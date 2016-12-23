Cesur Yürek 12. yeni bölüm fragmanı Show TV'de

Cesur Yürek 12. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Cesur Yürek 12. yeni bölüm fragmanı ipuçları haberimizde. Show TV’de yayınlanan Cesur Yürek son bölüm birçok önemli gelişmeye sahne oldu. İnfaz kararı verilen Ömer ne yapacak? Yeni bölümde neler yaşanacağın cevabı Cesur Yürek 12. yeni bölüm fragmanında yer alıyor. Cesur Yürek 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan izlenebilecek.

CESUR YÜREK SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer’in Bozdoğanlarla savaşı alevleniyor. Didem ve Ali’yi kurtarmak için canını ortaya koyan Ömer, Ali’nin ölümüne engel olamaz. Babasının ardından Ali’yi kaybeden Ömer intikamını almak için Ferhat ve Hüsrev’in peşine düşer. Enver’in Bradd tarafından deşifre edilmesinden sonra ikisi arasındaki savaş gün yüzüne çıkar.

İskender’in babasını vurduranın Gevaşlı olduğunu öğrenmesiyle, Tatar ailesi beklenmedik bir krizle yüzleşecektir. Ömer’in derin devlete çalıştığını bilen Turan, Ömer’in infazına karar verir. Yatağından kalkan Tatar Ahmet masadaki ortaklarını ve oğlunu karşısına alma pahasına, Ömer’i kurtarmak için harekete geçer. Bundan dolayı çileden çıkan İskender babasına karşı büyük bir hamle yapar. Enver ve Ömer’in deşifre edilmesiyle cesur yürek operasyonu nasıl devam edecektir?

CESUR YÜREK KONUSU

Cesur Yürek'te yüreğinden ve bileğinden başka güvenecek hiçbir şeyi olmayan Ömer Korkmaz karakterine can verecek olan Onur Tuna, ailesi, mahallesi ve arkadaşları için büyük bir mücadele içine girecek. Ruveyda Öksüz'ün canlandırdığı Berrin karakterinin hayattaki en büyük ikilemi ise, idealist bir hukukçu olmasına rağmen, aşık olduğu adamın adaleti kendi elleriyle dağıtmaya karar vermiş bir kabadayı olmasıdır...

Bölgesel sorunları ve uluslararası siyaset ve stratejileri de konu edinen "Cesur Yürek"in yönetmenliğini Kudret Sabancı yaparken, senaryosunu Cüneyt Aysan ve Ozan Aksungur kaleme alıyor.