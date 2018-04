Cennetin Gözyaşları 28.yeni bölüm fragmanı yayında mı Cennetin Gözyaşları son 27.bölüm izle

Cennetin Gözyaşları 28.yeni bölüm fragmanı yayında mı Cennetin Gözyaşları son 27.bölüm izleme linki haberimizde yer almaktadır. Heyecanın bir an eksik olmadığı Cennetin Gözyaşları 28.yeni bölüm fragmanı son 27.bölümden sonra aranmaya başladı. Cennetin Gözyaşları son bölümde Kaya ve Melisa her türlü kozlarını kullanmaya hazırdır. Engel olmak için her şeyi denerler. Hatta öyle ki; Kaya, Cennet'i Melisa'ya karşı doldururken bu Selim ile Cennet'in arasının açılmasına bile sebep olur. Selim, Kaya'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya o kadar kararlıdır ki, Cennet'in kendisine olan tavrını bile göz ardı eder. Cennetin Gözyaşları oyuncu kadrosunda Nilgün Arısoy ( Çiçek Acar ) : Sema Soyer ( Ebru Nil Aydın ) ve Arzu Soyer ( Esra Ronabay ) yer almaktadır. İşte merak edilen Cennetin Gözyaşları yeni bölümde yaşanacaklar ve son bölüm özeti...

CENNETİN GÖZYAŞLARI 27.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"İkimizin de canı çok yanacak!"

Arzu cezaevinden çıkar çıkmaz Cennet'e her şeyi anlatmayı planlıyordur. Kendisini de buna fazlasıyla hazırlamıştır. Bu acı dolu itirafın bir başlangıç değil aksine bir veda olduğunu düşünse de yine de içinde küçücük bir umut 'ya Cennet beni affederse?'… Her şeye rağmen söyleyecektir. Ancak önünde iki büyük engel vardır. Kaya ve Melisa.

Kaya ve Melisa her türlü kozlarını kullanmaya hazırdır. Engel olmak için her şeyi denerler. Hatta öyle ki; Kaya, Cennet'i Melisa'ya karşı doldururken bu Selim ile Cennet'in arasının açılmasına bile sebep olur. Selim, Kaya'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya o kadar kararlıdır ki, Cennet'in kendisine olan tavrını bile göz ardı eder. Çünkü bulmayı istediği gerçekler zaten Cennet'in Selim'e yeniden inanmasını sağlayacaktır. O yüzden gizlice planına devam eder. Ve bu defa sonuca çok yaklaşmıştır Selim…

Her şeyden habersiz Cennet ise babasının dolduruşuyla Melisa'ya karşı yeniden gardını almıştır. Ancak bu defa Arzu tüm dengeleri bozar. Bütün samimiyetiyle Cennet'e gerçekleri anlatmaya gider. Bu defa yalansız, dolansız… Acı da olsa gerçekleri itiraf edecektir!

CENNETİN GÖZYAŞLARI 26.SON BÖLÜM ÖZETİ

Arzu adım adım takip ettiği Cennet’in izini sonunda buluyor. Polis ekiplerine de haber veren Arzu sayesinde Cennet kaçırıldığı yerden sağ salim kurtarılıyor. Arzu bir yandan kızı Melisa diğer yandan hala kızı olduğunu söyleyemediği Cennet’i sararak eve getiriyor. Fakat Cennet kaçırıldığında yaşadıklarının psikolojisini atlatamıyor. Bu yüzden bir hastaneye kaldırılan Cennet gözetim altına alınıyor.

Cennet’in bulunduğu haberi Selim ve Kaya’ya da veriliyor. Selim hemen soluğu hastanede alıyor. Sevdiği kadının kaçırılmasından beri Selim de yaşam savaşı verdiği için birbirilerinin acısını paylaşıyorlar. Kaya ise kızını kaçıran kişileri bulup kendisinin cezalandıracağını söylüyor. Fakat beklenmedik bir durumu meydana geliyor. Arzu bir durumdan dolayı tutuklanıyor. Emniyette sorguya alınan Arzu daha sonra ise mahkemeye çıkarılıyor. Mahkemede her ne kadar Cennet gördüklerini anlatsa da Arzu tutuklanıyor. Arzu’nun tutuklanması ve ceza evine gönderilmesi herkesin üzerine şok etkisi yaratıyor. Fakat Kaya uzun süre hapiste Arzu’nun kalması durumunda gerçekleri Cennet’e açıklamasından korkuyor. Bu yüzden buna engel olacağını söylüyor. Melisa ise annesinin hapse girmesinden dolayı o kadar üzülüyor ki , hırsını Cennet’ten alıyor. Arzu için ‘’ o sadece benim annem ‘’ diyerek Cennet ile annesini daha fazla paylaşmayacağını belirtiyor.

Cennetin Gözyaşları Konusu

Süreç Filmin yapımını üstlendiği Cennetin Gözyaşlarında , annesi tarafından daha bebeklikte terk edilen ve babaannesi tarafından büyütülen Cennet’in hikayesi anlatılıyor. Cennet, yoksul bir mahallede zorluklarla yaşamasına rağmen üniversitede mimarlık okuyup birincilikle mezun olur. Kızının yakın arkadaşı olduğu için Arzu’nun iş telif ettiği Cennet ; SR Mimarlıkta işe başlar. Çalıştığı yerde Cennet’in yolu Selimle kesişir ve yakın arkadaşı Melisa’nın hislerinden habersiz Selimle yakınlaşınca ortalık karışır. Arzu’nun kötü geçmişini unutmak için yaptığı her şey, Cennet’i işe alması ile gün yüzüne çıkmaya başlar.

Cennetin Gözyaşları Oyuncuları

Nilgün Arısoy ( Çiçek Acar ) :Cengiz eşi Selim’in ise annesidir. Çoğu zaman kuruntulu ve şüpheci bir kadındır. Gergin ve kolay sinirlenen bir yapısı olduğundan anlaşması zor bir kadındır. Sinir patlamaları yüzünden birçok insan üzer. Tek zaafı ise oğlu Selimdir . Oğluna aşırı bağlıdır.

Sema Soyer ( Ebru Nil Aydın ) : Rıza’nın eşi olan Sema aynı zamanda Arzu’nun da kaynanasıdır. Sosyetenin içinde yer alsa da geleneksel değerleri her zaman korur. Naif ve yumuşak bir mizacı olan Sema, sevdiklerine zarar gelmesi halinde el pençe kesilir.

Arzu Soyer ( Esra Ronabay ): Soyer ailesinin gelini olan Arzu ; hırslı, cazibeli ve akıllı bir kadındır. Geçmişte yaşadığı acı travma yüzünden içinde bastırdığı büyük bir öfke ve nefret vardır. Geçmişini unutamaması yüzünden hiçbir zaman tam anlamıyla mutlu olamaz. Bu yüzden hep daha fazlasını isteyen bir kişiliğe bürünür. Tak zaafı ise kızı Melisa’dır.

Cennet Yılmaz ( Almila Ada ) : Üniversiteyi birincilikle bitirmiş, genç , güzel ve çalışan bir kız olan Cennet geçmişinde yaşadığı şeylerden dolayı hayatı mahvolur. bildiği her şeyin bambaşka olduğunu öğrendikten sonra uzun süre kendini toparlayamaz. Annesi tarafında terk edilen Cennet’in hayatı ve göz yaşları ekranlara geliyor.

Gül Ökten

TRT’nin klasikleri arasında sayılan dizisi Bizimkilerin Kızıl lakaplı doktor Türkan’ı Güler Ökten 14 Kasım 1941 yılında Isparta’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Devlet Konservatuvarında okuyan Güler Ökten’in sayısız film ve dizi tecrübesi vardır. Yaprak Dökümü dizisinde Cevriye rolüyle akıllardan çıkmayan Güler Ökten, 1964 yılında yönetmen Zeki Ökten ile evlenmiş olup, eşinin 19 Aralık 2009 tarihinde ölümüne kadar evli kaldı.