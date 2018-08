Çocuklar Duymasın 47.yeni bölüm fragmanı Çocuklar Duymasın son 46.bölüm izle

Çocuklar Duymasın 47.yeni bölüm fragmanı Çocuklar Duymasın son 46.bölüm izleme linki araştırılıyor. Sevilen ve ilgiyle izlenilen Çocuklar Duymasın son bölümde neler oldu? Reyting rekorlarına koşan Çocuklar Duymasın 46.bölümde dolu dolu sahnelerle geliyor. Çocuklar Duymasın'ın çarşamba akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümü öncesinde fragmanda bazı ipuçları verdi. Haluk'un ailesi Simay'ın ailesi ile tanışmak için çok istekli olması, Meltem'de ayrı bir endişeye neden olmaktadır. Çocuklar Duymasın 46. yeni bölüm fragmanında harekete geçen Haluk, Hüseyin'e bir koç aldırarak ziyarete müstakbel dünürlerini ziyarete gitmiştir. Ancak tanışma yemeğinde Havuç'un polisler tarafından gözaltına alınması, ortalığın karışmasına neden olacaktır. İşte, Çocuklar Duymasın 46. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

ÇOCUKLAR DUYMASIN 46.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Çocuklar Duymasın'ın çarşamba akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümü öncesinde fragmanda bazı ipuçları verdi. Haluk'un ailesi Simay'ın ailesi ile tanışmak için çok istekli olması, Meltem'de ayrı bir endişeye neden olmaktadır. Çocuklar Duymasın 46. yeni bölüm fragmanında harekete geçen Haluk, Hüseyin'e bir koç aldırarak ziyarete müstakbel dünürlerini ziyarete gitmiştir. Ancak tanışma yemeğinde Havuç'un polisler tarafından gözaltına alınması, ortalığın karışmasına neden olacaktır. İşte, Çocuklar Duymasın 46. yeni bölüm fragmanı

Çocuklar Duymasın, 46. yeni bölüm fragmanında heyecanla birlikte hayal kırıklığı ve üzüntü duyguları hakim oluyor. İşte, Çocuklar Duymasın'ın 46. yeni bölüm fragmanından bazı detaylar;

Simay ve Havuç'un aileleri tanışmak için birlikte yemeğe çıkıyor! Havuç şikayet nedeniyle karakola gitmek zorunda kalıyor!

Meltem, oğlu Emre'nin evlilik kararı aldığı Karadenizli kız Simay'ı sevememiştir. Haluk ise tam tersine gelin adayı olduğu için çok sevinçlidir. Simay'ın annesi ile konuşan Meltem beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Haluk, dünürlerine hediye koç gönderme kararı alır ve bu talebi Hüseyin'e iletir.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 45.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Havuç, yaz tatilinde tanıştığı Simay adında Karadenizli bir kıza kör kütük aşık olur. Aşık Havuç’un gözü, Simay’dan başka hiç kimseyi görmemektedir. Havuç, Simay’a evlenme teklif eder ve ardından da onu Haluk ve Meltem’le tanıştırır. Haluk ve Meltem bu evlilik fikrine nasıl yaklaşacaktır?

Yaz tatilinde Haluk’un başına çok kötü bir olay gelmiştir. Ancak Haluk, başından geçen bu kötü olayı herkesten saklar. Bu Haluk için o kadar büyük bir sırdır ki, Meltem’e bile söylemez. Haluk’un herkesten sakladığı sırrı büyük merak konusu olur. Başta Meltem olmak üzere, herkes Haluk’un sırrının peşine düşer.

Öte yandan Tuna, Gönül’ün tüm uyarılarına rağmen kendi sosyal medya hesabında Merve’nin fotoğrafını paylaşır. Merve bu fotoğrafının asla paylaşılmasını istememektedir, ancak Tuna fotoğrafı silmeyince Merve için yapılacak tek bir şey kalmıştır! Merve Tuna’yı mahkemeye verir!

ÇOCUKLAR DUYMASIN KONUSU NEDİR?

Sert, aslında ne kadar duygusal olsa da duygularını göstermekten kaçınan, anti romantik, kıskanç Taş Fırın erkeği Haluk ile modern, kariyerinin zirvesinde olan ve romantizm beklentisinden hiç vazgeçmeyen Meltem’in evlilikleri, dostlarıyla ilişkileri, iş hayatları ve ev içi küçük problemleri her zamanki gibi ön plandadır. Artık çocuklar büyümüş ve her ikisi de evden gitmiştir. Ancak Haluk ve Meltem, Emine ve Emine’nin kayınvalidesi Kükrek Kadriye sayesinde hiç yalnız kalmazlar. Kükrek Kadriye, her gün Emine’yle birlikte Haluk ve Meltem’in evine gelmekte, bu nedenle evde çok renkli durumlar ortaya çıkmaktadır. Dominant teyze Gönül ve Zero Tuna’nın gündemi TEOG’dur. Çocukları Beton Orçun ve Merve TEOG sınavına hazırlanmaktadır. Bir TEOG annesi olan Gönül, çocukları internetten uzaklaştırıp ders çalışmalarını sağlamak için elinden geleni yapar.

Oyuncular:

Tamer Karadağlı (Haluk),Pınar Altuğ Atacan (Meltem), Zeyno Günenç Kanert (Gönül), Volkan Severcan (Zero Tuna), Mehmet Baran Erdoğan ( Havuç Emre), Ferdi Akarnur ( Müsteşar Kemal) , Melek Şahin (Emine), Alpaslan Özmol ( Çaycı Hüseyin), Suzan Kardeş (Kükrek Kadriye- Hüseyin’in annesi), Buse Sinem İren ( Simay), Alp Eren Khamis (Beton Orçun), Öykü Güven (Merve) Şükrü Koruyucu (Şükrü), Süleyman Yağcı (Fıs Fıs İsmail), Tuna Arman ( Tuna’nın karısı Özlem) , Kalust Şalcıoğlu ( Sertaç) Meto- ( Etem Caner Karaüç) , Haluk Özenç (Arda) Sinem Güven ( Hatice), Deniz Gök ( İrem), Serkan Balbal ( Tolga), Tunahan Büyükercan ( Yiğido), Yakup Uysal ( Kahveci Yakup)

PINAR ALTUĞ ATACAN KİMDİR?

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın’da iki çocuklu Meltem karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Pınar Altuğ’un özel hayatı ve kariyeri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için haberimize göz atabilirsiniz. İşte Pınar Altuğ’un başarılarla dolu hayat hikayesi…

2 Eylül 1974 doğumludur. Liseyi Saint Benoît Fransız Lisesi"ni bitirdi. 1994′de Miss Turkey seçildi.Pınar Altuğ, çocuklar duymasın adlı dizide tanındı ve türk halkının sevdiği bir isim haline geldi.

Mankenlik kariyerine henüz lise ikinci sınıftayken başladı. 17 yaşındayken babası vefat etti. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul’da İşletme bölümünü okudu.

21 yaşındayken ”Miss Turkey” adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bıraktı. Sunuculuk kariyeri 1995 yılında magazin programları sunmasıyla başladı.

Asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan ”Çocuklar Duymasın” adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı.

Dizi Türkiye’de izlenme rekorları kırdı ve 2005 yılına kadar yayınlanmaya devam etti. Meltem karakteriyle şöhreti yakaladı ve büyük firmaların reklam yüzü oldu.

2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi. Yaş farkı nedeniyle bu evlilik uzun süre konuşuldu.

BUSE SİNEM İREN KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak İster’e 20 Mart 2015’te katıldı. Buse Sinem İren komedyen olmayı istemektedir. Tiyatro ile de uğraşan İren sosyal medyada da milyonlarca takipçisi vardır. BKM’de düzenli olarak yayınlanan açık mikrofon isimli bir oyunu da vardır.

Buse Sinem İren’in Açık büfe isimli bir Youtube kanalı vardır. Ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi mezunudur.

TAMER KARADAĞLI KİMDİR? HALUK

Çocuklar Duymasın dizisinin Haluk’u Tamer Karadağlı’nın hayatına ilişkin detayları derledik. Çocuklar Duymasın dizisinin Haluk’u Tamer Karadağlı’nın hayatına ilişkin detayları derledik. Azeri kökenli bir aileden gelen Tamer Karadağlı, 24 Mayıs 1967’de doğdu. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Tamer Karadağlı, Türkiye'ye döndü sonra tekrar Amerika'ya gitti. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda da ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatçılığına başladı. Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynadı. TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşandı.

MEHMET BARAN ERDOĞAN KİMDİR? HAVUÇ

Mehmet Baran Erdoğan 1986 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitmini Çankaya İlköğretim Okulu’nda, Ortaokulu Yüce Koleji’nde, Liseyi de Özel Ankara Fen Lisesi’nde tamamlamış ve daha sonra Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun olmuştur.

Sonraki yıllarda oyunculuğa adım atacak olan Erdoğan, 2009-2010 yılları arası Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde "Ankara’ da Akşam Okulu" ve "Actor Studio" adlı eğitim programlarını bitirmiştir.

Ankara Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda 3 çocuk oyununda ve 1 büyük oyununda rol almıştır.

2010-2011 eğitim yılı içinde Maltepe Üniversitesi’nde Radyo,Tv ve Sinema Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

2010-2012 yılları arasında Müjdat Gezen Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev almıştır.

Son dönemde İstanbul Kumpanyası adlı özel tiyatroda oyuncu ve kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

2018 yılına gelindiğinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Havuç (Furkan) karakteri ile seyirci karşısına çıkacaktır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR:

2011 Kanal D “ANS” “Kanıt” adlı televizyon dizisinde “Haldun” karakteri (1 Bölüm) 75. Bölüm

2011 ATV “Süreç Film” “Yahşi Cazibe” adlı televizyon dizisinde “Damat” karakteri (1 Bölüm) 68.Bölüm

2011 ATV “Süreç Film” “Alemin Kralı” adlı televizyon dizisinde “HAYDE” karakteri (1 Bölüm) 2.Bölüm

2011-2012 Müjdat Gezen Tiyatrosu kadrolu oyunculuk “Kim Akıllı Kim Deli” adlı kabare oyununda “Sözcü” karakteri (5 farklı Tipleme)

2011-2012 Müjdat Gezen Tiyatrosu kadrolu oyunculuk “Işıltı Kumpanyası” adlı çocuk oyununda “Gitarcı” karakteri

2011-2012 Müjdat Gezen Tiyatrosu kadrolu oyunculuk “Karman Çorman” adlı vodvilde “Fethi Güven” karakteri (BAŞROL)

2011 İstanbul Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği Genç Günler Festivali kapsamında Juliet’in Şalı adlı oyunda “Hamlet” karakteri

2011 1 Kadın 1 Erkek adlı dizide 2 bölüm oyunculuk

2010 - 2011 Müjdat Gezen Tiyarosu kadrolu oyunculuk “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım “ adlı oyunda “Anlatıcı” karakteri ,“ Eroin Bağlantısı” adlı oyunda “Sam” karakteri

2010 “Pijama” adlı müzik grubunun “Tek Dikişte” adlı şarkısının müzik klibinde oyunculuk

2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Şile Belediesi 150. Yıl Kutlamaları’nda; Şile Deniz Feneri adlı oyun"

2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Artiz Mektebi”nde “Diksiyon Hocası karakteri”

2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Şirinler Çocuk Oyunu”nda “Şirin Baba karakteri”

2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Sünger Bob Çocuk Oyunu”nda “Kaptan karakteri”

2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Pinokyo Çocuk Oyunu”nda “Gepetto karakteri”

2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyununda “Rejisör karakteri”

2009 – 2010 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Haydin Çağ Atlıyoruz” oyununda “4 farklı karakter”

2008 – 2009 Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde “Artiz Mektebi” oyununda “Diksiyon Hocası ve Recai Hoca karakterleri”