Çukur 2. sezon 2. (35) yeni bölüm fragmanı yayında mı | Çukur dizisi son 34.bölüm Show Tv canlı izle

Çukur 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni sezon ilk bölümünde neler oldu? Çukur'un 34. son bölümünde neler yaşandı? Kendisine ulaşan kişilerin ardından Yamaç, Çukur’a geri dönecek mi? Mahallede yaşananların farkına varan Yamaç, Çukur yeni bölümlerde oynayacak mı? dizi izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında. Geçtiğimiz sezon Show TV’de yayınlanmaya başlayan Ay Yapım imzalı fenomen dizi ‘Çukur’un tüm sezon boyunca gizemini koruyan ve büyük merak uyandıran “Cumali” karakteri belli oldu. Yayınlanmaya başladığı günden bu yana en çok konuşulan dizi haline gelen “Çukur”dan seyircilerine sevindirici haber geldi. Ekran başındakilerin bir sezon boyunca sorduğu “Cumali’yi kim oynayacak?” sorusu yanıt buldu. Dizinin büyük merakla beklenen yeni sezonunda Cumali’ye, son olarak yine Ay Yapım imzalı ‘Şahsiyet’teki performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Necip Memili hayat verecek. Çukur dizisi yeni sezon fragmanı sevilen dizinin 17 Eylül 2018 Pazartesi günü takipçileriyle buluşmaya devam edeceğini göstermişti. Mahallede yaşanan karışıklıklar ve Yamaç’ın bölgeden uzaklaşması Çukur’da başka isimlerin söz sahibi olacağını göstermişti. Çukur fragman videosu 2. sezon ilk bölümde yaşanacak gelişmeleri ekrana taşıdı. Vartolu’nun büyük bir pişmanlık duyduğu dizide Sena ise gözyaşları içerisinde kalacak. Çukur dizisi bu akşam yayınlanacak 34. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Yeni bölümlere yeni isimlerle başlangıç yapacak olan Çukur'da, ön izlemeye yansıyan görüntülere Metin ve Kemal arasındaki gerilim yansıdı. Metin'in Kemal'e mahallenin artık bittiği, Koçovalıların artık hükmünün kalmadığını söylemesinin ardından Çukur 34. yeni bölüm fragmanında Kemal de karşı tepki göstermiştir. Dizide yaşanan tüm gelişmeleri star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Çukur'un 34.son bölüm ve 35. yeni bölüm fragman detayları



Çukur dizisi yayınlanan 34. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Çeto ve Mahsun’un liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak. Cumali’nin, sezon finalinde taş üstünde taş kalmayan Çukur’u ve yıllar sonra yüzleşeceği ailesi Koçovalıları nasıl etkileyeceği de izleyiciler için heyecan yaratacak. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştirecek. Başarılı oyuncu Memili, Çukur’a katılmayı şu sözlerle özetledi: “Başladığı günden beri büyük beğeniyle izlenen, çok iyi oyuncu kadrosu ve ekibi olan bir diziye dahil olmak benim için hem çok keyifli hem de çok heyecan verici. Ay Yapım ile ‘Yaprak Dökümü’ ve ‘Şahsiyet’ten sonra birlikte çalıştığımız üçüncü proje olacak. Her zaman çalışmaktan keyif aldığım bir yapım şirketi ve tekrar yollarımızın kesişmesi, böyle bir projede bir arada olmak benim için hem keyif hem de gurur verici.”



Pazartesi akşamı saat 20.00’de seyircisi ile buluşmaya hazırlanan Çukur, kadroya dahil olan dikkat çekici ve başarılı oyuncularıyla sezona iddialı girecek!

ÇUKUR 34. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çeto ve Mahsun’un liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak.



Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalılar’ın ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak.

Cumali Koçovalı’nın ortaya çıktığı nefes kesen tanıtım heyecan yarattı. Bitik haldeki Yamaç’ın karşısına çıkan Kemal onu geri döndürmeye çalışırken, Yamaç’ın vereceği karar merakla bekleniyor. Yıllardır hapishanede olan ve ailesiyle görüşmeyen Cumali’nin “Adamlar dışarıda benim ailemi katletmişler!” sözleri tüm dengelerin değişeceğinin sinyallerini veriyor. Karakuzuların Yamaç’a vurduğu sahnede ise gerilim tavan yapıyor.

ÇUKUR 34. BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 34. BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 34. BÖLÜM FRAGMANI

Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalılar’ın yüzleşmesi heyecanla beklenecek. Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali’nin yer alıp almayacağı da belli olurken, Çukur’dan, ailesinden ve Sena’dan tamamen uzağa düşen Yamaç’ın nasıl toparlanacağı ve Çukur’u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet’ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu’nun hamleleri de merak uyandıracak. Yeni sezonda Çukur’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalılar’ın ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak. Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalılar’ın yüzleşmesi heyecanla beklenecek.



Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali’nin yer alıp almayacağı da belli olurken, Çukur’dan, ailesinden ve Sena’dan tamamen uzağa düşen Yamaç’ın nasıl toparlanacağı ve Çukur’u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet’ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu’nun hamleleri de merak uyandıracak. Yeni sezonda Çukur’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

‘Çukur’un yarın akşam Tohum Otizm Vakfı yararına Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek ‘Sezon Finali Galası’ öncesi dolu dolu geçen sezonu mercek altına alıp ‘Çukur’u fenomen kılan unsurları derledik.



Milyonlar ‘Mihriban’a ağladı



‘Çukur'un 7’nci bölüm final sahnesinde Vartolu’nun ‘mihriban’ türküsünü duymasıyla birlikte duygularına yenilip kontrolünü kaybettiği an, dizinin unutulmazları arasına girdi. Sosyal medyada da çok konuşulan sahne ölümsüz türkü ‘mihriban’ı yeniden gündeme getirirken Youtube’da sadece 3 günde 2 milyon, Instagram’da ise 1 milyon kez izlenerek toplamda 3 milyon görüntülenmeye ulaştı.







"Çukur'da aşk başkadır"



Yamaç ile Sena’nın yolları beklenmedik bir anda hızla kesişmişti. “İlk görüşte aşk” tanımı onlarla vücut buldu. ‘Çukur’un ilk bölümünde Yamaç ile Sena’nın nikâh törenine ev sahipliği yapan Paris sahneleri, izleyicileri de büyüledi. Eyfel Kulesi’nin etrafında yapılan çekimler sırasında Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz, orada yaşayan Türklerin ilgi odağı oldu.



Kahraman’ın şoke edici ölümü



Mustafa Üstündağ’ın hayat verdiği, İdris Koçovalı’nın oğullarından Kahraman karakterinin ilk bölümdeki ani ölümü ekran başındakileri derinden sarstı. Üstündağ, oyunculuğuyla büyük beğeni topladı ve Kahraman’ın ölümü sosyal medyada da uzun süre konuşuldu.



Ercan Kesal’ın hayat verdiği İdris’in Kahraman’ı son kez görüp yıkadığı sahnede aynı zamanda onu küçükken yıkadığı flashback anlarının gösterilmesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

Bir anti-kahraman: VARTOLU



Simsiyah giyinse bile hep bir kırmızı detaya sahip olan Vartolu, Çukur’u ele geçirmek ve Koçovalıları yok etmek için harekete geçse de sağ kolu Medet’le olan konuşmaları, Saadet’e olan aşkı, geçmişten kalan ve kapanmayan yarasıyla ‘Çukur’ izleyicileri için yılın fenomen dizi karakterine dönüştü. Bu da onu ekranların en çok konuşulan “anti-kahraman”ı yaptı.



Dövme dizinin sembolü oldu



Dikey olarak yerleştirilmiş büyük ve küçük işareti, ortasında üç nokta… Bu sembol, dizinin başlamasıyla birlikte büyük bir sembole dönüştü. Hatta ‘Çukur’un takipçileri büyük bez bir afişe bu dövmeyi sprey boyayla çizerek o afişi Karaköy’de bir binanın dışına astı. idris Koçovalı’dan (Ercan Kesal) duyduğumuz “Çukur’u istanbul’da sanırlar ama bilmezler istanbul Çukur’dadır” sözü bu dövmenin önce istanbul, sonra Türkiye’nin dört bir yanına yayılmasıyla gerçek oldu.







Çatıdaki çocuklar...



Çukur Mahallesi’nin çatılarından atlayarak Koçovalı Ailesi’ne haber uçuran Çukur çocukları izleyiciyi derinden etkiledi. Bu, dizinin aksiyon yönetmeni ve Kemal’i uğur Yıldıran’ın imzasını taşıyan aksiyon sahnelerinin başlangıcı oldu. Yamaç’ın dövüş sahneleri ‘Çukur’u farklı kıldı.



Şarkıları listelerin zirvesinde



Eypio’nun ‘Gömün Beni Çukura’ adlı şarkısıyla başladı her şey. Dillere pelesenk olan şarkı, ‘Çukur’un marşına dönüştü adeta. allame’nin ‘Kısır Döngüsü’, Ceylan Ertem’in ‘zalım’ yorumu, Cem adrian’dan ‘Öf Öf’, Gazapizm ve Cem adrian’ın ‘Kalbim Çukurda’sı, no: 1 ve melek mosso’dan ‘Hiç Işık Yok’ da ‘Gömün Beni Çukura’ şarkısının ardından ‘Çukur’un fenomen şarkıları arasına adını yazdırdı. Rap kültürü de ‘Çukur’un önemli parçalarından birine dönüştü.

Bu hayatın heyecanı yok



Gazapizm’in ‘Heyecanı Yok’u sadece ‘Çukur’ izleyicilerinin değil, oyuncularının da dillerine pelesenk oldu. Hatta Yamaç’ın (aras Bulut iynemli), ormanın derinliklerinde Elvis’in (Saygın Soysal) karşısına son mücadele için çıkarken bu şarkı eşliğinde dans etmesi dizinin unutulmaz anlarından biri oldu.

Çukur Türkiye'nin dört bir yanında



Çukur sadece fenomen bir dizi olmadı, aynı zamanda sokak kültürünün bir parçası da oldu.Türkiye'nin dört bir yanında açılan, hatta Kıbrıs'a kadar yayılan Çukur Cafe'ler dizinin etkileyiciliği bir kez daha gösterdi. Çukur Cafe'lerin yanında Çukur sembolünün ünü dedünyanın birçok ülkesine yayılarak sokak duvarlarına çizildi.



‘Çukur evimiz Sultan anamız’



Duayen oyuncu Perihan Savaş, Koçovalı Ailesi’nin annesi Sultan ile yıllar sonra ekranlara geri döndü. “uzun süre beklememe değen çok özel bir proje oldu. Böyle bir oyuncu kadrosu az bulunur” diyen Savaş’ın canlandırdığı Sultan, “Çukur evimiz, Sultan anamız” sloganlarıyla sezonun çok konuşulan karakterlerinden oldu.



Diva, ilk defa bir diziye konuk oldu



Çukur henüz ilk bölümünden uzun yıllar konuşulacak büyük bir ‘ilk’e imza attı. Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, ‘Çukur’ ile ilk defa bir diziye konuk oldu. Dizide kendisini canlandıran sanatçı, idris Koçovalı’yı kırmayarak ona özel bir şarkı söyledi. Diva, eşsiz yorumu ve oyunculuğuyla izleyicileri büyüledi.



ÇUKUR OTİZMİN FARKINDA



GEÇEN yıl ‘Minik Kalpler İçerde’ projesine imza atan SHOW TV ve Ay Yapım, bu sene “Çukur otizmin farkında” dedi. Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil ve son olarak Aras Bulut İynemli, Tohum Otizm Vakfı’nın okulunda otizmli çocukları ziyaret edip onlarla çok keyifli anlar geçirdi. Bu unutulmaz anlarla birlikte dizinin oyuncularıyla çekilen videolar da otizm konusundaki bilinçliliğin artmasını destekledi. ‘Çukur’, yarın akşam bu işbirliğini bir adım ileri taşıyarak Haliç Kongre Merkezi’nde muhteşem bir ‘Sezon Finali Gala Gecesi’ne ev sahipliği yapacak. Biletlerinin satışı Biletix’te devam eden gecede izleyiciler, sezon finalini oyuncularla birlikte izleme şansı yakalayacak. ‘Çukur’un unutulmaz şarkılarını söyleyen müzisyenler de sahneye çıkarak konser verecek. Biletlerden elde edilen gelirin tamamının Tohum Otizm Vakfı’na aktarılacağı geceye bilet alarak katılma şansınız hâlâ var!

ÇUKUR'A İKİ YENİ OYUNCU



Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna iki yeni isim katıldı. Erkan Avcı ve Berkay Ateş sevilen dizinin yeni sezonunda boy gösterecek. Koçovalılara kafa tutan bu adamlar yeni sezonda Karakuzular ismiyle karşımıza çıkacaklar. Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş’in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Karakuzular çetesi ile Koçovalılar arasındaki mücadele büyük bir ilgi ile izlenecek.







ÇUKUR'UN YENİ OYUNCUSU ERKAN AVCI KİMDİR?



Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır'da hayata gözlerini açtı. Mimar Sinan Üniversitesini tamamladıktan sonra; sinema filmleri ve dizi filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. 2011 yılında 48. Antalya Film Festivali en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.



ÇUKUR'UN YENİ OYUNCUSU BERKAY ATEŞ KİMDİR?



Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 yılı İstanbul doğumlu tiyatrocu, oyuncu ve tiyatro yazarıdır. Ateş, anne tarafından Malatya, baba tarafından ise aslen Ardahan‘lıdır. Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik- Matematik bölümünü kazanmış ancak daha sonrasında bölümü bırakarak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.