Çocuklar Duymasın 36.yeni bölüm fragmanı Çocuklar Duymasın son 35.bölüm izle

Çocuklar Duymasın 36.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Çocuklar Duymasın son 35.bölüm izleme linki sizlerle. Kanal D’nin ilgiyle izlenilen dizisi Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanları ve son bölüm özetleri merak ediliyor. Her Pazar saat 20.00’da izleyicisiyle buluşan Çocuklar Duymasın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Çocuklar Duymasın 35. Bölüm Fragmanı yayında! Gönül'ün ani ölümü herkeste şok etkisi yaratıyor! Tuna'nın eşi Gönül rahatsızlanıp hastaneye kaldırılır. Durumu iyi değildir. Tuna, onun için çok endişelenir. Acı haber gelir. Haluk'un şirketindeki çalışma arkadaşı acı haberi verir. Gönül'ün öldüğünü söyler. Haberi duyan Tuna yıkılır. Eve taziyeye gelenler bu şok ölüm üzerine şaşkındırlar. Çocuklar Duymasın son bölümde Bir gece ansızın rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Gönül yoğun bakıma alınır. Gönül yoğun bakımda bir gece boyunca kontrol altında tutulacaktır. Gönül’ün yoğun bakımda olduğunu öğrenen Haluk ve Meltem yıkılır.

Çocuklar Duymasın 35.bölümde neler oluyor?

Çocuklar Duymasın 35. Bölüm Fragmanı yayında! Gönül'ün ani ölümü herkeste şok etkisi yaratıyor!

Tuna'nın eşi Gönül rahatsızlanıp hastaneye kaldırılır. Durumu iyi değildir. Tuna, onun için çok endişelenir. Acı haber gelir. Haluk'un şirketindeki çalışma arkadaşı acı haberi verir. Gönül'ün öldüğünü söyler. Haberi duyan Tuna yıkılır. Eve taziyeye gelenler bu şok ölüm üzerine şaşkındırlar.

Peki Gönül, gerçekten öldü mü? Onu ölüme götüren hastalık ne? Tuna bu acı ile nasıl başa çıkacak?

ÇOCUKLAR DUYMASIN 35.BÖLÜM FRAGMANI

Çocuklar Duymasın son bölüm özeti

Çocuklar Duymasın 34. bölüm fragmanı, Tuna’nın bir önceki bölümde yapmadığı rezervasyonun Gönül ile arasına gireceğinin işaretini verir. Tuna, eski eşi Özlem’e borç verince indirimli gemi turu fırsatını da kaçırmıştı. Tabi bunu Gönül’e söylememişti. Uzun süre kıvranan Tuna’yı ele veren ise Sertaç olacak. Bir anda Gönül’e Tuna’nın gemi seyahatini almadığını söyleyen Sertaç, okların Tuna’ya çevrilmesine neden olacak. Özlem’in Tuna’dan borç alma nedeniyse bu bölümde açığa çıkacak. Sertaç ile planladıkları balayı tatili için kullanacağı parayı Tuna’dan alması Özlem’in tuhafına gidecek. Meltem ve Haluk ise bekledikleri haberi alacaklar. Evlat edinmeye uygun olduklarını öğrenince Meltem sevinçten havalara uçacak. Haluk’u bekleyen başka bir sürprizse iş yerinde yaşanacak. İsmail’in başında olduğu ekip, Haluk’a iflas ettiklerini söyleyecek.

Çocuklar Duymasın Dizisi Konusu

Haluk, Meltem, Gönül ve Tuna birbirinden ayrılmayan can dostlardır. Haluk ve Meltem’in yıllara dayanan bir evlilikleri vardır. Gönül ve Tuna ise ilk evliliklerini bitirmiş, birlikte güzel bir yaşam kurmuşlardır. Bu dörtlü arasına Haluk, eski moda düşünceleri ile her zaman farklıdır. Gönül ve Tuna’nın bir önceki evliliklerinden olan çocukları hala lise çağındadır. Haluk ve Meltem çiftinin çocukları ise çoktan büyümüş, kendi hayatlarını kurmuşlardır. Ama bu onların yalnız olduğu anlamına da gelmez. Evlerinin kalabalığı hiç bir zaman son bulmaz.

Çocuklar Duymasın Dizisi Oyuncuları

Dominant Gönül (Zeyno Günenç)

Gönül oldukça baskın bir karakterdir. İlk evliliğinden Orçun adında bir oğlu vardır. Tuna ikinci eşidir. Tuna, Gönül’e göre daha yumuşak bir karakterdir. Meltem’in can dostudur. Çocuklar üzerinde müthiş bir etkisi olan Gönül’ün en önemli sorunu onları sınava hazırlamaktır. Tabi çocukların internette uzun vakitler geçirmesi Gönül için büyük bir sorundur.

Mimar SinanÜniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Zeyno Günenç, bir süre Devlet Tiyatrosu’nda çalışır. Daha sonra istifa ederek Kanada’ya gider. Radyo yapımcılığı ve sunuculuğu yapar. Çocuklar Duymasın adlı dizideki ‘‘Dominant Gönül’’ karakteriyle ünlenir. Tatlı İntikam, Dadı, Eyvah Kızım Büyüdü, Doktorlar, Dadı gibi dizilerde rol almıştır.

Zero Tuna (Volkan Severcan)

Haluk’un tam aksine romantik bir adam olan Tuna’nın hassas bir yapısı vardır. Gönül’e çok düşkündür. Onu mutlu etmek için elinden geleni yapar. Çocuklar konusunda da oldukça hassas davranan Tuna, yeni neslin konuşma jargonunu sevmez ve sürekli çocukları düzeltir. Üzücü olaylara dayanamaz. Bu yüzden onu sevenler daha dikkatli davranır.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okurken burayı bırakıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro ve Oyunculuk bölümüne geçen Volkan Severcan, 1966 tarihinde İzmir’de dünyaya gelir. İstanbul Şehir Tiyatroları‘nda başladığı meslek hayatına Dormen Tiyatrosu, Tiyatrokare, Tiyatro İstanbul ve Tiyatro Sahnekarlar’la devam eder.

Meltem (Pınar Altuğ)

İki çocuk annesi Meltem aynı zamanda kariyerinde de başarılı bir kadındır. Kocası Haluk’a ilk günkü gibi aşıktır. İçindeki duygusal erkeği ortaya çıkarma çabaları genellikle ilk başlarda Haluk tarafından tepki ile karşılansa da, Meltem bir şekilde isteklerini yaptırmayı başarır. Son derece modern bir kadındır.

St.Benoit Fransız Lisesinden mezun olan Pınar Altuğ, lise zamanlarında mankenlik yapmaya başlar. Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümüne girer. 1994 yılında “Miss Turkey” yarışmasında Türkiye güzeli seçilir. Çocuklar Duymasın ile büyük bir çıkış yakalar. Yağmur Atacan’la olan evliliğinden bir kızı vardır.

Haluk (Tamer Karadağlı)

Aslında çok duygusal bir adam olan Haluk, duygularını göstermeyi başaramaz. Kendisini ‘‘Taş Fırın Erkeği’’ olarak tanımlar. Meltem’le olan tartışmalarının en büyük nedeni budur. Futbol düşkünüdür. Meltem’le olan zevkleri birbirinden oldukça farklıdır. Ancak hayattaki en önemli kişi Meltem’dir. Haluk’un arkadaşlarına düşkünlüğü ise bir başka iyi huyudur.