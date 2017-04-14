Cesur ve Güzel yeni 23. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Son bölüm Star TV'de

13 Nisan akşamı yayınlanan Cesur ve Güzel son bölüm nefes kesen sahnelerle izleyicilerle buluştu. Cesur ve Güzel son bölüm izleme linki haberimizde bulunuyor. Cesur ve Güzel son bölümde, yan yana olmak canlarını yaksa da Cesur ve Sühan, cinayeti aydınlatacak büyük ipucunun peşine düşerler. Annesinin ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çok yaklaşan Cesur’u yolun sonunda büyük bir sürpriz beklemektedir. Peki, Cesur ve Güzel 23.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın pazar akşamı ekrana gelmesi bekleniyor. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

CESUR VE GÜZEL SON BÖLÜM ÖZETİ

Sevdiği kadının dudaklarından dökülen kelimeler Cesur’un kalbini paramparça eder. Bebeği için aşkından vazgeçmeyi göze alan Sühan için en büyük bedel, Cesur’un gözlerindeki hayal kırıklığıdır.



Tahsin Korludağ’ın cinayet davasında ikinci duruşma hareketli geçer, ortaya çıkan yeni deliller, Cesur ve Sühan’ı birlikte hareket etmek mecburiyetinde bırakacaktır.



Cahide, evliliğini geri kazanmak için elinden geleni yapmaya çabalarken aldığı haberle sarsılır. Bundan sonra Korludağ Çiftliği’nde hayat giderek zorlaşacaktır.



Yan yana olmak canlarını yaksa da Cesur ve Sühan, cinayeti aydınlatacak büyük ipucunun peşine düşerler. Annesinin ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çok yaklaşan Cesur’u yolun sonunda büyük bir sürpriz beklemektedir.

CESUR VE GÜZEL OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

CESUR ALEMDAR (KIVANÇ TATLITUĞ) Yakışıklı ve gizemli bir genç adam olan Cesur Alemdaroğlu, Korludağ’a geldiğinde kafasında babasının çalınan hayatını geri almak vardır. Cesareti ve kararlılığıyla Korludağ’da yıllardır süregelen düzenin değişeceğini ilan eder. İlk başlarda umursamaz, zengin bir çapkın gibi görünen Cesur’un hayatında aşktan ve paradan çok daha önemli şeyler olduğu zaman içinde anlaşılacaktır. Her hamlesini dikkatle ve bir savaşçı gibi planlayan Cesur’un, en büyük mücadelesi her şeye rağmen, söz geçiremediği kalbiyle olacaktır.

SÜHAN KORLUDAĞ (TUBA BÜYÜKÜSTÜN) Genç, başarılı ve güçlü bir kadın olan Sühan, babası Tahsin Korludağ’ın göz bebeğidir. Kendi yetiştirdiği çiçeklerden ürettiği ünlü bir parfüm markasının sahibidir. Damarına basılmadığı sürece sakin ve sevimli bir yapıda olan Sühan gerektiğinde dikenlerini çıkarmaktan çekinmez, ne de olsa o babasının kızıdır. Cesur’un hayatına girmesiyle, Sühan’ın dünyası alt üst olur. Bu gizemli adam ona varlığından haberdar olmadığı duyguları hissettirecek, Cesur'la birlikte geçmişin sırlarına doğru bir yolculuğa sürüklenirken güvendiği her şeyi sorgulayacaktır.

TAHSİN KORLUDAĞ (TAMER LEVENT) Korludağ Kasabası'nın en büyük toprak sahibi, ve kurucusudur. Ailesini büyütmek kök salmak tutkusunun en büyük sebebi köksüz olmasıdır. İstanbul'un hemen kenarında vaktiyle türlü şekilllerde sahip olduğu arazilerle kendine bir imparatorluk kurmuştur. Birdenbire hayatlarına giren Cesur Alemdaroğlu ile kısa sürede bir güç savaşı içine girer. Cesur’a ne kadar öfkelense de onun mertliğinden, zekasından ve dik duruşundan etkilenir.

MİHRİBAN (DEVRİM YAKUT) Korludağ'da yaşayan Mihriban Aydınbaş güçlü bir kadındır. Tahsin Korludağ yıllar önce Mihriban’ı nikah masasında gelinliğiyle bırakmış, ve Sühan’ın annesiyle evlenmeyi seçmiştir.. Bu hikaye aralarında yıllar içinde giderek daha kemikleşen bir düğüme dönüşmüştür.. Mihriban Tahsin Korludağa inat, yeni bir hayat kurar, ve Tahsinle zaman içinde ortak olur.. ancak aralarındaki soğuk savaş sürmektedir. Cesur kasabaya geldiğinde Mihriban Tahsin Korludağ’a karşı yanında bir müttefik bulduğunun farkındadır. Cesurla birlikte attığı her adım, yıllardır özlemini duyduğu zafere bir adım daha yaklaşmasına neden olacaktır.

KORHAN KORLUDAĞ (ERKAN AVCI) Korhan, sakin ılımlı sevecen yapısıyla babası gibi olamayacağını çok önceden anlamış, ve babasına teslim olmuş, O’nun gölgesinde yaşayan bir adamdır. Tahsin Korludağ’ın hayalindeki erkek evlat olmadığının da çok farkındadır.. Karısı Cahide’nin kanatları altında, onun itmesiyle Korludağ’daki hayatına motive olan, Korhan’ın ailedeki yeri, Cahide’nin hamile olduğunu öğrendiği gün değişir. Babasının bir anda gözbebeği olur.

BANU (GÖZDE TÜRKPENÇE) Banu, Cesur'un avukat olan kız arkadaşıdır. Cesur’un sırrını bilir. İntikamını almasında en büyük hedef ortağıdır. Okul yıllarında Cesur'la aşk yaşarlar. Büyüdükçe herkes kendi hayatına doğru ilerler. Ama ortak sırları Banu'yu Cesur’a yakınlaştırır. Zaman içinde Cesur’un Sühan’a duyduğu yakınlığı kıskanan Banu, Cesur’u çok şaşırtacaktır.

RIZA (YİĞİT ÖZŞENER) ‘Kaybedenler Kulübü’ filminde Nejat İşler’le başrolü paylaştıktan sonra daha geniş kitlelerce tanınan oyuncu Yiğit Özşener, 'Cesur ve Güzel'in oyuncu kadrosuna katıldı. Üç yıldır ekranlardan uzak olan Özşener, dizide Nihan Büyükağaç’ın canlandırdığı Adalet karakterinin yaklaşık 30 senedir hapiste yatan gizemli ağabeyi 'Rıza' karakterini canlandıracak. Dizinin şimdiye kadar yayınlanan bölümlerinde Rıza'nın yüzünü görmeden hikayesine tanık olan seyirciler, gizemli karakterin kimliğini 15. bölümde öğrenecek. Hapishaneden nakli sırasında firar eden Rıza, yeni bölümde Korludağ Kasabası'nın, özellikle Tahsin (Tamer Levent) ve Adalet'in korkulu rüyası olacak.