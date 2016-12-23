Cesur ve Güzel 8. yeni bölüm fragmaný Sühan'ýn gözyaþlarý

Star TV'nin perþembe akþamlarýna damgasýný vuran Cesur ve Güzel dizisinin 8. yeni bölüm fragmaný yayýnlandý. Cesur ve Güzel 8. yeni bölüm fragmaný ipuçlarý haberimizde. Star TV’de yayýnlanan Cesur ve Güzel son bölüm birçok önemli geliþmeye sahne oldu. Vurulan Cesur ölecek mi? Yeni bölümde neler yaþanacaðýn cevabý Cesur ve Güzel 8. yeni bölüm fragmanýnda yer alýyor. Cesur ve Güzel 8. yeni bölüm fragmaný yayýnlandý. Fragmanda, vurulan Cesur yerde yatarken Sühan Cesur’un arkasýndan gözyaþý döküyor.

CESUR VE GÜZEL SON BÖLÜM ÖZETÝ

Babasýnýn sürpriz evliliðinden kötü etkilenen Sühan’ý, Cesur teselli eder. Bu durum Bülent’i çileden çýkarýr, Cesur’a karþý giderek daha çok hýrslanmaktadýr. Cesur, Sühan’ý Niþantaþý'ndaki eve götürür. Birlikte vakit geçirirler, Cesur bu evde babasýyla ilgili yeni bir ipucuna ulaþýr ve bunu araþtýrmaya baþlar.

Öte yandan Korludað çiftliðine yerleþen Adalet'in geliþi zoraki kutlanýrken, Cahide, Hülya'nýn ortadan kaybolduðunu geç fark eder. Cahide bebeðini kaybedeceði korkusuyla büyük paniðe kapýlýr. Bülent’le birlikte bu durumun peþine düþerler.

CESUR VE GÜZEL KONUSU

Bir gün “Cesur” adýnda yakýþýklý ve gizemli bir adam, sakin ve huzurlu bir kasaba olarak bilinen Korludað’ýn ortasýna bomba gibi düþer. Daha ilk adýmýný attýðýnda karþýsýna güzeller güzeli “Sühan” çýkar. Bu sýra dýþý karþýlaþmadan sonra aralarýnda karþý koyamadýklarý bir çekim oluþur. Ama bilmedikleri bir þey vardýr. Bu iki gencin mutluluk hayali geçmiþten beri düþman olan ailelerinin karþý çýkmasýyla imkansýz bir aþka dönüþür.