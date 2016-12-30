Cesur Yürek yeni 13. bölüm fragmanı Ömer'den büyük mücadele

Show TV'nin sevilen romantizm ve entrika dolu dizisi Cesur Yürek son bölümüyle ekranlara geldi. Son bölüm ardından, Perşembe akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Cesur Yürek 13. yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Yeni bölüm fragmanı yeni bölümde yaşanacaklara dair ipuçları verecek. Cesur Yürek son bölümde; Enver’in vurulmasının ardından, Ömer ve masadakiler istihbarat tarafından alındı. Ömer Enver’in arkasındaki derin güçle, Şamil Bey’le yüzleşti.

Peki, yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? Cesur Yürek 13.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

CESUR YÜREK SON BÖLÜM ÖZETİ

Cesur Yürek son bölümde, Enver’in vurulmasının ardından, Ömer ve masadakiler istihbarat tarafından alınır. Ömer Enver’in arkasındaki derin güçle, Şamil Bey’le yüzleşir. Diğer taraftan Bradd kaos planını devreye sokar. Erdil Öksüz’ü gizlendiği yerden çıkarıp, uyuyan hücreleri harekete geçirme emrini verir. Ömer Hüsrev’i bulmak için harekete geçer. Hüsrev Bradd’ten aldığı emirle, bombalı eylemler için gerekli hazırlıkları yapar. Bombalı eylemleri engellemek isteyen Ömer zamanla yarışır. Tatar Ahmet, İskender’in ve masadakilerin ihanetini cezasız bırakmayacaktır. Bradd Ömer’in arkasındaki derin güçlerin şifresi çözüp, kozmik odadaki belgelere ulaşmak için bir plan yapar. Ömer kendisine ve ülkesi üzerine kurulan planları bozmak için harekete geçer.

CESUR YÜREK KONUSU

Yapımcılığını Fark Film'in üstlendiği dizinin başrollerini; Onur Tuna, usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal ve güzelliği kadar oyunculuğuyla da ses getiren Ruveyda Öksüz yer alıyor.

Cesur Yürek'te yüreğinden ve bileğinden başka güvenecek hiçbir şeyi olmayan Ömer Korkmaz karakterine can verecek olan Onur Tuna, ailesi, mahallesi ve arkadaşları için büyük bir mücadele içine girecek. Ruveyda Öksüz'ün canlandırdığı Berrin karakterinin hayattaki en büyük ikilemi ise, idealist bir hukukçu olmasına rağmen, aşık olduğu adamın adaleti kendi elleriyle dağıtmaya karar vermiş bir kabadayı olmasıdır...

Bölgesel sorunları ve uluslararası siyaset ve stratejileri de konu edinen "Cesur Yürek"in yönetmenliğini Kudret Sabancı yaparken, senaryosunu Cüneyt Aysan ve Ozan Aksungur kaleme alıyor.