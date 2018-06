Çukur dizisi 33.yeni bölüm fragmanı ilk sahne izle Çukur 32.son bölüm izle

Çukur 33.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dün akşam ekrana gelen Çukur dizisi 32.son bölüm izleyiciyi ekrana kilitledi. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Çukur 32.son bölüm izleme linki haberimizde. Show TV’nin her bölümü olay yaratan Dizisi “Çukur” un 4 Haziran Pazartesi günü yayınlanan 32. bölümünün fragmanı günler öncesinde ekrana geldi. Her bölüm sonunda yeni bölüm fragmanı sabırsızlıkla beklenen dizi de bu hafta yine nefesler tutulacak. Sürpriz gelişmelerin yaşanacağı Çukur 32. son bölüm bu hafta Çukur elden gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Vartolu’nun meydan okuduğu İdris Koçovalı, hayatının en büyük darbesini alacak. Selim’in, Vartolu’yla aynı tarafta olduğunu gören İdris’in tepkisi büyük merakla beklenecek. Bu hafta yine gergin dakikaların ardı arkası kesilmeyecek ve izleyici yine ekrana kilitlenecek. Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği, Senaryosunu ise Gökhan Horzum’un kaleme aldığı “Çukur” dizisinin oyuncu kadrosu da çok konuşuluyor. Oynadığı her karakteri başarıyla canlandıran Aras Bulut İynemli, bu kez “Yamaç” karakterine hayat verirken, Yamaç’ın eşi rolündeki Sena karakterini ise, yine son dönemlerin yıldızı parlayan genç oyuncusu Dilan Çiçek Deniz canlandırıyor. İki geç oyuncuya ise İdris Koçovalı karakteriyle Ercan Kesal, Sultan Koçovalı karakteriyle ise ekranlara geri dönen Perihan Savaş eşlik ediyor. Gerek kurgusu gerek öyküsü gerekse oyuncuların başarılı performansıyla izleyici ekrana kilitleyen “Çukur” Show TV’nin uzun soluklu yapımlarından biri olacağa benziyor. İşte Çukur 33.yeni bölüm fragmanı ve 32.son bölümde yaşananlar..



ÇUKUR DİZİSİ 32.BÖLÜMÜNDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?



Çukur’da büyük sezon finaline iki bölüm kala taşlar yerinden oynayacak. Çukur elden gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Vartolu’nun meydan okuduğu İdris Koçovalı, hayatının en büyük darbesini alacak. Selim’in, Vartolu’yla aynı tarafta olduğunu gören İdris’in tepkisi büyük merakla beklenecek. Bu sırada mahallede yaşanan beklenmedik bir olay Yamaç ile Vartolu’nun bir arada mücadele etmesine neden olacak.







Koçovalı Ailesi’nde yaşanan mutlu bir gelişme ise herkesin yüzünü güldürecek. Ancak Selim’in babası İdris Koçovalı’ya sunacağı teklif ekran başındakileri şoke ederken Nazım, Emrah, Vartolu ve Selim’in güç birliği karşısında Koçovalılar Çukur’u kurtarmada çaresiz kalacak.







ÇUKUR 31.SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Yamaç ve adamları, zamanla yarışmaktadır. Nefeslerin tutulduğu bölümde Çukur, altlarından kayıp gitmek üzeredir ve tek çareleri para bulmaktır. Yamaç, pes etmez ve büyük bir oyunu başlatır. Bu oyunun sonucunda kazanan taraf büyük bir merakla beklenirken Yamaç, Sena’nın durumundan ötürü endişelidir ve Saadet’ten yardım ister. Koçovalılara savaş ilan eden Vartolu bu mücadele sırasında beklenmedik sürprizlerle karşılaşır. Selim ise yaptıkları ittifakın açığa çıkmaması için iki taraf arasında tampon bölge olurken Koçovalılardan birinin öğreneceği büyük gerçek asıl mücadelenin başlangıcı olacaktır.





ÇUKUR DİZİ KONUSU



İki yakası bir araya gelmeyen şehir İstanbul’un en karanlık sokaklarından biri olan Çukur’da yaşayan insanların güvenliği Koçovalı Ailesi’nin elindedir. Koçovalılar’ın mahallenin düzeni ve insanların bekası için tek bir kuralı vardır: bu mahallede uyuşturucu ticareti yapılmayacaktır. Bu sarsılmaz kuralları, en az kendileri kadar güçlü bir iradeye ve korkunç zekaya sahip dış bir tehdit tarafından zorlanmaya başlar. Koçovalılar var güçleriyle bu tehlikeye karşı dirense de artık azimlerinin son noktasına gelirler ve mahallenin kontrolünü yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Tüm umutların zayıfladığı ve mahallenin kontrolünün el değiştirmek üzere olduğu bir anda ailenin, yıllar önce başka bir hayat sürmek için hem Koçovalılar’ı hem de mahalleyi terk etmiş oğulları Yamaç’ın geri dönmesiyle dengeler tekrar değişir. Yamaç yüreğindeki alev ve aklındaki planla birlikte Çukur’un hakimiyetini tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde geri almaya kararlıdır.



İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?









ÇUKUR DİZİ OYUNCULARI



Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli)



Gündüzlerin kimyageri gecelerin müzisyeni Yamaç Koçovalı’nın, yıllar önce terk ettiği mahallesine ve ailesine geri dönmesiyle birlikte, hem onun hem de tüm sevdiklerinin hayatı tehlikeye girecektir.



1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karkaterini canlandırdığı “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile tanındı. “İçerde” dizisinde Umut/Mert karakterini canlandıran İynemli, “Çukur” dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir.



Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil)



Her tebessümünün, her jestinin ardında ürkütücü bir ima saklı olan acımasız mafya lideri Vartolu, yıllar sonra doğup büyüdüğü Çukur’a bu kez oranın efendisi olmak için geri döner. Ancak planlarının önünde beklenmedik engeller vardır.



1983 yılında Bursa’da doğan Erkan Kolçak Köstendil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra “Güz Sancısı” filmiyle sinemaya adım atmıştır. Muhteşem Yüzyıl, Ulan İstanbul, Sakarya Fırat gibi yapımlarda rol ana Köstendil, halen “Çukur” dizisinde Vartolu karakterine hayat vermektedir.





SENA KOÇOVALI (DİLAN ÇİÇEK DENİZ)



Yamaç’ın büyük aşkı; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek ve güzel bir genç kadın. Yamaç’la ortak bir hayatın hayallerini kurarken, Koçovalı ailesi karşısında bu hayallerini başka bir bahara saklamak zorunda kalır.



Dilan Çiçek Deniz Kimdir, Kaç Yaşında?



1995 yılında Sivas’ta doğan Dilan Çiçek Deniz, lise döneminde tiyatro eğitimi almaya başladı. Ege Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde okuyan Deniz, bir yandan da modellik yapmaya başladı ve 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. Oldu. İlk olarak 2015 yılında “Tatlı Küçük Yalanlar” dizisinde Ebru rolünde kamera karşısına geçti. Daha sonra “Güneşin Kızları” dizisinde Elif karakterine hayat verdi. 2016-2017 döneminde “Bodrum Masalı” dizisinde Su Ergüven karakterini canlandıran Deniz, son olarak “Çukur” dizisinde Sena karakterini canlandırmaya devam etmektedir.



Dilan Çiçek Deniz’in Oynadığı Diziler



Çukur / Sena / 2017-

Bodrum Masalı / Su Ergüven / 2016 – 2017

Güneşin Kızları / Elif / 2015