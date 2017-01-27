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Cesur ve Güzel 12. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından Star TV'de yayınlandı mı?

Cesur ve Güzel son bölüm büyük heyecana sahne oldu. Cesur ve Güzel son bölüm ardından Cesur ve Güzel 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Cesur ve Güzel yine heyecan dolu sahnelerle ekrana geldi. Cesur ve Güzel son bölümde, Sühan, yaşadığı olayın da etkisiyle, babasının canını yakmak için Cesur’a “evlenelim” dedi. Peki, Cesur ve Güzel 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Cesur ve Güzel son bölüm Star TV’de ekranlara geldi. Cesur ve Güzel son bölüm ardından gözler Cesur ve Güzel 12. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Cesur ve Güzel son bölümde Sühan ve Cesur nikah masasına oturdu. Star TV’nin aşk dizisi Cesur ve Güzel son bölümde, Sühan, yaşadığı olayın da etkisiyle, babasının canını yakmak için Cesur’a “evlenelim” der. Peki aşık çiftimiz evlendi mi? Cesur ve Güzel 12. yeni bölüm fragmanı gelecek hafta yaşanacaklara dair ipuçları verecek.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan izleyebilirsiniz.

CESUR VE GÜZEL SON BÖLÜM ÖZETİ

Sühan, yaşadığı olayın da etkisiyle, babasının canını yakmak için Cesur’a evlilik için cesaret verdi. Bu gelişme son bölümde izleyenleri şoke etti.

Öte yandan Cesur’un ihbarıyla yapılan baskın, büyük ses getirdi. Mithat Topakçı göz altına alınırken, Tahsin Korludağ ile olan ilişkisi sorgulanmaya başlandı. 

Sühan'ın evlilik kararı ile birlikte Cahide bugüne kadar bilmediği çok önemli bir bilgiye ulaştı. Bu bilgi, Cahide’nin, Korludağ ailesine ve geleceğine bakışını tamamen değiştirdi. Ne olursa olsun bu nikaha engel olmaya karar verdi. Bunun için harekete geçti ve planlarına bu sefer kendisine yakınlaşmaya çabalayan Korhan’ı alet etti.

Cesur, tüm engellemelere rağmen nihak gününü Sühan için unutulmaz kılmaya niyetlidir. Peki, Cesur ve Sühan evlendi mi? Bu sorunun yanıtını son bölüm izleyerek öğrenebilirsiniz.

 

CESUR VE GÜZEL SON BÖLÜM İZLE - STAR TV

 

 

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