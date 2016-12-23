Cesur ve Güzel 8. yeni bölüm fragmanı Star TV

Cesur ve Güzel 8. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Cesur ve Güzel 8. yeni bölüm fragmanı ipuçları haberimizde. Star TV’de yayınlanan Cesur ve Güzel son bölüm birçok önemli gelişmeye sahne oldu. Vurulan Cesur ölecek mi? Yeni bölümde neler yaşanacağın cevabı Cesur ve Güzel 8. yeni bölüm fragmanında yer alıyor. Cesur ve Güzel 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, vurulan Cesur yerde yatarken Sühan Cesur’un arkasından gözyaşı döküyor.

CESUR VE GÜZEL SON BÖLÜM ÖZETİ

Babasının sürpriz evliliğinden kötü etkilenen Sühan’ı, Cesur teselli eder. Bu durum Bülent’i çileden çıkarır, Cesur’a karşı giderek daha çok hırslanmaktadır. Cesur, Sühan’ı Nişantaşı'ndaki eve götürür. Birlikte vakit geçirirler, Cesur bu evde babasıyla ilgili yeni bir ipucuna ulaşır ve bunu araştırmaya başlar.

Öte yandan Korludağ çiftliğine yerleşen Adalet'in gelişi zoraki kutlanırken, Cahide, Hülya'nın ortadan kaybolduğunu geç fark eder. Cahide bebeğini kaybedeceği korkusuyla büyük paniğe kapılır. Bülent’le birlikte bu durumun peşine düşerler.

CESUR VE GÜZEL KONUSU

Bir gün “Cesur” adında yakışıklı ve gizemli bir adam, sakin ve huzurlu bir kasaba olarak bilinen Korludağ’ın ortasına bomba gibi düşer. Daha ilk adımını attığında karşısına güzeller güzeli “Sühan” çıkar. Bu sıra dışı karşılaşmadan sonra aralarında karşı koyamadıkları bir çekim oluşur. Ama bilmedikleri bir şey vardır. Bu iki gencin mutluluk hayali geçmişten beri düşman olan ailelerinin karşı çıkmasıyla imkansız bir aşka dönüşür.