Cesur Yürek yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Cesır ve Güzel dizisinin 9. yeni bölüm bu hafta Star TV'de yayınlanmayacak. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Cesur ve Güzel, yeni yılın ilk haftası yapılan reklam fiyatlarının yeniden belirlenmesi ve kanal yöneticileriyle reklam verenler arasında anlaşmalar yapılması sebebiyle bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizinin fanları Cesur ve Güzel 9. yeni bölüm için 12 Ocak 2017 Perşembe akşamını beklemek zorunda kalacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

CESUR VE GÜZEL SON BÖLÜM ÖZETİ

Babasının sürpriz evliliğinden kötü etkilenen Sühan’ı, Cesur teselli eder. Bu durum Bülent’i çileden çıkarır, Cesur’a karşı giderek daha çok hırslanmaktadır. Cesur, Sühan’ı Nişantaşı'ndaki eve götürür. Birlikte vakit geçirirler, Cesur bu evde babasıyla ilgili yeni bir ipucuna ulaşır ve bunu araştırmaya başlar.

Öte yandan Korludağ çiftliğine yerleşen Adalet'in gelişi zoraki kutlanırken, Cahide, Hülya'nın ortadan kaybolduğunu geç fark eder. Cahide bebeğini kaybedeceği korkusuyla büyük paniğe kapılır. Bülent’le birlikte bu durumun peşine düşerler.

CESUR VE GÜZEL KONUSU

Bir gün “Cesur” adında yakışıklı ve gizemli bir adam, sakin ve huzurlu bir kasaba olarak bilinen Korludağ’ın ortasına bomba gibi düşer. Daha ilk adımını attığında karşısına güzeller güzeli “Sühan” çıkar. Bu sıra dışı karşılaşmadan sonra aralarında karşı koyamadıkları bir çekim oluşur. Ama bilmedikleri bir şey vardır. Bu iki gencin mutluluk hayali geçmişten beri düşman olan ailelerinin karşı çıkmasıyla imkansız bir aşka dönüşür.