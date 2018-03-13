Çukur 20. son bölüm Show TV'den izle Çukur 21.yeni bölüm fragmanı izle

Çukur 21.yeni bölüm fragmanı ve Çukur 20.son bölüm izleme linki dizi izleyicisi tarafından şimdiden araştırılan konular arasında. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Çukur 20. bölüm fragmanında duygusal anlar yaşanıyor. İstanbul’un en belalı mahallelerinden birinde yaşanan güç kavgası baba ile oğlu karşı karşıya getirirken, bir anda başak bir yakınlaşmaya da meydan verir. İdris ve Vartolu arasında duygusal bir konuşma geçer. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Deniz Çiçek, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin paylaştığı dizide kavga sürat kesmeden devam eder. Çukur 20. Bölüm fragmanı, Vartolu’nun meydan okumasıyla son bulur. Vartolu, ne olursa olsun kararından dönemeyecek gibidir. Çukur 20. bölüm fragmanı İdris ve Vartolu’yu karşı karşıya getiren sahneler içerir. Ekranların sevilen dizisi Çukur 21.yeni bölüm fragmanı ve 20.son bölümde yaşanan tüm detaylar haberimizde.



Yamaç'ın sinirlerine engel olamaması Çukur dizisi yeni bölüm fragmanını merak konusu yaptı. Ağır silahlar ile düşmanlarının evini basmaya giden Yamaç, adamları tarafından zor sakinleştirilecek. Yamaç'ın geldiğini gören düşmanları ise otomatik silahlarla evin önünde beklemeye başlayacak. Çukur son bölümde Vartolu için geri sayımı başlatan Yamaç kendisine güçlükle engel olmuştu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Selim’in durumunun kritik olduğu ise çok geçmeden ortaya çıkmıştı.İşte Çukur dizisi 20. bölümde yaşanacakların aktarıldığı Sneak Peek videosu...



ÇUKUR 21.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?



Çukur dizisi 21.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmış değil. Ancak gelir gelmez burada yerini alacak.





Çukur 20. Bölümde Yaşanacaklar



Çukur 20. bölüm fragmanı ekranlarda. Yamaç sinirli bir şekilde arabasını Baykal’ın malikesine doğru sürer. Yamaç hazırlıklıdır, arabanın bagajından tüfeğini çıkarır. Tam malikaneye doğru yöneldiğinde Metin, Kemal ve diğer Koçovalılar tarafından durdurulur. Yamaç’ı durdurmak kolay olmaz. Kalabalık olmalarına rağmen son çare olarak onu yere yatırırlar. Tam bu sırada Yamaç çığlık atmaya başlar. İdris Koçovalı ve Vartolu arasında bir konuşma geçer. İdris, Vartolu’ya ismiyle hitap eder.







Ona, onu sevmek için bir şart da koşar. Bayramlarda gelebileceğini, elini öpebileceğini, o zaman ona oğlum diyeceğini söyler. Hatta karşılıklı oturup sohbet edebileceklerini bile ekler. İdris’in şartı Vartolu’nun Çukur’daki mücadelesini bırakmasıdır. Vartolu ise İdris’e meydan okur ve bu meydan okumayı herkesin gözü önünde yapar. İdris’in Vartolu’ya gerçek adıyla, yani Salih diye hitap etmesi bile işe yaramaz. Vartolu, bu meydan okuma kararından sonra nasıl davranacak? İdris’in bu olaya tepkisi nasıl olacak? Yamaç, bütün bunların arasında ne yapacak? Çukur, yeni bölümüyle pazartesi akşamı ekranlarda olacak.



ÇUKUR 20.BÖLÜM FRAGMANI







ÇUKUR 19.BÖLÜMDE YAŞANANLAR



Çukur 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Yamaç’ın önünde durarak kurşunların ona gelmesini engelleyen Selim yaşam savaşındadır. Bu olayla Koçovalı ailesi perişan olur. Tabi ne kadar üzgün olurlarsa olsunlar geçmişleri onları takip etmeye devam eder. Sena, Emrah’ın gelişiyle hayatının en zor dönemine girer. İzmir’den dönerken yapacağı sürpriz, işlerin gidişatını tamamen değiştirir. Vartolu ve Yamaç yüzleşir. Daha büyük bir yüzleşmeyse Vartolu ve İdris arasında yaşanır. Vartolu hem öfkeli hem de üzgündür. İdris ona gerçek adıyla yani Salih diye hitap eder.



ÇUKUR 20.BÖLÜM İLK SAHNE







ÇUKUR DİZİ KONUSU



Gökhan Horzum’un senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği dizi bir mahalledeki iktidar kavgasını anlatır. Koçavalı ailesinin kontrolündeki Çukur, İstanbul’un en karmaşık mahallelerinden biridir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken koydukları tek kural buraya uyuşturucu girmemesidir. Mahalleye gelen yeni bir grup bu kuralı bozar. Koçovalılar’ın gücü tükenmişken, yıllar önce yanlarından ayrılan oğulları Yamaç geri döner. Yamaç, kendi gibi sorunlarla dolu bir hayat yaşayan Sena ile birliktedir. Gelecek için umutları vardır. Çukur’a gelmesiyle birlikte hayatları birdenbire değişir.



ÇUKUR DİZİ OYUNCULARI



Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil)



Doğduğu, çocukluğunu geçirdiği Çukur’a yıllar sonra geri dönen Vartolu’nun derdi intikam almaktır. Geçirdiği yıllar onu acımasız bir adam yapmıştır. Bu yolda da devam eder. Asıl adı Salih’tir. İdris Koçavalı’nın oğludur. Ancak İdris’in istemediği oğludur. Bu da onda derin yaralar açar.



Erkan Kolçak Köstendil, 1983 yılında Bursa’da doğumludur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu Güz Sancısı adlı filmde oynadıktan sonra, televizyon dizileriyle kariyerine devam eder. Sakarya Fırat, Merhamet, Ulan İstanbul, Muhteşem Yüzyıl: Kösem rol aldığı dizilerden birkaçıdır.









Sultan Koçovalı (Perihan Savaş)



İdris Koçovalı’nın eşi ve çocuklarının annesi. Ailenin bel kemiği olan Sultan dirayetli bir kadın. Sözü geçer. Bütün amacı çocuklarını ve ailesini bir arada tutmaktır. Bunun için elinden geleni yapar. Güçlükler karşısında kolay kolay yılmaz, mücadelesine devam eder. Yırtıcı bir kuş gibidir.



120’nin üzerinde sinema filminde oynayan Perihan Savaş, 1955 yılında İstanbul’un Aksaray semtinde dünyaya gelir. Beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk sahne deneyimini yaşar. 1971 yılında Şehzade Simbad Kaf Dağında adlı filmde oynar. Ardından Perihan Savaş için sinema yılları başlar. Bir dönem şarkıcılık da yapan Savaş, televizyon dizilerinde oynadığı gibi televizyon programlarında sunuculuk da yapmıştır.



SHOW TV YAYIN AKIŞI



12 Mart Pazartesi gününe ait Show TV yayın akışı, sabah 07:30’da “Çocuktan Al Haberi” adlı renkli ve keyif dolu çocuk programının tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. Çocukların komedi dolu konuşmalarını gözler önüne seren program, yarışmacıların da keyif dolu anlar geçirmesini sağlıyor. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Çukur” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlar karşısına geçecek. Macera ve gerilim dolu kesitler sunan diziyi, ailenizle birlikte izleyerek akşamınızı daha hareketli hale getirebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.



Sabah ilk olarak 07:30’da “Çocuktan Al Haberi” adlı renkli programı izleyebileceksiniz. Evrim Akın’ın sunduğu programı, çocuklarınızla birlikte keyif içinde seyrederek güzel bir sabah geçirebilirsiniz. 09:00’da “Zahide Yetiş’le” adlı sabah programı ekranlarınızı renklendiriyor. Sabahın ilk saatlerinde yayına geçen program; beslenmeden spora, diyetten hastalıklara kadar sağlıklı yaşama özgü pek çok konuda bilgi sahibi olmanızı sağlıyor. 12:00’da “Pelin Karahan’la Nefis Tarifler” adlı enfes yemek lezzetlerinin hazırlandığı renkli yemek programı ekranlar karşısına geçiyor. Sevilen programı izlerken hem mutfaklarınıza birbirinden güzel tatlar kazandırabilecek hem de güzel anlara tanıklık edebileceksiniz.



13:00’da “Gelin Evi” adlı renkli program yayına geçiyor. Birbirinden farklı 5 gelinle yine güzel bir hafta sizleri bekliyor. Heyecanlı ve renkli anlara tanıklık etmenizi sağlayan programı hafta içi her gün ekranlarınız karşısından izleyebilirsiniz. 15:00’da “Seda Sayan’la” canlı Show programı yayın akışına geçiyor. Birbirinden renkli ve heyecanlı anlar yaşatan programa birbirinden farklı ünlüler katılıyor ve güzel bir gündüz kuşağı geçirmeniz mümkün hale geliyor.



18:45’de “Show Ana Haber” adlı akşam bülteni ekranlara dahil olacak. Gündemi ilgilendiren tüm güncel gelişmeler ve yaşanan olaylar tek tek ayrıntıları ile karşınıza çıkıyor. Siyasetten sağlığa, yaşamdan ekonomiye, siyasetten hava durumuna kadar akla gelebilecek pek çok konu alanı hakkındaki gelişmeleri öğrenebileceksiniz.



20:00’da “Çukur” adlı dizinin yepyeni bölümü sizlerle olacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde yine birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor ve tüm seyirciler ekran başına kilitleniyor. Ardından 00:15’de “Gece Hattı” adlı güncel yaşam programı yayın akışına geçiyor. Hayatın içinden çıkan pek çok tüyler ürpertici olayı bu gece programından öğrenebilirsiniz. 01:15’de “Korkusuz” adlı yabancı sinema filminin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. 03:15’de bir başka yabancı film ile sinema keyfi yapabileceksiniz. 05:15’de ise “Kalp Atışı” adlı dizinin tekrar bölümü sevenlerinin karşısına çıkıyor.