Cesur ve Güzel yeni 13. bölüm fragmanı son bölüm Star TV'de

Star TV'nin sevilen dizisi Cesur ve Güzel son bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde, Cesur ve Sühan'ın evliliği sonrası Korludağ çiftliğinde işler iyice karıştı. Cesur ve Sühan’ın evliliklerinin ilk gecesi ikisi için de unutulmaz olur. Cesur, Sühan’ı kendine inandırmaya çalışırken bu sefer Bülent’in çalınan tabloları bulması ise onun aklına şüpheler sokar. Cesur ve Güzel 13. yeni bölümde neler olacak? seyirciler şimdi bu sorunun cevabını merak ediyor. Cesur ve Güzel yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte merakla beklenen yeni bölüm fragmanı.

CESUR VE GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Korludağ çiftliğinde işler karışıyor!

Cesur ve Sühan’ın evliliklerinin ilk gecesi ikisi için de unutulmaz olur. Cesur tüm engellere rağmen Sühan’ın kalbindeki korkuları dindirir fırtınalı günlerden sonra ona güvenli bir liman olur.

Cesur’un onunla çiftliği ele geçirmek için evlendiğinden şüphelenen Sühan, verdiği kararları sorgulamaya başlar. Fakat Tahsin Korludağ ikisine de bu evliliğin bedelini ödetmeye kararlıdır.

Başına gelenler için Cesur’u suçlayan Korhan bunu kanıtlamak için Hülya’yla ilgili gerçeklerin peşine düşer. Korhan’ı bekleyen büyük sürpriz Cahide’nin tüm planlarını alt üst edecek niteliktedir.

Cesur, Sühan’ı kendine inandırmaya çalışırken bu sefer Bülent’in çalınan tabloları bulması onun aklına şüpheler sokar. Evlilikleriyle başlayan yeni dönem, Tahsin Korludağ’la olan savaşta açılan yeni cepheler anlamına gelmektedir. Fakat Cesur’un beklediği yardım hiç tahmin etmediği bir yerden yola çıkmıştır.