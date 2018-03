Çocuklar Duymasın 34.yeni bölüm fragmanı Çocuklar Duymasın son 33.bölüm izle! Kanal D’nin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanları ve son bölümde yaşananlar merak ediliyor. Çocuklar Duymasın 33. bölüm fragmanına geçmeden önce, bir önceki bölümde neler yaşanıldığını kısaca hatırlayalım. Özlem vasıtasıyla hayatlarına giren Sertaç tepki toplamaya devam eder. İkiliyi ayırmak için bir plan hazırlanır. Çocuklar Duymasın 33. bölüm fragmanına geçmeden önce, bir önceki bölümde neler yaşanıldığını kısaca hatırlayalım. Özlem vasıtasıyla hayatlarına giren Sertaç tepki toplamaya devam eder. İkiliyi ayırmak için bir plan hazırlanır. Sertaç’ın tavırları gittikçe daha rahatsız edici bir hal alınca, ne gibi tepkilerle karşılaşacak? İşte merak edilen Çocuklar Duymasın 34.yeni bölüm fragmanı ve Çocuklar Duymasın son 33.bölüm izleyicisiyle bu akşam Kanal D’de buluşuyor.

Çocuklar Duymasın 32. Bölümde Yaşananlar

Çocuklar Duymasın 33. bölüm fragmanına geçmeden önce, bir önceki bölümde neler yaşanıldığını kısaca hatırlayalım. Özlem vasıtasıyla hayatlarına giren Sertaç tepki toplamaya devam eder. İkiliyi ayırmak için bir plan hazırlanır. Yaşadıkları sorunlar bir yana dursun, aile bağları hiç kopmayan Meltem ve Haluk, Tutku yüzünden başlarına gelen bütün sorunların içinden çıkmayı başarır. Bunda en büyük etken Meltem’in akıllıca hareketleridir. Emre hala ailenin en büyük derdi olmaya devam eder. Bütün iyiliğinin yanında, işsizliği, ailesinin aramalarına cevap vermemesi en büyük derttir. Emre, babasının baskılarıyla yaşamında değişiklik yapmaya çalışır.

Çocuklar Duymasın 33. Bölümde Yaşanacaklar

Çocuklar Duymasın 33. bölüm fragmanı Haluk’un yeni saç modelinin şok edici etkisi üzerinde geçiyor. Saçlarındaki beyazlar epey konu olan Haluk, dar gömleğin aklına uyarak imajını değiştirir. Haluk’tan hiç beklenmeyecek bu hamle herkesin diline düşer. Özellikle Tuna, bir akşam yemeğinde imalı sözlerle saçlarını boyatmak istediğini söyler. Meltem, bir yandan Tutku ile uğraşırken, diğer yandan da ailesini ayakta tutmaya çalışır. Tabi olaylar bununla sınırlı kalmaz. Hüsnü ve annesi arasındaki çekişme devam eder. Hüsnü her zamanki gibi kısa yoldan para bulma peşindedir. Haluk saçları ile aldığı tepkileri nasıl karşılayacak ve bir sonraki hamlesi ne olacak? Meltem, Haluk’un gençleşme projesine nasıl bir tepki verecek? Haluk ve Sertaç neden yine karşı karşıya gelecek? Sertaç’ın tavırları gittikçe daha rahatsız edici bir hal alınca, ne gibi tepkilerle karşılaşacak?

ÇOCUKLAR DUYMASIN 33.BÖLÜM FRAGMANI

Çocuklar Duymasın Konusu

Televizyonlarda uzun süre yayınlandıktan sonra final yapan ve bir ayrılıktan sonra tekrar ekranlara dönen Çocuklar Duymasında artık çocuklar büyümüş, Meltem-Haluk çifti kendi hayatlarını yaşamaya başlamıştır. Dizi daha önce yayınlanan bölümleri kadar ilgi çekmeyi başardı. Haluk, her zamanki gibi eski kafalı düşüncelerinden ödün vermeyen, sert, kıskanç bir adamdır. Meltem ise hala romantik düşüncelerini korur. Ancak her ne olursa olsun birbirlerini çok severler. Aralarındaki derin farka rağmen, birbirlerinin en önemli dayanaklarıdır. Bu çifte eşlik edenler ise Tunç ve Gönül, Emine ve kayınvalidesi Kadriye, Hüsnü ise her zaman oradadır. Bu insanlar arasında acı ve tatlı günler hep birlikte yaşanır. Orçun ve Merve ise sınava hazırlanmak için sürekli denetim altındadırlar.

Çocuklar Duymasın Oyuncuları

Meltem (Pınar Altuğ)

İki çocuk annesi Meltem aynı zamanda kariyerinde de başarılı bir kadındır. Kocası Haluk’a ilk günkü gibi aşıktır. İçindeki duygusal erkeği ortaya çıkarma çabaları genellikle ilk başlarda Haluk tarafından tepki ile karşılansa da, Meltem bir şekilde isteklerini yaptırmayı başarır. Son derece modern bir kadındır.

St.Benoit Fransız Lisesinden mezun olan Pınar Altuğ, lise zamanlarında mankenlik yapmaya başlar. Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümüne girer. 1994 yılında “Miss Turkey” yarışmasında Türkiye güzeli seçilir. Çocuklar Duymasın ile büyük bir çıkış yakalar. Yağmur Atacan’la olan evliliğinden bir kızı vardır.

Haluk (Tamer Karadağlı)

Aslında çok duygusal bir adam olan Haluk, duygularını göstermeyi başaramaz. Kendisini ‘‘Taş Fırın Erkeği’’ olarak tanımlar. Meltem’le olan tartışmalarının en büyük nedeni budur. Futbol düşkünüdür. Meltem’le olan zevkleri birbirinden oldukça farklıdır. Ancak hayattaki en önemli kişi Meltem’dir. Haluk’un arkadaşlarına düşkünlüğü ise bir başka iyi huyudur.

Bilkent Üniversitesi Sahne ve Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Tamer Karadağlı, TRT ekranlarında yayınlanan ‘‘Ferhunde Hanımlar’’ dizisi ile üne kavuşur. Çocukluğunun uzun bir dönemini ABD’de geçirir. Oyunculuk yanında seslendirme de yapmaktadır. Tamer Karadağlı bir kız çocuğu sahibidir.

BARAN ERDOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Baran Erdoğan, 1986 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Çankaya İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Erdoğan, ortaokulu da Yüce Koleji'nde tamamladı. Lise eğitimini Özel Ankara Fen Lisesi'nde tamamladıktan sonra Baran Erdoğan, üniversite eğitimini de Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde tamamlayarak mezun oldu.

2010 yılında ekrana gelen Yahşi Cazibe dizisinde rol alan Baran Erdoğan, daha sonrasında da 2011 yılında Kanıt dizisinde oynadı. Aynı yıl Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın gibi isimlerin başrolünü oynadığı Alemin Kralı adlı dizide rol oynayan Baran Erdoğan, 2014 yılında yayınlanan Hayat Yolunda dizisinde bulundu.