Çocuklar Duymasın 35.yeni bölüm fragmanı Çocuklar Duymasın son 34.bölüm izle Çocuklar Duymasın 35.yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Çocuklar Duymasın 34. bölüm fragmanı Tuna’nın başının belada olduğunu gösteriyor. Dört bir yandan kuşatılan Tuna, Gönül’ü kızdıracak. Ekranlarda tekrar dönmesinden itibaren 33 bölümü tamamlayan Çocuklar Duymasın dizisi aynı ilgiyi görmeyi başardı. Çocuklar Duymasın 34. bölüm fragmanı da en az dizi kadar ilgi çekici sahnelerle dolu. Haluk ve Meltem aralarındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmuşlar, hatta yeni bir çocuk evlat edinmek için girişimde bulunmuşlardı. Uzun süre can sıkan Tutku, hayatlarından tamamen çıkmıştı. Haluk ve Meltem eski hayatlarına geri dönerken, Tuna’nın eski karısı Özlem bu sefer karmaşa yaratır. Aklına her geleni söyleyen sevgilisi Sertaç ise gittikçe can sıkıcı olmaya devam eder. Çocuklar Duymasın 34. bölüm fragmanı, bu bölümde çoğu olayın Tuna’nın başına geleceğine işaret ediyor.