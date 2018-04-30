Çukur 28.yeni bölüm fragmanı yayında mı Çukur dizisi 27.bölüm Show Tv izleme linki

Çukur 28.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Çukur dizisi 27.son bölüm izlme linki haberimzde. Show TV'nin en iddialı yapımlarından biri olan Çukur 27. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Dizinin geçen haftaki bölümü izleyenleri heyecanlandırmıştı. Vartolu farklı bir yol izleyerek Koçovalı'nın adamlarını kendi yanına çekmeyi başarmıştı. İdris ise durumu öğrenir öğrenmez Selim'le yüzleşerek bu durumdan onu sorumlu tutmuştu. Yaptığı bu yargısız infaz bir oğlunu daha yanında değil karşısında bulmasına sebep olmuştu. Dizinin bu haftaki bölümünde ise Sena olayları iyice karıştırıyor ve başını belaya sokuyor. İmdadına ise Emrah yetişiyor. Yamaç ise Sena'nın sakladıkları yüzünden isyanlarda ve sinirlerine hakim olamıyor. İdris, Medet ve Vartolu'yu dernekten kovuyor ancak gözü tabelaya takılıyor. Belgelerle konuşan Vartolu İdris'e söz hakkı tanımıyor. İdris ise Vartolu'nun canını acıtacak bir hamle yapıyor. Saadet'i istemeye geleceklerini söylerken "Damadımız helal süt emmiş, namuslu bir arkadaş. Haftaya düğünümüz var " diyerek Vartolu'yu kışkırtıyor. Peki Vartolu bu evliliğe engel olacak mı? Vartolu'nun planı ne? İşte Çukur 28.yeni bölüm fragmanı ve 27.son bölümde yaşananlar...



Çukur merakla beklenen yeni bölümüyle 30 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'de Show TV ekranlarında sizlerle!

Ay Yapım'ın kaliteli dizileri arasında yerini almayı başaran Çukur'un yönetmen koltuğunda oturan başarılı isim Sinan Öztürk. Farklı konusu ve olay sahneleriyle ilgiyi üzerinde toplayan dizinin senaryosu ise Gökhan Horzum tarafından kaleme alınıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda karşımıza çıkan isimler ise; Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstengil, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal ve Perihan Savaş.



Çukur 27. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Çukur 27. bölüm fragmanı yine aksiyonu bol sahnelerle karşımıza çıkıyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Sena işleri içinden çıkılmaz bir hale sokuyor. Başı büyük belada olan Sena'nın yardım çığlıklarını Emrah duyuyor. Yamaç ise Sena'nın sır gibi sakladığı geçmişini ve yaşadıklarını artık anlatmasını istiyor ve Sena ile yüzleşiyor. Yamaç Vartolu'nun mekanını basıyor ve etrafta silah sesleri yankılanıyor. Diğer yandan Sena'yı da elinde silahta birisine ateş ederken görüyoruz. Peki Sena kimi vuruyor? İdris sinirlerine hakim olamayarak derneğe gidiyor, Medet ve Vartolu'yu dernekten kovuyor ancak atladığı bir şey var.







Belgelerle konuşan Vartolu İdris'i dövmekten beter ediyor. İdris ise akıllıca bir hamle yaparak Vartolu'nun canını yakmayı ve damarına basmayı başarıyor. Saadet'i istemeye geleceklerini ve haftaya düğün olacağını söylerken Vartolu'yu can evinden vuruyor. Saadet'i istemeye geliyorlar. Vartolu ise "Çarşambayı sel sevdiğimizi el almış, bu el kim bilmeyelim mi? O eli gidip kırmayalım mı?" diyerek Saadet'in evleneceği adamın kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor.



Koçovalılar ile Vartolu arasındaki mücadele artık İdris Koçovalı ile Vartolu arasında yaşanmaktadır.



Çukur, uçurumun eşiğine doğru sürükleniyordur. Koçovalılar ile Vartolu arasındaki mücadele artık İdris Koçovalı ile Vartolu arasında yaşanmaktadır. Vartolu, Çukur’u ele geçirmek için hamleler yaparken asıl büyük darbeyi İdris Koçovalı’dan alır. İdris, Saadet’i evlendirmeye kararlıdır ve mahallenin kalbinde herkesi düğüne davet eder. Bu sırada Yamaç, bir yanda Vartolu ile babası arasındaki mücadelede dengeyi sağlamaya çalışırken, öteki yanda Sena ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışır. Ancak sırlar, aşıklar arasındaki mesafeyi daha da açacaktır. Emrah, Nazım ve Vartolu ile iş birliği yapmaya yeşil ışık yakan Selim’in ise Çukur’u nasıl bir fırtınaya sürükleyeceği soluksuz beklenecek.



ÇUKUR 27.BÖLÜM FRAGMANI







Çukur Dizisinin 26. Bölümünde Neler Oldu?



Yamaç yine iki seçenek arasında bırakılır. Ancak annesinin yaşadıklarını düşününce Sultan'ın yanında yer alır ve Medet'i alı koyar. Vartolu bu duruma çok sinirlenir diğer yandan olaylardan sorumlu tutulması ise Vartolu için son damla olmuştur. Vartolu İdris'i sarsacak bir hamle ile onun adamlarını kendi tarafına çeker. İdris adamlarını kaybetmenin acısını Selim'den çıkarır ve Selim'in düşmanı olmasına sebep olur. Selim Nazım'ın yanında yer alacaktır artık. Diğer yandan Vartolu son hız en büyük bombasını patlatmaya hazırlanır. Aynı zamanda Saadet'in başkasıyla evlendirileceği haberini duymuş ve küplere binmiştir. Bu evliliğe engel olacaktır. Vartolu hazırladığı planını ortaya koyar ve patlamayı gerçekleştirir. Alevler içinde kalan Yamaç ise hayatta kalabilecek mi merak edilmektedir.



Çukur Dizisinin Konusu



İki yakası bir araya gelmeyen şehir İstanbul’un tehlikeli sokaklarından biri olan Çukur’da yaşayan mahallelinin güvenliğinden Koçovalı Ailesi sorumludur. Koçovalılar mahallenin düzenini sağlarken tek bir şart koşmuşlardır. Çukur'da uyuşturucu ticaretine asla izin verilmeyecektir. Ancak koydukları bu kural en az kendileri kadar güçlü olan Vartolu tarafından yıkılmaya çalışılacaktır. Akıllıca hamlelerle Koçovalıları zor durumda bırakan Vartolu ve adamlarını Çukur'dan gönderebilecek tek isim vardır o da Yamaç... Koçovalıların yıllar önce evden giden oğulları Yamaç hakimiyeti eline almak için Çukur'a geri döner ve bu amansız mücadeleyi başlatır.





Çukur Dizisi Oyuncuları

Sena Koçovalı (Dilan Çiçek Deniz)



Sena Yamaç'ın karısı biricik aşkıdır. Dik başlı, güzel, deli dolu ve enerjik bir genç kadındır. Yamaç ile mutlu bir hayatın hayalini kurarken Koçovalı ailesi içinde yer almanın bazı bedelleri olduğunu anlayacaktır.

Dilan Çiçek Deniz 1995 yılında Sivas'ta doğmuştur. 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. Olan genç oyuncunun kamera karşısında ilk oyunculuk deneyimi "Tatlı Küçük Yalanlar" dizisi ile olmuştur. Yer aldığı diğer projeler ise; "Güneşin Kızları" ve "Bodrum Masalı" dır.



Selim Koçovalı (Öner Erkan)



Yamaç'ın en küçük abisi olan Selim, ailenin eğlence sektöründeki işlerini üstlenmiştir. Ancak ailenin başına buyruk çocuğu olduğu için İdris için hayal kırıklığından öteye geçemez.



Öner Erkan 1980 yılında İzmir'de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan yakışıklı oyuncunun yer aldığı projeler; "Bornova Bornova", "Yalan Dünya" ve "Yedi Kocalı Hürmüz" dür.

