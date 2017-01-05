Cesur ve Güzel yeni bölüm bu hafta yok
Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Cesur ve Güzel 13. yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Takipçilerinin her hafta Perşembe akşamını iple çektikleri Cesur ve Güzel dizisinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Peki, Cesur ve Güzel yeni bölüm neden yok? İşte, Cesur ve Güzel yayın tarihi ve 9. yeni bölüm fragmanı.
Cesır ve Güzel dizisinin 9. yeni bölüm bu hafta Star TV'de yayınlanmayacak. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Cesur ve Güzel, yeni yılın ilk haftası yapılan reklam fiyatlarının yeniden belirlenmesi ve kanal yöneticileriyle reklam verenler arasında anlaşmalar yapılması sebebiyle bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizinin fanları Cesur ve Güzel 9. yeni bölüm için 12 Ocak 2017 Perşembe akşamını beklemek zorunda kalacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
CESUR VE GÜZEL SON BÖLÜM ÖZETİ
Babasının sürpriz evliliğinden kötü etkilenen Sühan’ı, Cesur teselli eder. Bu durum Bülent’i çileden çıkarır, Cesur’a karşı giderek daha çok hırslanmaktadır. Cesur, Sühan’ı Nişantaşı'ndaki eve götürür. Birlikte vakit geçirirler, Cesur bu evde babasıyla ilgili yeni bir ipucuna ulaşır ve bunu araştırmaya başlar.
Öte yandan Korludağ çiftliğine yerleşen Adalet'in gelişi zoraki kutlanırken, Cahide, Hülya'nın ortadan kaybolduğunu geç fark eder. Cahide bebeğini kaybedeceği korkusuyla büyük paniğe kapılır. Bülent’le birlikte bu durumun peşine düşerler.
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