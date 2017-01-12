Cesur Yürek 14. yeni bölüm fragmanı son bölüm Show TV'de

Cesur Yürek 14. yeni bölüm fragmanı nefes kesecek. Karmaşık siyasi ve mafya ilişkilerini anlatan Show TV’nin sevilen dizisi Cesur Yürek 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cesur Yürek son bölümde yaşanan sahneler büyük heyecan yaratmıştı. Cesur Yürek son bölümde; Bradd Ömer’i cezalandırmak için bir eylem planladı. İşte, Cesur Yürek 14. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler.

Cesur Yürek 14. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sayfamızdan izlenebilecek.

CESUR YÜREK SON BÖLÜM ÖZETİ

Cesur Yürek son bölümde, Ömer'in Hüsrev’e tepkisi karşısında Bradd Ömer’i cezalandırmak için bir eylem planlar. Mahalleliler tarafından organize edilen kermes hedef alınır. Bombalı eylemin organize edenlerin peşine düşen Ömer’e en büyük yardım Tatar’dan gelir. Tatar ve Ömer’in birlikte hareket etmesi İskender’i ve Gevaşlı’yı bir araya getirir. Tatar Ahmet’in bu duruma tepkisi sert olacaktır. Şamil Gürkan’ı Bradd’in Milli Silah Projesi’ni ele geçirmek için eylem yapacağı konusunda uyarır. Tatar Ahmet, Ömer’le birlikte hareket etmesinin bedelini ağır bir şekilde ödeyecektir.

CESUR YÜREK KONUSU

Yapımcılığını Fark Film'in üstlendiği dizinin başrollerini; Onur Tuna, usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal ve güzelliği kadar oyunculuğuyla da ses getiren Ruveyda Öksüz yer alıyor.

Cesur Yürek'te yüreğinden ve bileğinden başka güvenecek hiçbir şeyi olmayan Ömer Korkmaz karakterine can verecek olan Onur Tuna, ailesi, mahallesi ve arkadaşları için büyük bir mücadele içine girecek. Ruveyda Öksüz'ün canlandırdığı Berrin karakterinin hayattaki en büyük ikilemi ise, idealist bir hukukçu olmasına rağmen, aşık olduğu adamın adaleti kendi elleriyle dağıtmaya karar vermiş bir kabadayı olmasıdır...

Bölgesel sorunları ve uluslararası siyaset ve stratejileri de konu edinen "Cesur Yürek"in yönetmenliğini Kudret Sabancı yaparken, senaryosunu Cüneyt Aysan ve Ozan Aksungur kaleme alıyor.