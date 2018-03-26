Çukur 23.yeni bölüm fragmanı yayında mı Çukur dizisi 22.bölüm bu akşam Show TV'de izlenecek

Çukur dizisi 22.son bölümü ile Show TV izleyicisiyle buluştu. Hemen ardından Çukur'un 23.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Çukur dizisi yeni bölümde neler olacak? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Ayrıca Çukur 22.son bölüm izleme linki ile haberimizden dizinin tekrarını izleyebilirsiniz. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Çukur yine heyecan dolu bir bölüm ile seyirci karşısına çıkıyor. Vartolu’nun İdris Babanın oğlu olduğu gerçeğinin gün yüzüne çıkması ile Çukur da artık işlerin gidişatı değişir. Yamaç ve Vartolu rüzgarı esmeye başlar. Fakat bunun için Baykal’ı bitirmek gerekir. Güçyü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Çukur dizisi 22.son bölümünde bu hafta Asıl mücadelenin yeni başladığı Çukur’da Yamaç ve İdris’i dişli bir düşman beklemektedir. Vartolu’nun, Koçovalılarla birlikte Baykal’a oynadığı oyunun beklenmedik ve ağır bir bedeli olacaktır. Asıl mücadelenin yeni başladığı Çukur’da Yamaç ve İdris’i dişli bir düşman beklemektedir. Baykal’ı kurtarmak için Koçovalıların karşısına geçen Elvis yeni bir fırtınaya sebep olacaktır. Aliço Hale’nin intikamı peşinde koşarken geçmişi ile yüzleşecek, Nazım ise kırılan gururunu onarmak için kurduğu planı emin adımlarla ilerletecektir. Çukur’un yeni bölümünde gerilim doruk noktasına çıkacak. İşte Çukur dizisi 23. bölüm fragmanı ve 22.son bölüm detayları...







Geçen Haftaki Bölümde Neler Oldu?

Vartolu’nun ölmediğini öğrenen Saadet, karşısında çocukluk aşkını bulunca ikili arasında duygu dolu anlar yaşandı. İkilinin duygu yüklü sahnesi ekran başındaki seyircileri derinden etkiledi. Selim’in yanına giden ve kardeşi olduğunu söyleyen Vartolu, Baykal’ı bitirmek için Selim ile iş birliği yapma niyetindedir. Kardeş olduklarını öğrenen bir diğer ikili de Emir ve Nazım oldu. Baykal kendi hırsı için oğullarına hayatlarının şokunu yaşattı. İdris Baba eve dönen Celasun’a babasının ölümünün kendi hatası olduğunu ve isterse kendisini öldürerek intikamını alabileceğini söylemesi bol gerilimli bir bölüm olmasına neden oldu. Nazım’ın yardımı ile güçlerini birleştiren Yamaç, Selim ve Vartolu; Baykal’ı kendi tuzağında bozguna uğratır. Bu durum Baykal için büyük bir şok olur.







Bu Haftaki Bölümde Neler Olacak?



Baykal’ı kurtarmak için ortaya çıkan kasap lakaplı Elvis, İdris Baba ve Yamaçla bir tanışma toplantısı yapar. İstediğini almak içinse tüm Koçovalı kadınlarını kaçırır. Saadetin de kaçırıldığını öğrenen Vartolu bu haber üzerine tek başına harekete geçer. Aliço, Hale’nin intikamını almaya çalışırken geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalır. Nazım ise kırılan gururu için planını adım adım uygulamakta kararlıdır. Elvis’in hamlesi Yamaç’ı çileden çıkartır ve her iki tarafın silahlarını birbirlerine doğrultmasına neden olur.



ÇUKUR 22.BÖLÜM FRAGMANI





Çukur Dizisinin Konusu

İstanbul’un en azılı mahallelerinden biri olan Çukur’un idaresi Koçovalı ailesindedir. Çukur evimiz İdris babamız, Sultan anamızdır bu mahalledekiler için ve en büyük kuralları uyuşturucu işinin mahalleden uzak tutulmasıdır. Gözünü mahalleye diken ve geçmişten gelen bazı sırlar Çukur’un düzenini bozar. Bu durum karşısında Koçovalı ailesinin pes edeceklerini düşünselerde, yıllar önce mahalleyi ve ailesini geride bırakan küçük Koçovalı Yamaç çıkagelir. Bu sefer yanında ömrünün sonuna kadar birlikte olmak istediği kadın “Sena” vardır. En az kendisi kadar yaralı, tehlikesi ve hesapsız olan bu kadının geçmişi ile Çukur’un bağlantısı, Koçovalı ailesine düzenlenen baskınlar ile artık mahallenin eski huzuru kalmayacaktır.







Çukur Dizisinin Oyuncuları



Aras Bulut İynemli

1990 İstanbul doğumlu olan Aras Bulut, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur. Şuanda İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Uçak Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini sürdürmektedir. Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen oyuncunun projelerini, Öyle bir geçer zaman ki, Muhteşem yüzyıl, Maral: en güzel hikayem, İçerde, Pek yakında, Tamam mıyız?, Mahmut ile Meryem dizi ve filmleri takip etmiştir.



Dilan Çiçek Deniz

1995 yılında Sivas da doğan oyuncu lise yıllarından tiyatro eğitimi almaya başlamıştır. Ege Üniversitesi’nde karşılaştırmalı Edebiyat eğitimi görüp aynı zamanda modellik yapan Çiçek, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. olmuştur. Oyunculuk deneyimine ilk olarak Tatlı Küçük Yalancılar ile başlayan oyuncu daha sonrasında Güneşin kızları, Bodrum masalı dizilerinde rol almıştır.