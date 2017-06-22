Cesur ve Güzel final nasıl bitti Sühan öldü mü? Cesur ve Güzel son bölüm Star TV'de

Cesur ve Güzel final Rıza Sühan öldü mü nasıl bitti ne oldu mutlu mu bitti? Star Tv’de yayınlanan dizinin başrollerinde Tuğba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ, oyuncu kadrosunda Tamer Levent, Erkan Avcı, Serkan Altunorak, Gözde Türkpençe, Sezin Akbaşoğulları gibi isimler yer alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ Cesur karakterini, Tuğba Büyüküstün ise Sühan karakterini canlandırıyor. Cesur ve Sühan’ın yaşadıkları izleyicilere her bölümde ayrı bir heyecan yaşatıyor. Final öncesindeki bölümde Rıza’nın hala hayatta olduğu öğrenildi. Cesur ve Sühan’ın mutluluğu Rıza’nın öfkesini beslerken Sühan’ın tüm korkularına rağmen Cesur, ezeli düşmanıyla hesaplaşmaya kararlıydı. Korludağ’daki birçok kişinin düşmanı Rıza final bölümünde öldü mü? Diziyle ilgili tüm detaylara final bölümünün yayınlanmasının ardından ulaşabilirsiniz.

CESUR VE GÜZEL FİNAL BÖLÜMÜ NELER OLDU?

Sühan üzerinde doğru yürüyen Rıza'ya cam sapladı ve yaraladı. Rıza'nın korkunç tuzağı yüzünden Sühan vuruldu ve komaya girdi. Doktor bebeğin alınması gerektiğini, doğumun Sühan için bir şok etkisi oluşturacağını söyledi. Cesur'un bu bebeğin doğarken Sühan'ı da hayata döndüreceğine inancı tamdı. Tahsin bebeğin alınmasını istedi ama Cesur buna izin vermedi. Nitekim Cesur haklı çıktı ve Sühan bebeğin doğumuyla beraber hayata geri döndü.

CESUR VE GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korludağ’da kopan fırtına tüm sır perdelerini havalandırmış, herkesi dört bir yana savurmuştur. Sonunda hayallerine kavuşan Sühan ve Cesur süt liman denizde mutluluklarının tadını çıkarırken ikisi de başlarına geleceklerden habersizdir.

Korludağ’da tekrar esmeye başlayan rüzgar, fırtınanın geçmediğini herkesin kulağına fısıldar. Yaşananların etkisi çiftlikte de kendini göstermiştir. Geçmişiyle yüzleşen Tahsin Korludağ’ın itirafları herkesi şaşkına çevirir fakat yaşadığı haksızlığı haykıran Cahide sesini kimseye duyuramaz.

Cesur ve Sühan, büyük umutlarla eve geri döndüklerinde, Rıza’nın hâlâ hayatta olduğu haberiyle sarsılırlar. Onların mutluluğu, Rıza’nın öfkesini beslerken Sühan’ın tüm korkularına rağmen Cesur, ezeli düşmanıyla hesaplaşmaya kararlıdır.

CESUR VE GÜZEL OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Cesur Alemdar (Kıvanç Tatlıtuğ) Yakışıklı ve gizemli bir genç adam olan Cesur Alemdaroğlu, Korludağ’a geldiğinde kafasında babasının çalınan hayatını geri almak vardır. Cesareti ve kararlılığıyla Korludağ’da yıllardır süregelen düzenin değişeceğini ilan eder. İlk başlarda umursamaz, zengin bir çapkın gibi görünen Cesur’un hayatında aşktan ve paradan çok daha önemli şeyler olduğu zaman içinde anlaşılacaktır. Her hamlesini dikkatle ve bir savaşçı gibi planlayan Cesur’un, en büyük mücadelesi her şeye rağmen, söz geçiremediği kalbiyle olacaktır.

Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) Genç, başarılı ve güçlü bir kadın olan Sühan, babası Tahsin Korludağ’ın göz bebeğidir. Kendi yetiştirdiği çiçeklerden ürettiği ünlü bir parfüm markasının sahibidir. Damarına basılmadığı sürece sakin ve sevimli bir yapıda olan Sühan gerektiğinde dikenlerini çıkarmaktan çekinmez, ne de olsa o babasının kızıdır. Cesur’un hayatına girmesiyle, Sühan’ın dünyası alt üst olur. Bu gizemli adam ona varlığından haberdar olmadığı duyguları hissettirecek, Cesur’la birlikte geçmişin sırlarına doğru bir yolculuğa sürüklenirken güvendiği her şeyi sorgulayacaktır.

Tahsin Korludağ (Tamer Levent) Korludağ Kasabası’nın en büyük toprak sahibi, ve kurucusudur. Ailesini büyütmek kök salmak tutkusunun en büyük sebebi köksüz olmasıdır. İstanbul’un hemen kenarında vaktiyle türlü şekilllerde sahip olduğu arazilerle kendine bir imparatorluk kurmuştur. Birdenbire hayatlarına giren Cesur Alemdaroğlu ile kısa sürede bir güç savaşı içine girer. Cesur’a ne kadar öfkelense de onun mertliğinden, zekasından ve dik duruşundan etkilenir.

Mihriban (Devrim Yakut) Korludağ’da yaşayan Mihriban Aydınbaş güçlü bir kadındır. Tahsin Korludağ yıllar önce Mihriban’ı nikah masasında gelinliğiyle bırakmış, ve Sühan’ın annesiyle evlenmeyi seçmiştir. Bu hikaye aralarında yıllar içinde giderek daha kemikleşen bir düğüme dönüşmüştür. Mihriban Tahsin Korludağa inat, yeni bir hayat kurar, ve Tahsinle zaman içinde ortak olur.. ancak aralarındaki soğuk savaş sürmektedir. Cesur kasabaya geldiğinde Mihriban Tahsin Korludağ’a karşı yanında bir müttefik bulduğunun farkındadır. Cesurla birlikte attığı her adım, yıllardır özlemini duyduğu zafere bir adım daha yaklaşmasına neden olacaktır.

Korhan Korludağ (Erkan Avcı) Korhan, sakin ılımlı sevecen yapısıyla babası gibi olamayacağını çok önceden anlamış, ve babasına teslim olmuş, O’nun gölgesinde yaşayan bir adamdır. Tahsin Korludağ’ın hayalindeki erkek evlat olmadığının da çok farkındadır.. Karısı Cahide’nin kanatları altında, onun itmesiyle Korludağ’daki hayatına motive olan, Korhan’ın ailedeki yeri, Cahide’nin hamile olduğunu öğrendiği gün değişir. Babasının bir anda gözbebeği olur.

Banu (Gözde Türkpençe) Banu, Cesur’un avukat olan kız arkadaşıdır. Cesur’un sırrını bilir. İntikamını almasında en büyük hedef ortağıdır. Okul yıllarında Cesur’la aşk yaşarlar. Büyüdükçe herkes kendi hayatına doğru ilerler. Ama ortak sırları Banu’yu Cesur’a yakınlaştırır. Zaman içinde Cesur’un Sühan’a duyduğu yakınlığı kıskanan Banu, Cesur’u çok şaşırtacaktır.

Rıza (Yiğit Özşener) ‘Kaybedenler Kulübü’ filminde Nejat İşler’le başrolü paylaştıktan sonra daha geniş kitlelerce tanınan oyuncu Yiğit Özşener, ‘Cesur ve Güzel’in oyuncu kadrosuna katıldı. Üç yıldır ekranlardan uzak olan Özşener, dizide Nihan Büyükağaç’ın canlandırdığı Adalet karakterinin yaklaşık 30 senedir hapiste yatan gizemli ağabeyi ‘Rıza’ karakterini canlandıracak. Dizinin şimdiye kadar yayınlanan bölümlerinde Rıza’nın yüzünü görmeden hikayesine tanık olan seyirciler, gizemli karakterin kimliğini 15. bölümde öğrenecek. Hapishaneden nakli sırasında firar eden Rıza, yeni bölümde Korludağ Kasabası’nın, özellikle Tahsin (Tamer Levent) ve Adalet’in korkulu rüyası olacak.