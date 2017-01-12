Cesur ve Güzel 10. yeni bölüm fragmanı son bölüm

Cesur ve Güzel 10. yeni bölüm fragmanı nefes kesecek. Cesur ve Sühan aşkını anlatan Star TV’nin sevilen dizisi Cesur ve Güzel 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cesur ve Güzel son bölümde yaşanan sahneler büyük heyecan yaratmıştı. Cesur ve Güzel son bölümde; Sühan, Cesur’a yakın olmakla, babasının Cesur’a kurduğu tuzağın içine de düşmüş olduğunun farkına varamadı. İşte, Cesur ve Güzel 10. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler.

Cesur ve Güzel 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Cesur ve Sühan büyük bir trafik kazası yapıyor! Takla atan ve alev alan arabadan Cesur ve Sühan sağ kurtulabilecek mi? İşte, Cesur ve Güzel 10. yeni bölüm fragmanı.

CESUR VE GÜZEL SON BÖLÜM ÖZETİ

Cesur ve Güzel son bölümde, Cesur’un duygularını Sühan’a açması onun kalbindeki buzların erimesine neden olur. Aynı anda Cesur’un tutuklanması, Tahsin Korludağ’ın da artık ona karşı savaş açtığı anlamına gelir. Sühan’ın şahit olduğu yüzleşme bu düşmanlığın boyutlarını acıyla anlamasına neden olacaktır.



Cesur’un gerçek kimliğini öğrenmek Korhan’ın geçmişe gömdüğü anıların tekrar gün yüzüne çıkmasına neden olur. Dengesi alt üst olan Korhan, Hülya için çok kolay bir hedef haline gelir.



Cesur,babasının öldüğü geceyle ilgili çok önemli bir ipucunu, hiç tahmin etmediği bir kişi sayesinde elde eder. Aklı şüphelerle doluyken kendisine kurulan tuzağı fark etmez.



Cesur, Sühan’ı bir günlüğüne Korludağ’dan uzaklaştırmak ister. Sadece 24 saat her şeyi, kim olduklarını unutmak beraberlikleri için önemli bir adım olacaktır. Ancak Sühan, Cesur’a yakın olmakla, babasının Cesur’a kurduğu tuzağın içine de düşmüş olduğunun farkında değildir.