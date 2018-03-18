Cennetin Gözyaşları yeni 25.bölüm fragmanı izle Cennetin Gözyaşları son 24.bölüm Atv izleme linki

Cennetin Gözyaşları 25.yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu mu Cennetin Gözyaşları 24. son bölüm izleme linki ile birlikte tüm detayları bu haberimizde derledik. Cennetin Gözyaşları’nın merakla beklenen 24. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 23. Bölümüyle ekrana gelen Cennetin Gözyaşları 24. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından yeni bölüm heyecanla beklenmeye başlandı.Güçlü oyuncu kadrosu hikayesi ile dikkat çeken ve izleyicilerine dramatik dakikalar yaşatmaya devam eden Cennetin Gözlaşları 24.son bölümde Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cengiz'in Rıza Bey'i öldürdüğüne inanan Orhan'ın öfkesi git gide artıyordur. Selim'i hedefi haline getirmiştir Orhan. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Cennetin Gözyaşları 25.yeni bölüm fragmanı ve 24. son bölüm izleme linki haberimizde.



ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşan Cennetin Gözyaşları ; yapımcılığını Süreç Filmin üstlendiği, senaryosu ‘Not Defteri’ dizisinden uyarlanan, yönetmen koltuğunda Sadullah Celen’in olduğu Cennetin Gözyaşları; annesi tarafından terk edilen Cennet isimli genç bir kızın duygu dolu hayat hikayesini anlatıyor. Dizide Cennet karakterini Almila Ada, Arzu karakterini Esra Ronabay, Selim karakterini Berk Atan, Kaya karakterini ise Devrim Saltoğlu canlandırıyor.

Cennetin Gözyaşları’nın son bölümünde Rıza Bey’i ölümü herkesi şok etmişti. Şüpheler Cengiz ve Kaya üzerineydi. Cennet babasının bir katil olabileceğine inanmazken, Melisa’nın yakınlaşma çabalarına da göz artı etmedi.

Cennetin Gözyaşları’nın heyecanla beklenen 24. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.





Cennetin Gözyaşları 24. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Cennetin Gözyaşları 24. Bölüm fragmanında ; Cengiz'in Rıza Bey'i öldürdüğüne inanan Orhan'ın öfkesi git gide artıyordur. Selim'i hedefi haline getirmiştir Orhan. Bir de üzerine Kaya'nın şirkette hak sahibi olması durumu daha da kötüleştirmiştir. Kaya'nın hem şirkete girişi hem de fazlasıyla etraflarında oluşu Selim'i de çok rahatsız ediyordur. Kaya'nın güvenilmez bir adam olduğuna ikna olmuştur ve şimdilik bunu sadece kendisine saklıyordur. Ama gözü de üzerindedir. Tüm bu sertlik içinde Cennet her şeyden habersiz, Selim'in yanında olmaya devam ederken Melisa'nın samimiyetine de inanmıştır. Arzu içinse durum daha da karışıktır. Cennet'in gerçekleri öğrenip öğrenmemesi artık gizlemesi gereken bir şey değildir. Hatta bunu Kaya'ya da söyler. Ama işler çığırından çıkmak üzeredir. Melisa, Cennet'i Arzu ve Kaya ile ilgili bir oyunun içine sokmayı planlamıştır ama tüm planlar Orhan'ın ortaya çıkışıyla alt üst olur. Selim, Orhan'ın öfkesinin hedefi olur ve Orhan tarafından vurulur.







Cengiz bu defa ölüyor. Cengiz’in tabutunu sırtlayarak mezarlığa getiren oğlu Selim mezarın başında göz yaşları döküyor. Annesi Nilgün ve halası Özlem ise yas tutuyor. Arzu ise en yakın arkadaşının cenazesine katılamıyor ve gizli saklı izleyerek göz yaşı döküyor. Selim tüm bu yaşadıklarının acısını Kaya’dan almak istiyor. Bu yüzden onunla yüzleşmeye gidiyor. Kaya’nın karşısına çıkıp ‘’ sen Cennet’in babası olmayı hak etmiyorsun’ diyor. Cennet ise babasının yanına giderek en başından beri onu suçladığı ve inanmadığı için pişman olduğunu belirtiyor.



Diğer yandan Özlem yaşanılanları paylaşmak ve destek olması için Mahir’e ulaşmaya çalışıyor. Mahir ise onun aramalarına cevap vermiyor. Bunun üzerine Özlem evine gelerek Mahir’den hesap soruyor. Mahir ile tartışan Özlem’i evden kovuyor. Bunun üzerine Özlem ‘’senin çocuğunu taşıyorum ben’’ dediğinde evdeki herkes durumu öğreniyor. Melisa ve Orhan duydukları karşısında şok oluyor. Arzu ve Kaya ise gizlenmeye çalışıyorlar. Kaya’nın Arzu içine düşürdüğü bu durum yüzünden Arzu ‘’ ikimizden birinin ölmesi gerekiyor ‘’ diyerek artık bu işin sonlanmasını istiyor. Orhan dedesinin ölümüne neden olduğunu düşündüğü Selimden intikam almak istiyor. Bu yüzden tüm yaşananların acısını Selim’den almaya çalışıyor. Orhan elindeki silah ile Selim’i göğsünden vuruyor.







Cennetin Gözyaşları 23. Bölümünde Neler Oldu?



Cennetin Gözyaşları’nın son bölümünde ; Rıza Bey’in ölümü herkesi şok uğratmıştı. Bu ölümden dolayı Orhan öfke dolmuştu. Orhan dedesinin intikamını almaya yemin etmişti. Diğer yandan Kaya’nın şirkette pay sahibi olması tüm dengeleri alt üst etti. Selim bir anda Kaya’ın hayatlarının ortasına düşmesinden dolayı sinir olmuştu. Bu yüzden Kaya’ya karşı tetikte olmaya karar verdi. Melisa ise annesinin kaybetmenin acısını yaşıyordu. Bu yüzden uzun süre afalladı. Fakat herkes Arzu’nun öldüğünü düşünürken Arzu bir anda çıkıverdi. Fakat korkusundan kızının karşısına çıkamadı. Melisa ise yapayalnız kalmaktan korktuğu için, kardeşi Cennet’e yanaşmaya başladı.





Cennetin Gözyaşları Konusu



Süreç Filmin yapımını üstlendiği Cennetin Gözyaşlarında , annesi tarafından daha bebeklikte terk edilen ve babaannesi tarafından büyütülen Cennet’in hikayesi anlatılıyor. Cennet, yoksul bir mahallede zorluklarla yaşamasına rağmen üniversitede mimarlık okuyup birincilikle mezun olur. Kızının yakın arkadaşı olduğu için Arzu’nun iş telif ettiği Cennet ; SR Mimarlıkta işe başlar. Çalıştığı yerde Cennet’in yolu Selimle kesişir ve yakın arkadaşı Melisa’nın hislerinden habersiz Selimle yakınlaşınca ortalık karışır. Arzu’nun kötü geçmişini unutmak için yaptığı her şey, Cennet’i işe alması ile gün yüzüne çıkmaya başlar.







Cennetin Gözyaşları Oyuncuları



Orhan Soyer ( Yusuf Akgün ) : Soyerlerin oğlu ve ailenin da veliahtıdır. Orhan uçarı ve sorumsuz bir gençtir. Fakat kafasını çalıştırınca pratik çözümler üreten birine dönüşür. Oldukça yakışıklı olan Orhan spor yapmayı sever. Lüks yaşama ve spor arabalara düşkündür. Kadınlar söz konusu olunca Orhan dayanamaz ve asla bir kadına sadık kalamaz.



Rıza Soyer ( Ali İpin ) : SR Mimarlık şirketinin kurucusu olan Rıza , Soyerlerin de başıdır. Şirketi çok çalışıp dişinden tırnağından arttırarak kurmuş ve büyütmüştür. Oldukça başarılı biri olan Rıza Bey, geleneklerine bağlı ve merhametli biridir. Torunları ile arası çok iyi olan, babacan ve hoş sohbet bir adamdır.