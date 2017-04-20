Cesur ve Güzel 24. yeni bölüm fragmanı yayınlanan son bölüm Star TV’de

Cesur ve Güzel 24. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı mı? Hayranlarının perşembe akşamlarını iple çektiği Cesur ve Güzel son bölümde, annesinin katilinin ölü bulunması tüm şüphelerin Cesur’un üzerinde toplanmasına neden oldu. Onun cinayetle suçlandığını öğrenen Sühan şaşkına döndü. Cesur’un polisin elinden kaçması, olayları içinden çıkılmaz hale getirdi. Bu sefer karar verme sırası Sühan’a geçti. Yeni bölümü 27 Nisan Perşembe günü ekrana gelecek olan, oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün, Tamer Levent, Erkan Avcı, Serkan Altunorak, Gözde Türkpençe, Sezin Akbaşoğulları gibi isimlerin yer aldığı Cesur ve Güzel dizisinin 24. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Merakla beklenen fragman yayınlandığında haberimizden izleyebileceksiniz.

CESUR VE GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cesur adını temize çıkarabilecek mi?

Annesinin katilinin ölü bulunması tüm şüphelerin Cesur’un üzerinde toplanmasına neden olur. Onun cinayetle suçlandığını öğrenen Sühan şaşkına dönerken, Tahsin Korludağ kızını Cesur’dan uzaklaştırmak için eline geçen bu fırsatı kullanmaya kararlıdır.

Kendine yapılan büyük ihanetin sonunda elini kana bulayan Tahsin Korludağ, hayatının iplerini Rıza’nın ellerine bırakmış durumdadır. Amacına ulaşmak için herkesi kurban edebileceğini kanıtlayan Rıza’nın bu sefer çok daha acımasız bir planı vardır.

Korludağ Çiftliği cinayet haberiyle sarsılırken, Cahide, Hülya’dan kurtulmayı kafasına koymuştur. Sonunda kendisini de yakacak bir yangının fitilini gözünü kırpmadan ateşler.

Cesur’un polisin elinden kaçması, olayları içinden çıkılmaz hale getirir. Bu sefer karar verme sırası Sühan’a geçer, aşkıyla adalet arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Adını temize çıkarmak için canını tehlikeye atan Cesur, Sühan’dan hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır.

CESUR VE GÜZEL OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR, ROLLERİ NEDİR?

Cesur Alemdar (Kıvanç Tatlıtuğ) Yakışıklı ve gizemli bir genç adam olan Cesur Alemdaroğlu, Korludağ’a geldiğinde kafasında babasının çalınan hayatını geri almak vardır. Cesareti ve kararlılığıyla Korludağ’da yıllardır süregelen düzenin değişeceğini ilan eder. İlk başlarda umursamaz, zengin bir çapkın gibi görünen Cesur’un hayatında aşktan ve paradan çok daha önemli şeyler olduğu zaman içinde anlaşılacaktır. Her hamlesini dikkatle ve bir savaşçı gibi planlayan Cesur’un, en büyük mücadelesi her şeye rağmen, söz geçiremediği kalbiyle olacaktır.

Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) Genç, başarılı ve güçlü bir kadın olan Sühan, babası Tahsin Korludağ’ın göz bebeğidir. Kendi yetiştirdiği çiçeklerden ürettiği ünlü bir parfüm markasının sahibidir. Damarına basılmadığı sürece sakin ve sevimli bir yapıda olan Sühan gerektiğinde dikenlerini çıkarmaktan çekinmez, ne de olsa o babasının kızıdır. Cesur’un hayatına girmesiyle, Sühan’ın dünyası alt üst olur. Bu gizemli adam ona varlığından haberdar olmadığı duyguları hissettirecek, Cesur’la birlikte geçmişin sırlarına doğru bir yolculuğa sürüklenirken güvendiği her şeyi sorgulayacaktır.

Tahsin Korludağ (Tamer Levent) Korludağ Kasabası’nın en büyük toprak sahibi, ve kurucusudur. Ailesini büyütmek kök salmak tutkusunun en büyük sebebi köksüz olmasıdır. İstanbul’un hemen kenarında vaktiyle türlü şekilllerde sahip olduğu arazilerle kendine bir imparatorluk kurmuştur. Birdenbire hayatlarına giren Cesur Alemdaroğlu ile kısa sürede bir güç savaşı içine girer. Cesur’a ne kadar öfkelense de onun mertliğinden, zekasından ve dik duruşundan etkilenir.

Mihriban (Devrim Yakut) Korludağ’da yaşayan Mihriban Aydınbaş güçlü bir kadındır. Tahsin Korludağ yıllar önce Mihriban’ı nikah masasında gelinliğiyle bırakmış, ve Sühan’ın annesiyle evlenmeyi seçmiştir.. Bu hikaye aralarında yıllar içinde giderek daha kemikleşen bir düğüme dönüşmüştür.. Mihriban Tahsin Korludağa inat, yeni bir hayat kurar, ve Tahsinle zaman içinde ortak olur.. ancak aralarındaki soğuk savaş sürmektedir. Cesur kasabaya geldiğinde Mihriban Tahsin Korludağ’a karşı yanında bir müttefik bulduğunun farkındadır. Cesurla birlikte attığı her adım, yıllardır özlemini duyduğu zafere bir adım daha yaklaşmasına neden olacaktır.

Korhan Korludağ (Erkan Avcı) Korhan, sakin ılımlı sevecen yapısıyla babası gibi olamayacağını çok önceden anlamış, ve babasına teslim olmuş, O’nun gölgesinde yaşayan bir adamdır. Tahsin Korludağ’ın hayalindeki erkek evlat olmadığının da çok farkındadır.. Karısı Cahide’nin kanatları altında, onun itmesiyle Korludağ’daki hayatına motive olan, Korhan’ın ailedeki yeri, Cahide’nin hamile olduğunu öğrendiği gün değişir. Babasının bir anda gözbebeği olur.

Banu (Gözde Türkpençe) Banu, Cesur’un avukat olan kız arkadaşıdır. Cesur’un sırrını bilir. İntikamını almasında en büyük hedef ortağıdır. Okul yıllarında Cesur’la aşk yaşarlar. Büyüdükçe herkes kendi hayatına doğru ilerler. Ama ortak sırları Banu’yu Cesur’a yakınlaştırır. Zaman içinde Cesur’un Sühan’a duyduğu yakınlığı kıskanan Banu, Cesur’u çok şaşırtacaktır.

Rıza (Yiğit Özşener) ‘Kaybedenler Kulübü’ filminde Nejat İşler’le başrolü paylaştıktan sonra daha geniş kitlelerce tanınan oyuncu Yiğit Özşener, ‘Cesur ve Güzel’in oyuncu kadrosuna katıldı. Üç yıldır ekranlardan uzak olan Özşener, dizide Nihan Büyükağaç’ın canlandırdığı Adalet karakterinin yaklaşık 30 senedir hapiste yatan gizemli ağabeyi ‘Rıza’ karakterini canlandıracak. Dizinin şimdiye kadar yayınlanan bölümlerinde Rıza’nın yüzünü görmeden hikayesine tanık olan seyirciler, gizemli karakterin kimliğini 15. bölümde öğrenecek. Hapishaneden nakli sırasında firar eden Rıza, yeni bölümde Korludağ Kasabası’nın, özellikle Tahsin (Tamer Levent) ve Adalet’in korkulu rüyası olacak.