Cesur Yürek 16. yeni bölüm fragmanı son bölümde Bradd öldü mü? - Show TV

Cesur Yürek son bölüm Show TV’de ekranlara geldi. Cesur Yürek son bölüm ardından gözler Cesur Yürek 16. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Cesur Yürek son bölümde Ömer ve Bradd arasındaki sahneler nefes kesti. Show TV’nin aksiyon konulu dizisi Cesur Yürek son bölümde, Bradd’i ele geçiren Ömer beklemediği bir oyunun içerisine girdi. Ömer, kardeşi ve Tatar’ı kurtarabildi mi? Cesur Yürek 16. yeni bölüm fragmanı gelecek hafta yaşanacaklara dair ipuçları verecek.

Cesur Yürek 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

CESUR YÜREK SON BÖLÜM ÖZETİ

Bradd’i ele geçiren Ömer’in, ona yaptıklarının bedelini ağır bir biçimde ödettiği Cesur Yürek son bölümde, Ferhat’ın geri dönüşü Ömer için yeni bir savaşın habercisi oldu. Didem’i kaçıran Ferhat, Ömer’i köşeye sıkıştırdı. İskender olayından sonra yalnızlaşan Tatar Ahmet, Ferhat’ın tuzağına düştü. Ferhat hem Tatar’ın hem Didem’in hayatları üzerine bahis oynamaya karar verdi. Ömer, kardeşi ve Tatar’ı kurtarabilmek için aşılması zor bir oyunun içerisine girdi. Peki Ömer bu oyunda başarılı olabildi mi?

CESUR YÜREK KONUSU

Yapımcılığını Fark Film'in üstlendiği dizinin başrollerini; Onur Tuna, usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal ve güzelliği kadar oyunculuğuyla da ses getiren Ruveyda Öksüz yer alıyor.

Cesur Yürek'te yüreğinden ve bileğinden başka güvenecek hiçbir şeyi olmayan Ömer Korkmaz karakterine can verecek olan Onur Tuna, ailesi, mahallesi ve arkadaşları için büyük bir mücadele içine girecek. Ruveyda Öksüz'ün canlandırdığı Berrin karakterinin hayattaki en büyük ikilemi ise, idealist bir hukukçu olmasına rağmen, aşık olduğu adamın adaleti kendi elleriyle dağıtmaya karar vermiş bir kabadayı olmasıdır...

Bölgesel sorunları ve uluslararası siyaset ve stratejileri de konu edinen "Cesur Yürek"in yönetmenliğini Kudret Sabancı yaparken, senaryosunu Cüneyt Aysan ve Ozan Aksungur kaleme alıyor.