Çocuklar Duymasın son 31.bölüm izle Kanal D’de Çocuklar Duymasın yeni 32.bölüm fragmanı
Çocuklar Duymasın 32.yeni bölüm fragmanı Çocuklar Duymasın son 31.bölüm izle Kanal D’de! Ekranların sevilen dizisi Çocuklar Duymasın son bölüm izleme linki ve Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Her Pazar saat 20.00’da izleyicisi karşısına çıkan Çocuklar Duymasın şoke eden sahneleriyle ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Vazgeçilmez Çocuklar Duymasın 30.son bölümde neler oldu? Gelin hep birlikte hatırlayalım. Haluk ve Meltem, Havuç’un esrarengiz arkadaşı Alev’i çok merak etmektedir. Bu yüzden onları akşam yemeğine çağırırlar. Havuç’un arkadaşı Alev’le tanışmak için eve gelenler, Alev’in aslında aylardır kurtulamadıkları Tutku olduğundan habersizlerdir. Çocuklar Duymasın 31.bölümde heyecan dorukta! Çocuklar Duymasın 31.bölümde Tutku, Meltem onun gerçek yüzünü ortaya çıkardığında bir söz vermişti. Geri dönecek ve Meltem’in korkulu rüyası olacaktı. Tutku sözünü tuttu, baştan aşağıya değişti. Bam başka bir insan oldu. Havuç’la samimi arkadaş oldu. Şimdi sıra ailenin içine girmesindeydi. İşte merak edilen Çocuklar Duymasın 32.yeni bölüm fragmanı Çocuklar Duymasın son 31.bölüm izle Kanal D’de!
Çocuklar Duymasın 32.yeni bölüm fragmanı Çocuklar Duymasın son 31.bölüm izle Kanal D’de! Fenomen olan ve yılların eskitmediği dizi Çocuklar Duymasın yeni bölümleriyle fırtına gibi esiyor. Ekranların sevilen ve ilgiyle izlenilen dizisi Çocuklar Duymasın son bölüm izleme linki ve Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanları haberimizde yerini alıyor. Çocuklar Duymasın 31.bölümde Haluk ve Meltem olmak üzere, günlerdir herkes, Havuç’un arkadaşı Alev’i merak ediyordu. Büyük buluşma sonunda yaşanıyor. Meltem ve Haluk'un özel fotoğrafları internete düşer. Kimin paylaştığı mechul olsa da Haluk bu durumdan çok mutsuz olur. Çocuklar Duymasın son bölümde Haluk ve Meltem, Havuç’un Tutku ile samimi arkadaş olduklarını öğrenince ne yapacaktır? Öte yandan Gönül ve Tuna, asla yalan söyleyemeyen Sertaç’ı, Haluk’ların evine getirince ortalık karışır. Sertaç aklından geçenleri direkt söylediği için Taş Fırın Haluk’u oldukça sinirlendirir. Çocuklar Duymasın 32.yeni bölüm fragmanı Çocuklar Duymasın son 31.bölüm izle Kanal D’de!
ÇOCUKLAR DUYMASIN 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Fragman henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinde sizlerle olacak.
ÇOCUKLAR DUYMASIN 31.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?
Büyük Buluşma Yaşanıyor!
Tutku, Meltem onun gerçek yüzünü ortaya çıkardığında bir söz vermişti. Geri dönecek ve Meltem’in korkulu rüyası olacaktı. Tutku sözünü tuttu, baştan aşağıya değişti. Bam başka bir insan oldu. Havuç’la samimi arkadaş oldu... Şimdi sıra ailenin içine girmesindeydi.
Başta Haluk ve Meltem olmak üzere, günlerdir herkes, Havuç’un arkadaşı Alev’i merak ediyordu. Büyük buluşma sonunda yaşanıyor.
ÇOCUKLAR DUYMASIN 31.BÖLÜM 1.FRAGMANI
ÇOCUKLAR DUYMASIN 31.BÖLÜM 2.FRAGMANI
ÇOCUKLAR DUYMASIN 30.BÖLÜMDE NELER OLDU?
Haluk ve Meltem, Havuç’un esrarengiz arkadaşı Alev’i çok merak etmektedir. Bu yüzden onları akşam yemeğine çağırırlar. Havuç’un arkadaşı Alev’le tanışmak için eve gelenler, Alev’in aslında aylardır kurtulamadıkları Tutku olduğundan habersizlerdir.
Haluk ve Meltem, Havuç’un Tutku ile samimi arkadaş olduklarını öğrenince ne yapacaktır? Öte yandan Gönül ve Tuna, asla yalan söyleyemeyen Sertaç’ı, Haluk’ların evine getirince ortalık karışır. Sertaç aklından geçenleri direkt söylediği için Taş Fırın Haluk’u oldukça sinirlendirir.
ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
ÇOCUKLAR DUYMASIN KONUSU NEDİR?
Sert, aslında ne kadar duygusal olsa da duygularını göstermekten kaçınan, anti romantik, kıskanç Taş Fırın erkeği Haluk ile modern, kariyerinin zirvesinde olan ve romantizm beklentisinden hiç vazgeçmeyen Meltem’in evlilikleri, dostlarıyla ilişkileri, iş hayatları ve ev içi küçük problemleri her zamanki gibi ön plandadır. Artık çocuklar büyümüş ve her ikisi de evden gitmiştir. Ancak Haluk ve Meltem, Emine ve Emine’nin kayınvalidesi Kükrek Kadriye sayesinde hiç yalnız kalmazlar. Kükrek Kadriye, her gün Emine’yle birlikte Haluk ve Meltem’in evine gelmekte, bu nedenle evde çok renkli durumlar ortaya çıkmaktadır. Dominant teyze Gönül ve Zero Tuna’nın gündemi TEOG’dur. Çocukları Beton Orçun ve Merve TEOG sınavına hazırlanmaktadır. Bir TEOG annesi olan Gönül, çocukları internetten uzaklaştırıp ders çalışmalarını sağlamak için elinden geleni yapar.
ÇOCUKLAR DUYMASIN OYUNCU KADROSU
TAMER KARADAĞL
Taş Fırın Haluk
Haluk sert olduğu kadar, duygusal da olan ama çoğunlukla duygularını belli etmekten kaçınan bir erkektir. Kıskanç, anti romantik olan Taş Fırın Haluk bu nedenle eşi Meltem’le sürekli tartışır. Meltem, sevildiğini her defasında duymak ve hissetmek ister. Haluk, Meltem’in romantizm beklentilerini çoğunlukla karşılayamasa da, kendi yöntemleri ile eşini mutlu etmeye çalışır. Oldukça milliyetçi bir karakter olan Haluk’un ülke sevdası da Meltem sevdası da hiç bitmez.
PINAR ALTUĞ
Meltem
Meltem, kariyerinin zirvesinde çok güzel bir kadındır. Başarılı bir iş kadını olan Meltem’in hayattaki en büyük amacı Haluk’un içindeki duygusal ve romantik erkeği çıkarmaktır. Ancak bu Taş Fırın erkeği Haluk için çok zordur. Bu yüzden Haluk’la sürekli tartışır. Ne kadar tartışsa da kocasına büyük bir aşkla bağlı olan Meltem, bu inadından hiçbir zaman vazgeçmez ve günün sonunda istediğini Haluk’a yaptırmayı başarır.
ZEYNO GÖNENÇ
Dominant Gönül
Gönül, ilk evliliğinden Beton Orçun diye bir oğlu olan ve Zero Tuna’yla ikinci evliliğini yapmış dominant bir kadındır. Gönül ve Tuna’nın evliliğinde, Meltem ve Haluk’un evliliğinin aksine Gönül daha baskındır. Bu evlilikte hiçbir zaman Tuna’nın sözü geçmez. Aynı zamanda Gönül bir TEOG annesidir. Oğlu Orçun ve Tuna’nın kızı Merve TEOG sınavına hazırlanmaktadır. Gönül’ün şimdiki en büyük problemi Orçun ve Merve’yi internetten koparıp ders çalışmalarını sağlamaktır.
Çocuklar Duymasın'ın Yapımcısı Duyurdu: Sinema Filmi Gelebilir
Çocuklar Duymasın'ın yapımcısı Birol Güven, verdiği röportajda dizinin devamı olarak bir film yapabileceklerini söyledi.
Kanal D'nin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın senarist ve yapımcısı Birol Güven, Mesut Yar'a verdiği röportajda dizinin hayranlarını sevindirecek bir haber verdi.
"FİLM DÜŞÜNÜYORUZ"
"Çocuklar Duymasın'ın filmi olur mu?" sorusuna Birol Güven şöyle cevap verdi: "Vallahi düşünüyoruz ama bir final olarak değil bir deneyim olarak. En çok da Meltem rolündeki Pınar Altuğ Atacan bu deneyimi istiyor. "
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