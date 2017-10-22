Cennetin Gözyaşları yeni 6. Bölüm fragmanı yayında mı? Cennetin Gözyaşları son 5. Bölüm ATV’de

Cennetin Gözyaşları 6. Yeni bölüm fragmanı ve Cennetin Gözyaşları son 5. Bölüm izleme linki araştırılıyor. Oyuncu kadrosunda Almila Ada, Esra Ronabar, Berk Atan, Hazım Körmükçü, Yusuf Akgün, Zehra Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı dizi her Pazar saar 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanıyor. Cennet’in Gözyaşları son bölümde Annesiyle karşı karşıya gelen Cennet'in hayalleri başına yıkılır. Annesi zannettiği kadından duyduğu sözler, Cennet'in gözyaşlarını daha da derinleştirir. Hastaneden taburcu olan Mukaddes uzun bir süre yatağa bağımlı yaşamak zorunda kalır. Cennet ona bebek gibi bakar. Mukaddes konuşamadığı için o gece Arzu'yla aralarında geçen hiçbir şeyi anlatamaz. Cengiz, Cennet'in Arzu'nun kızı ve Selim'in de yetimhaneden arkadaşı olduğunu öğrendikten sonra o da Arzu gibi Cennet'i hayatlarından uzak tutmak için planlar yapar. Cennet’in Gözyaşları 6. yeni bölüm fragmanı ve Cennet’in Gözyaşları son 5. Bölüm izleme linki haberimizde sizlerle olacak.

CENNET’İN GÖZYAŞLARI SON BÖLÜM ÖZETİ "Cennet yetimhanedeki kızmış!" Annesiyle karşı karşıya gelen Cennet'in hayalleri başına yıkılır. Annesi zannettiği kadından duyduğu sözler, Cennet'in gözyaşlarını daha da derinleştirir. Hastaneden taburcu olan Mukaddes uzun bir süre yatağa bağımlı yaşamak zorunda kalır. Cennet ona bebek gibi bakar. Mukaddes konuşamadığı için o gece Arzu'yla aralarında geçen hiçbir şeyi anlatamaz. Cengiz, Cennet'in Arzu'nun kızı ve Selim'in de yetimhaneden arkadaşı olduğunu öğrendikten sonra o da Arzu gibi Cennet'i hayatlarından uzak tutmak için planlar yapar. Cennet annesiyle karşılaştıktan sonra yaşadığı hayal kırıklığını Selim'le paylaşır. Selim, annesiyle bir kez daha görüşmesinin doğru olacağını söyledikten sonra Cennet, annesine haber yollar ancak aldığı cevap karşısında hayalleri tekrar yıkılır. Hem kendi hem de oğlu Mahir'i kurtulmak için Arzu'nun geçmişini araştıran Sema, çok iyi deliller bulduğunu zanneder. Ancak hesaba katmadığı bir durum vardır o da Arzu'nun zekası… Arzu, Cengiz'le çekilen fotoğrafları ele geçirir ve neden ismini değiştirdiğine dair o kadar güzel bir senaryo kurar ki günün sonunda Rıza'nın gözünde aşağılanan Sema ve Mahir olur. Her bulduğu fırsatta soluğu Cennet'in yanında alan Orhan, onu işe geri döndürmek için yapmadığı şey kalmaz. Melisa'nın da Cennet'e karşı olan sahte samimiyeti Cennet'in olaylara başka bakmasına neden olur. Sonunda Suna'nın da desteği ile işe geri dönen Cennet, bu kararıyla istemeden Selim'in kalbini kırar. Cennet'in, çocukluk arkadaşı Ali'yi aradığını öğrenen Nilgün ve Cengiz bunu engellemek için gözlerini karartıp tehlikeli işlere girerler. Orhan, doğum günü partisinde Cennet'in yanından bir saniye ayrılmaz. Selim ise kıskançlığı belli etmemeye çalışsa da pek mümkün olmaz. Melisa da bu anları fırsat bilip Selim'in daha da gözüne sokarcasına Amcası ve Cennet'in ne kadar yakıştığını dile getirir. Doğum günü partisinden erken çıkmak isteyen Cennet, asıl o an gerçeklerle yüz yüze gelir.

CENNET’İN GÖZYAŞLARI KONUSU

Bazı bağlar hiç kopmaz. Anne ile çocuk gibi, gerçek aşklar gibi, samimi dostluklar gibi. Cennetin Gözyaşları bu hiç kopmayan bağların samimi hikayesi. Hiç kopmayıp ancak kördüğüm haline gelen bağların. Çünkü hiç kimse kaderinden asla kaçamaz.

CENNET'İN GÖZYAŞLARI OYUNCULARI

Almila Ada- Cennet Kimdir?

Adı Efsane Dizisinde Melis karakteriyle isminden söz ettiren Almila 1994 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 23 yaşındaki genç yetenek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü’nü bitiren Almila Ada Londra’da yüksek lisans yapmıştır. Yurt dışında bir çok dergiye modellik yapan güzel oyuncunun ilk dizi deneyimi Kaderimin Yazıldığı Gün dizisi olmuştur. Daha sonra Kırgın Çiçekler dizisinde Lalin karakteriyle rol almıştır.

Berk Atan- Selim Kimdir?

Son olarak Güneşin Kızları dizisinde Savaş Mertoğlu olarak karşımıza çıkan Berk Atan 26 Eylül 1991 tarihinde İzmir Bornova’da dünyaya gelmiştir. Liseyi Sıdıka Rodop Lisesi’nde okuduktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Halen Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde oyunculuk eğitimi üzerine okumaktadır. 17 yaşında Altay futbol takımında kalecilik yapan Berk daha sonra modellik yapmaya başlamış ve bu alanda oldukça başarılı olmuştur. 2012 yılında yapılan yarışmada 2012’nin Best Model of Turkey’de 1. seçilmiştir.

Esra Ronabar(Arzu SOYER)

1978 yılında İzmir, Ödemiş’de dünyaya gelen tecrübeli oyuncu Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü’nden mezun olmuştur. Birçok reklam filmi ve tiyatro oyununda da oynayan Esra Ronabar Bir İstanbul Masalı dizisinde Binnur karakteriyle karşımıza gelmişti. Esra Ronabar evli ve bir çocuk babasıdır.

Zehra YILMAZ(Melisa SOYER)

Son olarak Kara Yazı dizisinde rol almıştır.

Melisa Soyer ailesinin tek kızıdır. Şımarık büyümüş bir kızdır. Kıskanç bencil gezmeyi seven bir kızdır. Arzu ve Mahir’in kızıdır.

Yusuf Akgün(Orhan SOYER)

11 Eylül 1984 yılında doğmuştur. Son olarak Beni Böyle Sev dizisinde oynamıştır.

Orhan Soyerlerin sorumsuz haşere çocuğudur. Her ne kadar uçarı olsa da iş bitiren bir tiptir. Arabalara düşkün olan Orhan çok da şık giyinir. Kadınları gecelik ilişkiler olarak görür.

Gül Ökten

TRT’nin klasikleri arasında sayılan dizisi Bizimkilerin Kızıl lakaplı doktor Türkan’ı Güler Ökten 14 Kasım 1941 yılında Isparta’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Devlet Konservatuvarında okuyan Güler Ökten’in sayısız film ve dizi tecrübesi vardır. Yaprak Dökümü dizisinde Cevriye rolüyle akıllardan çıkmayan Güler Ökten, 1964 yılında yönetmen Zeki Ökten ile evlenmiş olup, eşinin 19 Aralık 2009 tarihinde ölümüne kadar evli kaldı.