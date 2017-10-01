Çocuklar Duymasın 11. yeni bölüm fragmanı son bölüm Kanal D’de

Çocuklar Duymasın 11. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Kanal D ekranlarının Pazar akşamı yayınlanan sevilen dizisi Çocuklar Duymasın son bölümde, Tuna son zamanlarda sosyal medyada sıkça zaman geçirmeye başlamış ve bu durum etrafındaki herkesi rahatsız etmeye başlamıştır. Sürekli elinde telefonla dolaşan Tuna, her anı kayıt altına alıp, paylaşımlar yapmaya başlar. Tuna'nın bu durumu karşısında evde de rahat hareket edemeyen Gönül sonunda tepkisini gösterir. Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Tuna son zamanlarda sosyal medyada sıkça zaman geçirmeye başlamış ve bu durum etrafındaki herkesi rahatsız etmeye başlamıştır. Sürekli elinde telefonla dolaşan Tuna, her anı kayıt altına alıp, paylaşımlar yapmaya başlar. Tuna'nın bu durumu karşısında evde de rahat hareket edemeyen Gönül sonunda tepkisini gösterir. Ancak Tuna uslanmaz. Tuna'nın bu halleri Haluk'un da canını sıkmaya başlar. Haluk'un fotoğraflarını çeken ve paylaşımda bulunan Tuna en sonunda onun da sabrını taşırır. Bunun üzerine Haluk'la birlikte araba kullanırken Tuna'nın story çekme merakı kazaya neden olur. Tuna ve Haluk hastanelik olurlar. Bunu duyan Meltem ve Gönül ise büyük bir korkuya kapılıp soluğu hastanede alırlar...

Öte yandan akşama Meltem'in misafirleri gelecektir. İş hayatından bir arkadaşını akşam yemeği için davet eden Meltem, başına geleceklerden de habersizdir! Meltem, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa biri yprum yapar. Bu yorum üzerine kıskançlık krizine giren Haluk, adamın peşine düşer. Yorum yapan kişiyi bulan Haluk, onu döver sonrasında ise ortalık iyice karışır. Haluk'un dövdüğü adam, akşam yemeğe gelecek olan Meltem'in arkadaşı çıkar.

ÇOCUKLAR DUYMASIN KONUSU

Sert ama duygularını göstermekten kaçınan Taş fırın erkeği Haluk ile modern hiç bir zaman romantizm beklentisinden vazgeçmeyen Meltem’in evlilikleri, dostlukları, iş hayatları ve ufak sürtüşmeleri yine ön plana çıkıyor. Havuç ve Duygu büyümüş ikisi de evden gitmişlerdir. Fakat Meltem ve Haluk, Emine’yle kayınvalidesi Kadriye sayesinde yalnız değillerdir. Emine kayınvalidesi ile beraber her gün eve gelmektedir. Hal böyle olunca evde çok renkli durumlar söz konusudur.

ÇOCUKLAR DUYMASIN OYUNCULARI

TAMER KARADAĞLI-Taş Fırın Haluk

Haluk sert olduğu kadar, duygusal da olan ama çoğunlukla duygularını belli etmekten kaçınan bir erkektir. Kıskanç, anti romantik olan Taş Fırın Haluk bu nedenle eşi Meltem’le sürekli tartışır. Meltem, sevildiğini her defasında duymak ve hissetmek ister. Haluk, Meltem’in romantizm beklentilerini çoğunlukla karşılayamasa da, kendi yöntemleri ile eşini mutlu etmeye çalışır. Oldukça milliyetçi bir karakter olan Haluk’un ülke sevdası da Meltem sevdası da hiç bitmez

PINAR ALTUĞ - Meltem

Meltem, kariyerinin zirvesinde çok güzel bir kadındır. Başarılı bir iş kadını olan Meltem’in hayattaki en büyük amacı Haluk’un içindeki duygusal ve romantik erkeği çıkarmaktır. Ancak bu Taş Fırın erkeği Haluk için çok zordur. Bu yüzden Haluk’la sürekli tartışır. Ne kadar tartışsa da kocasına büyük bir aşkla bağlı olan Meltem, bu inadından hiçbir zaman vazgeçmez ve günün sonunda istediğini Haluk’a yaptırmayı başarır.

ZEYNO GÖNENÇ-Dominant Gönül

Gönül, ilk evliliğinden Beton Orçun diye bir oğlu olan ve Zero Tuna’yla ikinci evliliğini yapmış dominant bir kadındır. Gönül ve Tuna’nın evliliğinde, Meltem ve Haluk’un evliliğinin aksine Gönül daha baskındır. Bu evlilikte hiçbir zaman Tuna’nın sözü geçmez. Aynı zamanda Gönül bir TEOG annesidir. Oğlu Orçun ve Tuna’nın kızı Merve TEOG sınavına hazırlanmaktadır. Gönül’ün şimdiki en büyük problemi Orçun ve Merve’yi internetten koparıp ders çalışmalarını sağlamaktır.

VOLKAN SEVERCAN-Zero Tuna

Tuna, Gönül’e büyük bir aşkla bağlıdır, aşırı romantiktir. Gönül’ün ağzından çıkan her şeyi saniyesinde yerine getirir. Bu yüzden zaman zaman Haluk’un dalga konusu olur. Heyecanlı ve panik bir karakter olan Tuna, ne zaman başına üzücü ve gergin bir olay gelse baygınlık geçirir. Tuna’nın bu tür olaylara gösterdiği hassasiyet diğer insanlara göre daha fazla olduğu için eşi ve dostları da bu konuda dikkatli davranır.

ÖYKÜ GÜVEN-Merve

Merve, Tuna’nın ilk evliliğinden olma kızıdır. Bir youtuber olan Merve’nin internette bir anı kanalı vardır. Bu kanalda gün içinde yaşadığı ilginç olayları, ailesini, hayata dair tespitlerini ve arkadaşlarını anlatır. Merve bir TEOG çocuğudur, babası ve Gönül’ün sınav konusundaki baskıları onu ve Orçun’u oldukça zorlar.

ALP EREN KHAMİS-Orçun

Orçun, Gönül’ün ilk evliliğinden olma oğludur. Orçun bir gamerdır, dünya çapında bir LOL oyuncusudur. Ancak bu yıl TEOG sınavı olduğu için annesiyle büyük bir çatışma yaşar. Gönül, Orçun’un test çözmesini isterken, Orçun internetten oyun oynamaktadır. Aynı zamanda Orçun TEOG yılında okuldan bir arkadaşına aşık olur.

MELEK ŞAHİN-Emine

Emine, Haluk ve Meltem’in yıllardır evlerinde yardımcıları, onların dert ortağıdır. Hüseyin’in bir türlü düzgün bir işte tutunaması Emine’nin en büyük problemidir. Sanki Hüseyin yetmiyormuş gibi bir de Hüseyin’in annesi Kükrek Kadriye de eve gelince, Emine’nin hayatı altüst olur.

FERDİ AKARNUR-Müsteşar Kemal

Emekli müsteşar Kemal bey, Meltem’in babasıdır. Eşini uzun bir süre önce kaybeden Kemal’in tek dayanağı kızı, damadı ve arkadaşlarıdır. Meltem ve Haluk, Kemal’i hiçbir zaman yalnız bırakmaz.

SÜLEYMAN YAĞCI-Fıs Fıs İsmail

Fıs Fıs İsmail 45-50 yaşlarında, bir inşaat şirketi sahibi olan Haluk’un eski patronudur. Oldukça çapkın olan İsmail bey, internetten kız bulmaya çalışır. Bu uğurda başına defalarca bir sürü olay gelse de İsmail bey yolundan hiçbir zaman dönmez.

ALPARSLAN ÖZMOL-Hüseyin

Çaycı Hüseyin, arkadaşı Şükrü ile birlikte sürekli kolay yoldan para kazanabilecekleri yeni işlere girişen ama her defasında başarısız olan bir karakterdir. Annesine çok düşkündür. Kadriye gelince güçlerini birleştirirler. Emine’yi çok zor günler beklemektedir.