Çukur 10.bölüm ilk sahne Show TV’de nefes kesti Çukur son bölümde Serdar’ın vurulması şaşırttı

Çukur 10.bölüm fragmanı yayınlandı mı Çukur son 9.bölüm izleyicisiyle buluşuyor Show TV’de izleyicisiyle buluşuyor. Çukur son bölüm ve Çukur fragmanları merakla bekleniyor. Çukur dizisi nerede çekiliyor? Koçavalı Aile'sinin hikayesini anlatan, önce dövmeleriyle dikkat çeken Çukur dizisinin çekildiği mahalle de merak uyandırmıştı. Çukur'daki merak uyandıran mahalle İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde çekiliyor. Peki Çukur 9.bölümde Sena ne yapacak? Vartolu’ nun yeni planları ne olacak? İdris’i ne zorluklar bekliyor? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Çukur 10.bölümden ilk sahne yayınlandı. Çukur yeni sezona iddialı bir giriş yaptı ve reyting sıralamasında zirveyi oynuyor. Peki Çukur son bölümde neler yaşanmıştı? Selim’in kaçak kumarhanesine gelen yeraltı dünyasının adamlarından Serdar, tansiyonu yükseltmişti. Koçovalı kadınları arasında da büyük bir fırtına koptu. Sultan, kesin kararını vermiştir; Sena’nın evden gitmesini istemişti. Peki Sena yeni bölümde evden gidecek mi? Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. İşte merakla beklenen Çukur son bölüm izleme linki ve Çukur 9.bölüm fragmanları haberimizde sizlerle.

Show TV’de yayın akışına devam eden Çukur dizisi 10.bölümden ilk sahne yayınlandı!

Çukur yeni bölüm 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Show TV’de!

ÇUKUR 10.YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

ÇUKUR 9.BÖLÜM 1.FRAGMANI

ÇUKUR 9.BÖLÜM 2.FRAGMANI

ÇUKUR 9.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, hayatının en zorlu sınavını verecektir. Bir yanda babası İdris, diğer yanda sevdiği kadın Sena büyük tehlike altındadır. Yamaç’ın bu olaya karşı tepkisi başta Serdar olmak üzere herkesi şaşırtacaktır. Sena’yı kaçıran Selim, iyice köşeye sıkışacaktır.

Serdar’ın adamları tarafından tombalacıda tutulan Vartolu ve Celasun, Celasun’un tehlikeli planıyla oradan kaçmaya çalışır. Nefeslerin tutulacağı bu anda Celasun’un planı hiç tahmin etmedikleri birinin zarar görmesine sebep olur. Bu sırada Yamaç’ın dişli olduğunu gören Serdar ise adamlarına Çukur’a saldırmalarını söyler. Hedefte İdris’in evi de vardır. Serdar’ın pes etmeyeceğini anlayan Yamaç, harekete geçer.

ÇUKUR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Koçavalı Aile'sinin hikayesini anlatan, önce dövmeleriyle dikkat çeken Çukur dizisinin çekildiği mahalle de merak uyandırmıştı. Çukur'daki merak uyandıran mahalle İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde çekiliyor.

Dizideki 'Dostlar Kahvesi', 'Koçavalı Aş Evi' ve Muhittin'in berberi Haliç kıyısında bulunan balat semtinin arka sokaklarından birinde yer alıyor.

ÇUKUR 8.BÖLÜM ÖZETİ

Çukur'un 8. Bölümünde; Herkesin maçı kendi kurallarına göre oynadığı Çukur mahallesinde gerilim doruk noktasındadır. Yamaç, Vartolu’nun zayıf noktasını bulmuş ve bu maçı bitirmek için son vuruşunu yapmıştır. Vartolu beklemediği anda yediği darbeye karşılık İdris ve Yamaç’a hayatlarının sürprizini yaşatacaktır. Yamaç’ın tüm bu olanlar karşısında neden harekete geçmediğini sorgulayan İdris, oğluna hayatının dersini verecektir. Bu sırada Selim’in kaçak kumarhanesine gelen yeraltı dünyasının adamlarından Serdar, tansiyonu yükseltecektir. Koçovalı kadınları arasında da büyük bir fırtına kopmak üzeredir. Sultan, kesin kararını vermiştir; Sena bu evden gidecektir.

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

ÇUKUR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER ROL ALIYOR?

İlk bölümüyle hem ekranlara hem de sosyal medyaya damgasını vuran Çukur, izleyenlerde büyük merak uyandırdı. Dizinin konusu oldukça beğenilirken oyuncu kadrosu da araştırılmaya başlandı. İşte Çukur oyuncuları ve detaylar...

Aras Bulut İynemli (Yamaç Koçovalı karakteri)

Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyager, geceleri müzisyen küçük oğlu. Çukur’dan yıllar önce ayrılsa da ailesini ve Çukur’u korumak için mahalleye geri döner. Bu hareketi hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını alt üst eder.

Dilan Çiçek Deniz (Sena Koçovalı karakteri)

Yamaç’ın büyük aşkı; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek ve güzel bir genç kadın. Yamaç’la ortak bir hayatın hayallerini kurarken, Koçovalı ailesi karşısında bu hayallerini başka bir bahara saklamak zorunda kalır.

Ercan Kesal (İdris Koçovalı karakteri)

Koçovalı ailesinin reisi ve tüm Çukur mahallesini yöneten, kudretli ve cömert bir adam. Saldırıya uğrayan ailesini ve Çukur’u ayakta tutabilmek için hayatının en büyük mücadelesini verecektir.

Perihan Savaş (Sultan Koçovalı karakteri)

İdris’in eşi, Koçovalı ailesinin bel kemiği, sözü kanun olarak kabul edilen bir kadın. Hayatını kocasına ve çocuklarına adayan Sultan, tüm güçlükler karşısında ailesini bir arada tutmak için elinden geleni yapar.

Öner Erkan (Selim Koçovalı karakteri)

İdris’in üçüncü oğlu, Yamaç’ın ise en küçük ağabeyi. Ailenin eğlence sektöründeki işlerini yönetmesine rağmen babasının değerlerinin hiçbirini benimsemediği için onun gözünde bir hayal kırıklığından öteye geçemez.

Nebil Sayın (Muhittin karakteri)

Mahallenin berberi. Racon bilir, delikanlıdır. Çukur’un suç dünyasına bulaşmamış, insanlara zarar vermekten çekindiği için o işlerden uzak durmuştur. Tabiatında şiddet yoktur.

Kubilay Aka (Celasun karakteri)

Çukur’un dışına hiç çıkmamış, yakışıklı ve öfkeli bir delikanlıdır. Gençliği ve toyluğu ile öfkesi birleşince yanlış yollara sapar. Düzene karşı olan Celasun, asi davranışlarıyla hayatını zora sokar.

Rıza Kocaoğlu (Aliço karakteri)

İdris’in sokaktaki gözü kulağı. Çöp toplayarak geçimini sağlıyor. Daha iyi şartlara sahip olabilirken kendisi bu hayatı seçmiş. Askerde büyük bir travma yaşamıştır. İnsanlardan uzak olmak istiyor. Müthiş bir sayısal zekası vardır.

Erkan Kolçak Köstendil (Vartolu karakteri)

Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Çukur’a intikam almak için geri dönen, acımasız bir mafya lideri. Yıllar sonra Çukur’a geri dönen Vartolu, kimsenin bilmediği planlarını uygulamaya son derece kararlıdır.