Cennetin Gözyaşları yeni 5. Bölüm fragmanı yayında mı? Cennetin Gözyaşları son 4. Bölüm ATV’de

Cennet’in Gözyaşları yeni 5. Bölüm fragmanı ve Cennet’in Gözyaşları son bölüm izleme linki merak araştırılıyor. Başrollerinde Cennet karakterini canlandıran Almila Ada ve Selim karakterine hayat veren Berk Atan’ın yer aldığı dizide annesi tarafından terk edilen Cennet isimli genç bir kızın duygu dolu hayat hikayesine aktarılıyor. Cennet’in onu bırakıp giden annesi Arzu karakterine Esra Ronabar hayat veriyor. Cennet’in Gözyaşları son bölümde Arzu'nun söylediklerinden sonra fenalaşan Mukaddes, hastanede ölüm kalım savaşı verir. Cennet şu hayattaki tek varlığı babaannesini bu hale getiren kişinin annesi olduğunu öğrendiğinde büyük şok yaşar. Arzu ise o gece ucuz kurtulduğuna tam sevinecekken Mukaddes'in evinde çok önemli bir delil bıraktığını fark eder. Cengiz'in ona verdiği "broş"… Cennet, broşun peşine düşmeden onu geri almak için elinden geleni yapar. Cennet'e bu konuda Selim yardımcı olur. Melisa, Nilgün'e kendini affettirdikten sonra soluğu Selim'in yanında alır. Ancak Selim'in ona olan mesafeli tavırları Melisa'yı deliye döndürür. Orhan ise Cennet'ten gitgide daha da hoşlanmaya başlar ve yeğeni Melisa'yla beraber ikisini de mutlu edecek planlar kurar. Cennet’in Gözyaşları 5. Yeni bölüm fragmanı ve Cennet’in Gözyaşları son 4. Bölüm izleme linki haberimizde sizlerle olacak.

CENNET’İN GÖZYAŞLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

"Annemin beni neden terk ettiğini öğreneceğim!"

Arzu'nun söylediklerinden sonra fenalaşan Mukaddes, hastanede ölüm kalım savaşı verir. Cennet şu hayattaki tek varlığı babaannesini bu hale getiren kişinin annesi olduğunu öğrendiğinde büyük şok yaşar. Arzu ise o gece ucuz kurtulduğuna tam sevinecekken Mukaddes'in evinde çok önemli bir delil bıraktığını fark eder. Cengiz'in ona verdiği "broş"… Cennet, broşun peşine düşmeden onu geri almak için elinden geleni yapar.

Cennet'e bu konuda Selim yardımcı olur. Melisa, Nilgün'e kendini affettirdikten sonra soluğu Selim'in yanında alır. Ancak Selim'in ona olan mesafeli tavırları Melisa'yı deliye döndürür. Orhan ise Cennet'ten gitgide daha da hoşlanmaya başlar ve yeğeni Melisa'yla beraber ikisini de mutlu edecek planlar kurar. Selim ise Orhan'ın Cennet'e yakın olmasına elinden geldiğince engel olacaktır. Oğluna saplantılı derecede düşkün olan Nilgün, Cennet'in yetimhanede Ali'nin arkadaşı olduğunu öğrenince deliye döner. Nilgün'ün saplantılı halleri artık kontrol edilemez bir hal alır.

Özlem'in geçmişteki gibi hiçbir şey söylemeden onu terk ettiğini düşünen Mahir, Özlem'den gelen telefonla şaşkına döner. Ve sonrasında öğrendikleri bundan sonra hem babasına hem de karısına karşı tavırlarının farklılaşmasına neden olur. Suna ve Arzu yıllar sonra karşı karşıya gelir. Suna, Mukaddes'in bu duruma gelmesinin sebebi olanın o olduğunu bildiği için Arzu'ya çok kötü davranır. Ancak Arzu'nun tek isteği broşu alıp Cennet'ten ve onlardan uzak olmaktır. Bunun için Suna'dan yardım istemeyi bile göze alır. Selim ve Cennet broşu yapan kişinin peşine düşerler. Bu serüvenin sonunda sadece Cennet'i değil Selim'i de büyük bir sürpriz beklemektedir.

CENNET’İN GÖZYAŞLARI KONUSU

Bazı bağlar hiç kopmaz. Anne ile çocuk gibi, gerçek aşklar gibi, samimi dostluklar gibi. Cennetin Gözyaşları bu hiç kopmayan bağların samimi hikayesi. Hiç kopmayıp ancak kördüğüm haline gelen bağların. Çünkü hiç kimse kaderinden asla kaçamaz.

CENNET'İN GÖZYAŞLARI OYUNCULARI

Almila Ada- Cennet Kimdir?

Adı Efsane Dizisinde Melis karakteriyle isminden söz ettiren Almila 1994 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 23 yaşındaki genç yetenek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü’nü bitiren Almila Ada Londra’da yüksek lisans yapmıştır. Yurt dışında bir çok dergiye modellik yapan güzel oyuncunun ilk dizi deneyimi Kaderimin Yazıldığı Gün dizisi olmuştur. Daha sonra Kırgın Çiçekler dizisinde Lalin karakteriyle rol almıştır.

Berk Atan- Selim Kimdir?

Son olarak Güneşin Kızları dizisinde Savaş Mertoğlu olarak karşımıza çıkan Berk Atan 26 Eylül 1991 tarihinde İzmir Bornova’da dünyaya gelmiştir. Liseyi Sıdıka Rodop Lisesi’nde okuduktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Halen Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde oyunculuk eğitimi üzerine okumaktadır. 17 yaşında Altay futbol takımında kalecilik yapan Berk daha sonra modellik yapmaya başlamış ve bu alanda oldukça başarılı olmuştur. 2012 yılında yapılan yarışmada 2012’nin Best Model of Turkey’de 1. seçilmiştir.

Esra Ronabar(Arzu SOYER)

1978 yılında İzmir, Ödemiş’de dünyaya gelen tecrübeli oyuncu Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü’nden mezun olmuştur. Birçok reklam filmi ve tiyatro oyununda da oynayan Esra Ronabar Bir İstanbul Masalı dizisinde Binnur karakteriyle karşımıza gelmişti. Esra Ronabar evli ve bir çocuk babasıdır.

Zehra YILMAZ(Melisa SOYER)

Son olarak Kara Yazı dizisinde rol almıştır.

Melisa Soyer ailesinin tek kızıdır. Şımarık büyümüş bir kızdır. Kıskanç bencil gezmeyi seven bir kızdır. Arzu ve Mahir’in kızıdır.

Yusuf Akgün(Orhan SOYER)

11 Eylül 1984 yılında doğmuştur. Son olarak Beni Böyle Sev dizisinde oynamıştır.

Orhan Soyerlerin sorumsuz haşere çocuğudur. Her ne kadar uçarı olsa da iş bitiren bir tiptir. Arabalara düşkün olan Orhan çok da şık giyinir. Kadınları gecelik ilişkiler olarak görür.

Gül Ökten

TRT’nin klasikleri arasında sayılan dizisi Bizimkilerin Kızıl lakaplı doktor Türkan’ı Güler Ökten 14 Kasım 1941 yılında Isparta’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Devlet Konservatuvarında okuyan Güler Ökten’in sayısız film ve dizi tecrübesi vardır. Yaprak Dökümü dizisinde Cevriye rolüyle akıllardan çıkmayan Güler Ökten, 1964 yılında yönetmen Zeki Ökten ile evlenmiş olup, eşinin 19 Aralık 2009 tarihinde ölümüne kadar evli kaldı.