı ve Cennetin Gözyaşları son bölüm izleme linki araştırılıyor. Cennetin Gözyaşları 26. Bölüm fragmanında; Arzu adım adım takip ettiği Cennet’in izini sonunda buluyor. Polis ekiplerine de haber veren Arzu sayesinde Cennet kaçırıldığı yerden sağ salim kurtarılıyor. Cennetin Gözyaşlarının en son ekranlara gelen bölümünde, Rıza Bey’in vurulması Orhan üzerinde intikam duygusunu tetiklemişti. Bunun üzerine intikam almak için Selim ile hesaplaşmak isteyen Orhan daha sonra onu vurmuştu. Selim’i kanlar içinde vurduğu yerde bırakan Orhan eve döndüğünde Selim’i öldürdüğünü söyleyince herkes şoka uğramıştı. Babaannesi ve Arzu hemen Selim’i hastaneye götürüp tedavisini yaptırmıştı.

Cennetin Gözyaşları 25. Bölümünde Neler Oldu?

Cennetin Gözyaşlarının en son ekranlara gelen bölümünde, Rıza Bey’in vurulması Orhan üzerinde intikam duygusunu tetiklemişti. Bunun üzerine intikam almak için Selim ile hesaplaşmak isteyen Orhan daha sonra onu vurmuştu. Selim’i kanlar içinde vurduğu yerde bırakan Orhan eve döndüğünde Selim’i öldürdüğünü söyleyince herkes şoka uğramıştı. Babaannesi ve Arzu hemen Selim’i hastaneye götürüp tedavisini yaptırmıştı. Daha sonra Nilgün oğlunu bulamayıp şüphelendiği Soyerlerin evine gelmişti. Burada istediği cevapları alamayan Nilgün ortalığı birbirine katmıştı. Cennet ise sevdiği adamın vurulduğunu öğrendiği gibi yanına koşmuş ona destek olmuştu. Biraz dinlenmek için Mukaddes’in yanına giden Cennet onla beraber yolda yürürken bir adam tarafından kaçırılmıştı. Adam önce Cennet’e şiddet uyguladı daha sonra da tecavüz etmeye çalıştı. Tüm bu durumdan habersiz olan Arzu kalbindeki sesi dinleyerek kızı Cennet’i kurtarmaya çalıştı.

26. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor ?

Cennetin Gözyaşları 26. Bölüm fragmanında; Arzu adım adım takip ettiği Cennet’in izini sonunda buluyor. Polis ekiplerine de haber veren Arzu sayesinde Cennet kaçırıldığı yerden sağ salim kurtarılıyor. Arzu bir yandan kızı Melisa diğer yandan hala kızı olduğunu söyleyemediği Cennet’i sararak eve getiriyor. Fakat Cennet kaçırıldığında yaşadıklarının psikolojisini atlatamıyor. Bu yüzden bir hastaneye kaldırılan Cennet gözetim altına alınıyor.

Cennet’in bulunduğu haberi Selim ve Kaya’ya da veriliyor. Selim hemen soluğu hastanede alıyor. Sevdiği kadının kaçırılmasından beri Selim de yaşam savaşı verdiği için birbirilerinin acısını paylaşıyorlar. Kaya ise kızını kaçıran kişileri bulup kendisinin cezalandıracağını söylüyor. Fakat beklenmedik bir durumu meydana geliyor. Arzu bir durumdan dolayı tutuklanıyor. Emniyette sorguya alınan Arzu daha sonra ise mahkemeye çıkarılıyor. Mahkemede her ne kadar Cennet gördüklerini anlatsa da Arzu tutuklanıyor. Arzu’nun tutuklanması ve ceza evine gönderilmesi herkesin üzerine şok etkisi yaratıyor. Fakat Kaya uzun süre hapiste Arzu’nun kalması durumunda gerçekleri Cennet’e açıklamasından korkuyor. Bu yüzden buna engel olacağını söylüyor. Melisa ise annesinin hapse girmesinden dolayı o kadar üzülüyor ki , hırsını Cennet’ten alıyor. Arzu için ‘’ o sadece benim annem ‘’ diyerek Cennet ile annesini daha fazla paylaşmayacağını belirtiyor.

Cennetin Gözyaşları Konusu

Süreç Filmin yapımını üstlendiği Cennetin Gözyaşlarında , annesi tarafından daha bebeklikte terk edilen ve babaannesi tarafından büyütülen Cennet’in hikayesi anlatılıyor. Cennet, yoksul bir mahallede zorluklarla yaşamasına rağmen üniversitede mimarlık okuyup birincilikle mezun olur. Kızının yakın arkadaşı olduğu için Arzu’nun iş telif ettiği Cennet ; SR Mimarlıkta işe başlar. Çalıştığı yerde Cennet’in yolu Selimle kesişir ve yakın arkadaşı Melisa’nın hislerinden habersiz Selimle yakınlaşınca ortalık karışır. Arzu’nun kötü geçmişini unutmak için yaptığı her şey, Cennet’i işe alması ile gün yüzüne çıkmaya başlar.

Cennetin Gözyaşları Oyuncuları

Nilgün Arısoy ( Çiçek Acar ) : Cengiz eşi Selim’in ise annesidir. Çoğu zaman kuruntulu ve şüpheci bir kadındır. Gergin ve kolay sinirlenen bir yapısı olduğundan anlaşması zor bir kadındır. Sinir patlamaları yüzünden birçok insan üzer. Tek zaafı ise oğlu Selimdir . Oğluna aşırı bağlıdır.

Sema Soyer ( Ebru Nil Aydın ) : Rıza’nın eşi olan Sema aynı zamanda Arzu’nun da kaynanasıdır. Sosyetenin içinde yer alsa da geleneksel değerleri her zaman korur. Naif ve yumuşak bir mizacı olan Sema, sevdiklerine zarar gelmesi halinde el pençe kesilir.

Arzu Soyer ( Esra Ronabay ): Soyer ailesinin gelini olan Arzu ; hırslı, cazibeli ve akıllı bir kadındır. Geçmişte yaşadığı acı travma yüzünden içinde bastırdığı büyük bir öfke ve nefret vardır. Geçmişini unutamaması yüzünden hiçbir zaman tam anlamıyla mutlu olamaz. Bu yüzden hep daha fazlasını isteyen bir kişiliğe bürünür. Tak zaafı ise kızı Melisa’dır.

Cennet Yılmaz ( Almila Ada ) : Üniversiteyi birincilikle bitirmiş, genç , güzel ve çalışan bir kız olan Cennet geçmişinde yaşadığı şeylerden dolayı hayatı mahvolur. bildiği her şeyin bambaşka olduğunu öğrendikten sonra uzun süre kendini toparlayamaz. Annesi tarafında terk edilen Cennet’in hayatı ve göz yaşları ekranlara geliyor.

Gül Ökten

TRT’nin klasikleri arasında sayılan dizisi Bizimkilerin Kızıl lakaplı doktor Türkan’ı Güler Ökten 14 Kasım 1941 yılında Isparta’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Devlet Konservatuvarında okuyan Güler Ökten’in sayısız film ve dizi tecrübesi vardır. Yaprak Dökümü dizisinde Cevriye rolüyle akıllardan çıkmayan Güler Ökten, 1964 yılında yönetmen Zeki Ökten ile evlenmiş olup, eşinin 19 Aralık 2009 tarihinde ölümüne kadar evli kaldı.