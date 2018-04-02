Çukur 24.yeni bölüm fragmanı Çukur son 23.bölüm izle Show TV’de! Ekranların fenomen dizisi Çukur son bölüm izleme linki ve Çukur yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Show TV’nin efsane dizisi Çukur yine izleyicisini 23.bölümde şaşırtmaya devam ediyor. Show TV’nin pazartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi Çukur'da bu akşam flaş bir ayrılık yaşanacak. Ay Yapım'ın önümüzdeki sezon da sürecek olan fenomen dizisinde Baykal rolüne hayat veren usta oyuncu Burak Sergen projeye veda edecek. Çukur'da Burak Sergen’in oğlu Komiser Emrah rolünü oynayan Alperen Duymaz için de artık yeni bir dönem başlayacak. Çukur 23.bölümde Elvis ve çetesi ile Baykal'ı almadan geri çekilmeye niyetli değildirler. İki grup arasında silahların çekilip çatışmanın başladığı yerde Koçovalı kadınları süpriz bir isim tarafından kurtarılır. Çukur'da ise Yamaç ve Vartolu'nun iş birliğinin ne kadar süre kalıcı olacağı akıllardaki en büyük soru işaretidir. Çukur son bölümde Elvis’in final sahnesinde Koçovalı kadınlarını diz çöktürerek görüntülü olarak Yamaç’a izletmesi ise gerilim dolu anların başlamasının habercisidir.

Dizinin 22. Bölümünde Neler Oldu?

Yamaç ve Vartolu, Baykal’ı kaçırılan depodan kurtarmak için çatışmaya girerler. Diğerlerinin çatıştığı sırada Baykal’ı kaçırmaya çalışan Vartolu’ya Nazım verici olduğunu söyler. Bunun üzerine Baykal’ı kurtarmaya gelen ekiple baş edemeyen Vartolu ve Medet Baykal’ı bırakıp kaçmak zorunda kalırlar. Elvis’in görüşme isteğinden bahseden Ziya ise Elvis’in planlarından habersizdir.

Yamaç ve İdris baba, Elvis ile görüşürken, tüm Koçovalı kadınlarını kaçırdığını söyleyen Elvis olacaklardan habersizdir. Tüm kadınlarla birlikte Saadet’inde kaçırıldığını öğrenen Vartolu gurur dinlemeden Yamaçtan yardım ister. Kadınların kaçırıldığını Celasundan öğrenen Emrah ise Sena ve Güzide’nin de kaçırıldığını öğrenince olaya dahil olur ve o da Elvis’i aramaya başlar. Aliço ise Hale’nin intikamını alma planını güzelce ilertletmiştir ve Laz’ı bulup kulübesine getirir. Elvis’in final sahnesinde Koçovalı kadınlarını diz çöktürerek görüntülü olarak Yamaç’a izletmesi ise gerilim dolu anların başlamasının habercisidir.

Dizinin 23. Bölümde Neler Olacak ?

Gözünü karartıp Çukur'un kadınlarına kaçırarak meydan okuyan Elvis, girdiği mahallenin öfkesinden habersizdir. Yamaç ve Vartolu sevdikleri söz konusu olunca durdurulamayan birer kaplan misali deliye dönerler. Elvis ve çetesi ile Baykal'ı almadan geri çekilmeye niyetli değildirler. İki grup arasında silahların çekilip çatışmanın başladığı yerde Koçovalı kadınları süpriz bir isim tarafından kurtarılır. Çukur'da ise Yamaç ve Vartolu'nun iş birliğinin ne kadar süre kalıcı olacağı akıllardaki en büyük soru işaretidir. Kaçırılan kadınları kurtarmak için 1omuz omuza çatışan Yamaç ve Vartolu kendi sınavlarını verebilecekler mi ? Elvis ise durmaya niyetli değildir ve yeni hamleler ile oyuna yeniden heyecan katma niyetindedir. Yamaç bu bölümde Elvis'i tamamen durdurabilecek merakla beklenirken, Sena'nın abisi Emrah tüm bu oyunlarda Babasını korumaya çalışır. Sena'nın ise zarar görmesini istemeyen Emrah'ı da sarsacak birkaç gerçek ortaya çıkmaya hazırlanır.

Çukur Dizisinin Konusu

İstanbul’un en azılı mahallelerinden biri olan Çukur’un idaresi Koçovalı ailesindedir. Çukur evimiz İdris babamız, Sultan anamızdır bu mahalledekiler için ve en büyük kuralları uyuşturucu işinin mahalleden uzak tutulmasıdır. Gözünü mahalleye diken ve geçmişten gelen bazı sırlar Çukur’un düzenini bozar. Bu durum karşısında Koçovalı ailesinin pes edeceklerini düşünselerde, yıllar önce mahalleyi ve ailesini geride bırakan küçük Koçovalı Yamaç çıkagelir. Bu sefer yanında ömrünün sonuna kadar birlikte olmak istediği kadın “Sena” vardır. En az kendisi kadar yaralı, tehlikesi ve hesapsız olan bu kadının geçmişi ile Çukur’un bağlantısı, Koçovalı ailesine düzenlenen baskınlar ile artık mahallenin eski huzuru kalmayacaktır.

ÇUKUR’DA FLAŞ AYRILIK

Show TV’nin pazartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi Çukur'da bu akşam flaş bir ayrılık yaşanacak.

Ay Yapım'ın önümüzdeki sezon da sürecek olan fenomen dizisinde Baykal rolüne hayat veren usta oyuncu Burak Sergen projeye veda edecek. Çukur'da Burak Sergen’in oğlu Komiser Emrah rolünü oynayan Alperen Duymaz için de artık yeni bir dönem başlayacak.

Zuhal Olcay’la oynadığı “Aşkın Halleri” adlı tiyatro oyununun programı nedeniyle çok yoğun bir tempoda çalışan Sergen’in dizinin senaryosundaki hikâyesinin son bulduğu öğrenildi. İçine sinen yeni bir proje çıkana kadar tiyatro çalışmalarına yoğunlaşacak olan usta oyuncu, partneri Zuhal Olcay’la önümüzdeki günlerde Edirne, Antakya, Bursa ve Mersin gibi çok sayıda şehirde “Aşkın Halleri” oyunuyla seyirci karşısına çıkacak

Çukur Dizisinin Oyuncuları

Ercan Kesal

1959 yılında Nevşehir de doğan sanatçı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Uzun süre doktorluk ve sağlık yöneticiliği yapan Kesal’ın hayatını Nuri Bilge Ceylan değiştirmiştir. İlk olarak Ceylan’ın Uzak filminde kamera karşısına geçmiş sonrasında Üç Maymun ve Bir zamanlar Anadoluda filmlerinde hem oyunculuk hem de senaristlik yapmıştır. Vavien, Saç, Küf, Yozgat Blues, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Hükümet Kadın 1-2 ve Ben O Değilim filmleri ile ekran karşısında seyirci ile buluşmaya devam etti. Ulusal ve uluslararası çeşitli festivaller de hem oyunculuğu hem de senaristliği ile birçok ödül aldı. Aynı zamanda Peri Gazozu, Evvel Zaman ve Nasipse Adayız isimli kitapları bulunan sanatçının ilk televizyon projesidir Çukur.

Perihan Savaş

1959 İstanbul doğumlu olan oyuncu, Türk sinemasının mihenk taşlarından biridir. 1971 yılında Şehzade Sinbad Kaf Dağında sinema filmi ile oyunculuğa başlamıştır. O zamanlardan günümüze kadar 120 farklı filmde rol alan Savaş, 1974’te Bedrana filmindeki performansı ile 11. Antalya Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Yaprak Dökümü, Sosyete Şaban, Bedrana, Kaşık Düşmanı, Kırlangıç Fırtınası rol aldığı bazı projelerdir.

ALİÇO

Rıza Kocaoğlu, 19 Mart 1979 yılında İzmir’de dünyaya geldi.

Başarılı oyuncu, 9 Eylül Üniversitesi’nde Oyunculuk Bölümü mezunudur.

2001 yılında Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği Bana Şans Dile adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuk hayatına giriş yaptı.

ARAS BULUT İYNEMLİ – YAMAÇ KİMDİR?

Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yeşim adında ablası ve Orcun adında abisi vardır. Abisi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısıdır. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Sevtap'dır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktayken oyunculuk yapmaya başladığından okulunu dondurdu.

Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.

2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir.

2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. Maral: En Güzel Hikayem adlı dizide Hazal Kaya ile birlikte başrolü paylaşmıştır. İçerde dizisinde de Mert karakterine hayat vermişti.

DİLAN DENİZ ÇİÇEK – SENA KİMDİR?

Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'da doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Babası Orhan Deniz, annesi Hale Temizyürek'dir. Ege Üniversitesi'nde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Oyuncu 15 yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldıktan sonra 17 yaşındayken Liselerarası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü almıştır.

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. Olmuştur. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir.

İlk rolü 2015'de "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisindeki 'Ebru' karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte rol aldı.

2015 yılında yayınlanan, dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, "Güneşin Kızları" dizisinde, 'Elif' karakterini canlandırdı.

Dilan Çiçek Deniz şimdilerde ise "Bodrum Masalı" adlı dizide oynamıştır.