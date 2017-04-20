Çoban Yıldızı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanan son bölüm FOX TV’de

Çoban Yıldızı 9. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı mı? Perşembe akşamları ekrana gelen ve iyi bir izleyici kitlesine sahip olan Çoban Yıldızı son bölümde, babasının tuzağına düşen Seyit artık Zekkar’ın eline düştü. Her şeye rağmen Seyit savaşmayı bırakmadı. Cevahir, bir kere daha İbrahim’e inanarak hayal kırıklığına uğradı. Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci, Selim Bayraktar, Menderes Samancılar, Serhat Özcan gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Çoban Yıldızı dizisinin 9. yeni bölümü 27 Nisan 2017 Perşembe ekrana gelecek. Çoban Yıldızı 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipçilerinin sabırsızlıkla beklediği, yeni bölümden ipuçları verecek fragman yayınlandığında haberimizden izleyebileceksiniz.

ÇOBAN YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasının tuzağına düşen Seyit artık Zekkar’ın elindedir. Her şeye rağmen Seyit savaşmayı bırakmaz.

Cevahir, bir kere daha İbrahim’e inanarak hayal kırıklığına uğramıştır. Seyit’in başına gelenlerden haberi olmayan Zühre ona ulaşmaya çalışır. Ancak ondan bir türlü haber alamayan Zühre iyice telaşlanır. Rüveyda başına açtığı dertlere bir yenisini daha ekler. Seyit’e hiç beklemediği bir yerden yardım eli gelecektir.

ÇOBAN YILDIZI OYUNCULARI KİMLER, ROLLERİ NEDİR?

Şükrü Özyıldız (Seyit Sahir) Seyit, İbrahim ile Cevahir’in ilk çocuğu olarak Kapadokya’da dünyaya gözlerini açar. Dedesi Mustafa’dan taş ustalığını öğrenerek büyüyecektir. Seyit dürüst, mert, değerlerine bağlı biridir. Seyit, Zühre’ye aşık olmakla nasıl bir cehenneme düşeceğini bilse de, kendini Zühre’den uzak tutamaz. Yerlerinden yurtlarından olurlar. Ama Seyit yılmaz.

Selin Şekerci (Zühre Filiz) Zühre tuttuğunu koparan, isyankar, güzel ve masum bir kızdır. Ama güzelliği mutluluk vermez ona. Zühre on yaşından itibaren annesiyle Niğde’de tarlalarda çalışıp, evde halı dokumuştur. Babasının onu istemediği biriyle evlendirmesine karşı çıkar ve kendisi için çizilen hayatı kabullenmez. Tüm bu karmaşada, Fikret’in intikam hırsının, Zekkar’ın çılgınca aşkının, ailenin baskılarının karşısında dimdik dururken kalbini ısıtan hep Seyit olacaktır.

Selim Bayraktar (Zekkar Karaya) Zekkar, Kapadokya’nın zengin ve güçlü ailelerinden Fikret Karakaya’nın oğludur. Kapadokya’da doğar, büyür. Oğlu Ali ile birlikte İstanbul’da bir gece kulubü işletir. Bu mekanı mesken tutarak işlerini yürütürler. Bu yolla çok zengin olmuşlardır. Zekkar, kimi, neyi istiyorsa sahip olur. Hikayenin en güçlü karakterlerinden biridir.

Menderes Samancılar (Fikret Karakaya) Kapadokya’da doğar büyür. Karakaya ailesinin başıdır. Fikret, güçlü olanın ayakta kalacağına inanır ve öyle yaşar. Zayıf olana tahammülü yoktur. Her istediğini elde edebilen, zaaflarına yenik düşmeyen Fikret’in karşısına Zühre gibi asi biri çıkınca yanarken onu da yakmak, canını acıtanın canını almak üzere intikam planlarına kollarını sıvar.

ÇOBAN YILDIZI KONUSU NEDİR?

Çoban Yıldızı, Niğde’de doğmuş büyümüş, güzeller güzeli Zühre’nin istemediği halde Kapadokya’da yaşayan, bölgenin zengin ve güçlü adamlarından Fikret Karakaya ile evlendirilmek istemesi ile başlar. Zühre, gücü kudreti elinde tutan Fikret Karakaya’nın karısı olmaya mahkum edilir.

Dürüstlüğü, mertliği, değerlerine bağlılığıyla tanınan, yakışıklı taş ustası Seyit, Kapadokya’ya getirilen Zühre’yle bu süreçte karşılaşırlar. Ve bu karşılaşma, dermanı olmayan, tutkulu, büyüleyici bir aşka dönüşür. Ateş ve su kadar birbirlerinden uzak olsalar da, bu aşk onları o kadar yakınlaştırır. Özgürlükleri sevdalarıdır artık.

Seyit ile Zühre, aşkları önündeki engelleri kaldırma mücadelesine girerler. Ancak aşkları, değdikleri her yeri, her şeyi, yakıp yıkar, küle döndürür. Üstelik karşılarında Fikret Karakaya kadar güçlü bir engel daha vardır.

Çoban Yıldızı, Zühre ve Seyit’in Kapadokya’nın masalsı dünyasında başlayıp, İstanbul’a uzanan, soluk soluğa izlenecek, gerilim dozu yüksek bir aşk hikayesi.