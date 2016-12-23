Cesur Yürek 12. yeni bölüm fragmaný Show TV'de yayýnlandý mý?

Cesur Yürek 12. yeni bölüm fragmaný merakla bekleniyor. Cesur Yürek 12. yeni bölüm fragmaný ipuçlarý haberimizde. Show TV’de yayýnlanan Cesur Yürek son bölüm birçok önemli geliþmeye sahne oldu. Ýnfaz kararý verilen Ömer ne yapacak? Yeni bölümde neler yaþanacaðýn cevabý Cesur Yürek 12. yeni bölüm fragmanýnda yer alýyor. Cesur Yürek 12. yeni bölüm fragmaný henüz yayýnlanmadý. Fragman yayýnlanýr yayýnlanmaz bu sayfadan izlenebilecek.

CESUR YÜREK SON BÖLÜM ÖZETÝ

Ömer’in Bozdoðanlarla savaþý alevleniyor. Didem ve Ali’yi kurtarmak için canýný ortaya koyan Ömer, Ali’nin ölümüne engel olamaz. Babasýnýn ardýndan Ali’yi kaybeden Ömer intikamýný almak için Ferhat ve Hüsrev’in peþine düþer. Enver’in Bradd tarafýndan deþifre edilmesinden sonra ikisi arasýndaki savaþ gün yüzüne çýkar.

Ýskender’in babasýný vurduranýn Gevaþlý olduðunu öðrenmesiyle, Tatar ailesi beklenmedik bir krizle yüzleþecektir. Ömer’in derin devlete çalýþtýðýný bilen Turan, Ömer’in infazýna karar verir. Yataðýndan kalkan Tatar Ahmet masadaki ortaklarýný ve oðlunu karþýsýna alma pahasýna, Ömer’i kurtarmak için harekete geçer. Bundan dolayý çileden çýkan Ýskender babasýna karþý büyük bir hamle yapar. Enver ve Ömer’in deþifre edilmesiyle cesur yürek operasyonu nasýl devam edecektir?

CESUR YÜREK KONUSU

Cesur Yürek'te yüreðinden ve bileðinden baþka güvenecek hiçbir þeyi olmayan Ömer Korkmaz karakterine can verecek olan Onur Tuna, ailesi, mahallesi ve arkadaþlarý için büyük bir mücadele içine girecek. Ruveyda Öksüz'ün canlandýrdýðý Berrin karakterinin hayattaki en büyük ikilemi ise, idealist bir hukukçu olmasýna raðmen, aþýk olduðu adamýn adaleti kendi elleriyle daðýtmaya karar vermiþ bir kabadayý olmasýdýr...

Bölgesel sorunlarý ve uluslararasý siyaset ve stratejileri de konu edinen "Cesur Yürek"in yönetmenliðini Kudret Sabancý yaparken, senaryosunu Cüneyt Aysan ve Ozan Aksungur kaleme alýyor.