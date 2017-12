Çukur 11. yeni bölüm fragmanı Çukur 10. son bölüm Show TV'de izlendi

Çukur'un 8. Bölümünde; Herkesin maçı kendi kurallarına göre oynadığı Çukur mahallesinde gerilim doruk noktasındadır. Yamaç, Vartolu’nun zayıf noktasını bulmuş ve bu maçı bitirmek için son vuruşunu yapmıştır. Vartolu beklemediği anda yediği darbeye karşılık İdris ve Yamaç’a hayatlarının sürprizini yaşatacaktır. Yamaç’ın tüm bu olanlar karşısında neden harekete geçmediğini sorgulayan İdris, oğluna hayatının dersini verecektir. Bu sırada Selim’in kaçak kumarhanesine gelen yeraltı dünyasının adamlarından Serdar, tansiyonu yükseltecektir. Koçovalı kadınları arasında da büyük bir fırtına kopmak üzeredir. Sultan kesin kararını vermiştir; Sena bu evden gidecektir.



ÇUKUR 7.BÖLÜM ÖZETİ



İdris’in mahalleye geri dönmesi ve hâkimiyetini hatırlatmasıyla birlikte taşlar yerinden oynayacaktır. Vartolu’nun geri adım atmaya niyeti yoktur. Çukur’un altını oyarak mahallede hüküm sürmeye kararlıdır. Asıl büyük mücadele şimdi başlayacaktır. Berber Muhittin sayesinde Yamaç, sürpriz şekilde Vartolu’nun zayıf noktasını bulacaktır. Koçovalılardaki ve mahallede kopan fırtınanın tam ortasında Selim yeni hamlesini yapmaya hazırlanırken, Vartolu ise en büyük kozunu oynayarak ekran başındakileri şoke edecek.



ÇUKUR 6. BÖLÜM ÖZETİ



Çukur’un 6. Bölümünde tansiyon giderek yükselir. İsa’nın ölümünün ardından Yamaç’ın şüpheleri daha da artmıştır. Silah sevkiyatına yapılan baskın Yamaç’ın amca bildiği Emmi ve Paşa’yı baş şüpheliler haline getirir. Fokurdayan bir kazana dönüşen Çukur mahallesinde dengeler sonsuza kadar değişecektir. Kendini bir anda bambaşka bir dünyanın içinde bulan Sena, Yamaç’ın ilk defa hiç bilmediği yönüyle karşılaşır ve hayatının en büyük şaşkınlığını yaşar. Vartolu ile Selim arasındaki anlaşmanın seyri değişirken, kardeşlerinin aç olduğunu öğrenen Celasun, Koçovalılara ait bir silah deposunu soymaya karar verir. Bu hamlesi onu, Yamaç ile karşı karşıya getirecektir. Çukur’da sözü geçen biri olmak için harekete geçen Vartolu, aynı zamanda Yamaç’ı öfkelendirecek bir sürprizin de hazırlıklarına girişir.



ÇUKUR 5. BÖLÜM ÖZETİ



Çukur’un 5. Bölümünde; Yamaç, ne pahasına olursa olsun aralarındaki haini bulmaya kararlıdır. Ancak karşısında büyük bir engel vardır. Yamaç’ın, herkesi aileden biri olarak gören İdris’i bu ihtimale inandırması, haini bulmasından çok daha zorlu olacaktır. Baba-oğul arasındaki tansiyon giderek yükselir. Koçovalı kadınları arasında da fırtınalar eser. Sena’nın, Sultan Koçovalı’nın kurallarına uymaya niyeti yoktur. Dört duvar arasından dışarı adım attığı an mahalleden tanıştığı biri, ona Çukur’un gerçek yüzünü gösterecektir. Kendisiyle ilgili gerçeklerin ortaya çıkmaması için en yakınındakileri bile ateşe atmaktan çekinmeyen Selim, geri dönüşü olmayan bir hata yapar. Mahalleye hızlı bir giriş yapan Vartolu ise Çukur’un sakinlerinin sevgisini kazanmak için adım atar. İdris Koçovalı’nın yerine göz diken Vartolu, asıl savaşı başlatacaktır.







ÇUKUR DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI



İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?



Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.



MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ’DA ÇUKUR’A KATILDI



Bu sezonun en çok merak edilen dizilerinden, Ay Yapım imzalı “Çukur”un kadrosuna başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ dahil oldu. Üstündağ dizide “Koçovalı” ailesinin en büyük ağabeyi olan “Kahraman” karakterine hayat verecek.



ARAS BULUT İYNEMLİ



Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Yeşim adında ablası ve Orcun adında abisi vardır. Abisi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısıdır. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Sevtap’dır. Beşiktaş Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde uçak mühendisliği okumaktayken oyunculuk yapmaya başladığından okulunu dondurdu. Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay’ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir. 2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli’nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir. 2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile LGBT temalı “Tamam mıyız ?” adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir.



2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. Günümüzde Maral: En Güzel Hikayem adlı dizide Hazal Kaya ile birlikte başrolü paylaşmaktadır. Bu dizide Sarp karakterini canlandırmaktadır.



DİLAN ÇİÇEK DENİZ



Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas’ta doğdu. 22 yaşındaki oyuncu, Lise eğitimi esnasında 3 yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı ve 17 yaşındayken katıldığı Liselerarası Tiyatro Yarışması’nda oyunculuk ödülü aldı.



Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği’ni kazandı ve burada okurken asıl istediği bölüm olan Karşılaştırmalı Edebiyat için sınava yeniden girdi ve bölümü kazanarak geçiş yaptı.



ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL



Erkan Kolçak Köstendil, 16 Ocak 1983 tarihinde Bursa’da doğmuştur. İlkokulu ve ortaokulu Bursa’da okudu. Bursa Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonraİstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okudu ve bitirdi.Tiyatroya Tuncay ÖzinelTiyatrosu’nda başladı. Çeşitli tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol aldı. Orta metraj film olan “Torbacının Esrarı” adlı filmin senaryosunu yazdığı gibi çekimlerini de kendisi Amsterdam ve İstanbul’da tamamladı. Yazdığı, yönettiği ve oynadığı “Karşı Cinsle Tanışma Sanatı” adlı tiyatro oyunu Isparta “sanal cafe”de sahnelenmiştir.2014 yılında “Ulan İstanbul” dizisinde Karlos karakterini canlandırmaktadır. Erkan Kolçak Köstendil, 2014 yılında, başrollerinde Uğur Polat, Şebnem Bozoklu,Sevtap Özaltun, Kaan Yıldırım’ın oynadığı “Ulan İstanbul” adlı dizide oynamaktadır.



Ödülleri :



Galatasaray Üniversitesi Sinepark Kısa Film Yarışması – En iyi senaryo -En iyi görüntü – kısa film “Vakit”

Kral Midas Kısa Film Yarışması ‘En İyi Film-En İyi Yönetmen’ – kısa film “Vakit”

Tiyatro Tiyatro dergisi tarafından “Yılın Erkek Oyuncusu” ödülü – AuT (Oyun)

17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri, Seçici Kurul Genç Oyuncu Özel Ödülü – (Aut – Sıfırnoktaiki)

47. Antalya Altın Portakal Film Festivali Özel Gösterim iyi senaryo-en iyi görüntü-en iyi yönetmen-en iyi film ödülü – kısa film “Vakit”



Tiyatro :



AuT (Oyun) – İkincikat tiyatrosu

Karşı Cinsle Tanışma Sanatı – Isparta “sanal cafe”



Filmleri :

2008 – Güz Sancısı

2009 – M.A.T (Dizi)

2009 – Mukadderat

Tarot

Inside The Door

Vakit

Torbacının Esrarı

Sakarya Fırat

2012 – Babalar ve Evlatları (Dizi)

2013 – Merhamet (Dizi)

2014 – İtirazım Var

2014 – Ulan İstanbul



ÖNER ERKAN



Genç oyuncu Öner Erkan 4 ocak 1980 tarihinde İzmirde doğmuştur. 15li yaşlardayken aldığı ilk eğitim olan tiyatro eğitimini almıştır. Ardından ise 9 eylül üniversitesi tiyatro bölümünü 2002 yılında bitirmiştir. Oyunculuk üzerine Bahçeşehir üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır. Genç oyuncu Öner Erkan‘ın ilk oyunculuk deneyimi Trt'de sunduğu bir çocuk programı olmuştur. 2002-2004 yıllarında İstanbul şehir tiyatrosunda dansçı olarak çalışmıştır.



2004 senesinde oyunculuk maksadıyla Oyun Atölyesine girmiştir. Ardından ise Bornova Bornova isimli filmindeki başarılı oyunculuğuyla Altın Portakal en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. Başarılı ve genç oyuncu Avrupa yakasında Fatoşun genç sevgilisini ardından İki aile dizisinde ise Ferit karakterini canlandırmıştır. Oynadığı filmler ise Organize işler,yedi kocalı hürmüz,son osmanlı yandım ali,kağıt,hırsız var gibi filmlerdir. Yalan dünya dizisinde canlandırdığı Bora karakteri ile de büyük kitlelerce tanınmıştır.



OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER



2002 yılında Kuzenlerim Murat

2003 yılında Gelin

2004 yılında Hırsız Var filminde

2005 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminde

2006 yılında Son Osmanlı Yandım Alifilminde

2007 yılında Made in Europe filminde

2008 yılında Kağıt filminde

2009 yılında Kahve Bahane Yılmaz

2009 yılında Bornova Bornova filminde

2010 yılında 7 Kocalı Hürmüz filminde

2010 yılında Deli Saraylı Ayyar

2011 yılında Üsküdar'a Giderken Erdem

2012 yılında Yalan Dünya Bora

2014 yılında İtirazım Var Gökhan

2015 yılında Mutlu Ol Yeter



RIZA KOCAOĞLU



Rıza Kocaoğlu, 19 Mart 1979 tarihinde İzmir Tepecik’de doğmuştur. Babası Göztepe’nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan başbakan lakaplı İsmail Kocaoğlu’dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepe’lidir. Oyuncu olan Gözde adında kız kardeşi var. Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Şehir Tiyatroları’nda, BKM’de, Dot’ta çalıştı.Çağan Irmak’ın 2001 yılında yönettiği “Bana Şans Dile” adlı dizi film ile sinemaya başladı.



Ödülleri :

2001 – Şile Büyülü Fener Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü – Bana Şans Dile



Oynadığı Tiyatro Oyunları :

Vur/Yağmala/Yeniden

Kürklü Merkür

Hakimiyeti Milliye Aş Evi

Gelin ile Kaynana

Bizans Düştü



Filmleri Ve Dizileri :

2013 – Behzat Ç. Ankara Yanıyor

2012 – 2014 – Karadayı (Dizi)

2011 – 2012 – Kuzey Güney

2011 – Labirent

2011 – Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2010 – Kaybedenler Kulübü

2010 – Av Mevsimi

2010 – 2011 – Ezel (Dizi)

2010 – Elif

2009 – Başka Semtin Çocukları

2009 – Sonsuz

2009 – Elveda Rumeli

2008 – Sınıf (Dizi)

2007 – Emret Komutanım: Şah Mat

2006 – Kabuslar evi – Karanlıktan gelen

2005 – Organize İşler

2004 – Gece Yürüyüşü (Dizi)

2004 – Ruhun Duymaz (Dizi)

2001 – Yeni Hayat (Dizi)

2001 – Bana Şans Dile (Dizi)



NEBİL SAYIN



1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu Nebil Sayın Ankara Üniversitesi Dtcf Tiyatro Bölümü Oyunculuk Sanat Dalı mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisi ile gerçekleştiren Nebil Sayın daha sonra Suskunlar, İntikam, Aşk Emek Hayaller ve Hayat Yokuşu gibi bir çok projede yer almıştır. Günümüzde oyunculuk kariyerini Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan İçerde dizisi'nde Coşkun karakteri ile sürdürmektedir. Nebil Sayın aslen Mardin Savur'ludur.



KUBİLAY AKA



05 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul şehrinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından itibaren son derece sosyal bir çocukluk geçiren ve zaman içerisinde büyüdükçe yakışıklılığı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aka, orta başarıda giden eğitim hayatı sonrasında da üniversite hayatına başlamaya hak kazandı. Lise hayatının ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi Bölümü'nü kazanan ve zaman içerisinde buradan başarılı bir şekilde mezun olmayı başaran Kubilay Aka, zaman içerisinde kendisine oyuncu olmayı hedef edinmiş ve bu uğurda ilerleme yoluna gitmiştir. Bu anlamda bireysel olarak girişim yapma yoluna da gitmiştir. Okulunun bitmesinin ardından kendisini oyunculuğa çok daha fazla yakın gören Kubilay Aka, bu anlamda yakışıklılığını da fırsat bilerek kısa bir zaman dilimi içerisinde profesyonel oyunculuk eğitimleri almaya başlamış ve başarılı bir şekilde eğitimlerini tamamladıktan sonra sektör içerisinde yer almak adına girişimler yapmaya başlamıştır. Türkiye'nin 2016 yılında ekran başına kilitlenmesine neden olan ve ciddi anlamda izlenme oranlarına ulaşmayı başaran Vatanım Sensin dizisi kadrosuna Ali Kemal rolü ile girmiş ve daha ilk deneyiminde adından çok ciddi bir şekilde söz ettirmeyi başarmıştır. Dizinin ustalar ile dolu oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Onur Saylak, Senan Kara ve Baki Davrak gibi isimler yer almıştır ve çok uzun süre reyting rekorları kırarak devam etmiştir.