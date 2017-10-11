Çukur dizisi oyuncuları kim konusu ne? Çukur ne zaman hangi kanalda başlıyor

Çukur dizisi ne zaman oyuncuları kimler sorularının cevapları merak ediliyor. Çukur ne zaman hangi kanalda sorusu ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Dizi Show TV ekranlarında 23 Ekim pazartesi günü başlıyor. Çukur dizisi fragmanı izleyicisi ile buluştu. Dizinin ilk tanıtımında Çukur’da yer alan kişiler gösterilmişti. İkinci tanıtımda ise Dilan Deniz Çiçek’in canlandırdığı Sena karakterinin ağzından çıkan cümleler yer aldı. İkinci fragmanda konunun nasıl işleneceği ile ilgili ipuçları yer alıyor. Dizinin başrollerinde en son İçerde dizisinde Mert karakterini canlandıran sevilen oyuncu Aras Bulut İynemli ve en son Bodrum Masalı’nın oyuncu kadrosunda yer alan Dilan Deniz Çiçek bulunuyor. Oyuncu kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş gibi isimler yer alıyor. İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

ÇUKUR 1. FRAGMANI

ÇUKUR DİZİSİ NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor. Dizi Show TV ekranlarında yayınlanacak.

ÇUKUR KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI

ARAS BULUT İYNEMLİ – YAMAN

Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yeşim adında ablası ve Orcun adında abisi vardır. Abisi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısıdır. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Sevtap'dır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktayken oyunculuk yapmaya başladığından okulunu dondurdu.

Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.

2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir. 2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile LGBT temalı "Tamam mıyız ?" adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir.

2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. Maral: En Güzel Hikayem adlı dizide Hazal Kaya ile birlikte başrolü paylaşmıştır. İçerde dizisinde de Mert karakterine hayat vermişti.

DİLAN DENİZ ÇİÇEK – SENA

Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'da doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Babası Orhan Deniz, annesi Hale Temizyürek'dir. Ege Üniversitesi'nde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Oyuncu 15 yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldıktan sonra 17 yaşındayken Liselerarası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü almıştır.

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. Olmuştur. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir.

İlk rolü 2015'de "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisindeki 'Ebru' karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte rol aldı.

2015 yılında yayınlanan, dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, "Güneşin Kızları" dizisinde, 'Elif' karakterini canlandırdı.

Dilan Çiçek Deniz şimdilerde ise "Bodrum Masalı" adlı dizide oynamıştır.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENGİL

Erkan Kolçak Köstendil, 16 Ocak 1983 tarihinde Bursa'da doğmuştur. İlkokulu ve ortaokulu Bursa'da okudu. Bursa Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonraİstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okudu ve bitirdi.

Tiyatroya Tuncay ÖzinelTiyatrosu'nda başladı. Çeşitli tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol aldı.

TRT1 de gösterilen "Sakarya Fırat" dizisindeki Er Mahmut Karakum karakteriyle herkesin beğenisini kazandı.

Orta metraj film olan "Torbacının Esrarı" adlı filmin senaryosunu yazdığı gibi çekimlerini de kendisi Amsterdam ve İstanbul'da tamamladı.

Yazdığı, yönettiği ve oynadığı "Karşı Cinsle Tanışma Sanatı" adlı tiyatro oyunu Isparta "sanal cafe"de sahnelenmiştir.

2014 yılında "Ulan İstanbul" dizisinde Karlos karakterini canlandırmaktadır. Erkan Kolçak Köstendil, 2014 yılında, başrollerinde Uğur Polat, Şebnem Bozoklu,Sevtap Özaltun, Kaan Yıldırım'ın oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide oynamıştır.

ÖNER ERKAN- SELİM

Genç oyuncu Öner Erkan 4 ocak 1980 tarihinde İzmirde doğmuştur. 15li yaşlardayken aldığı ilk eğitim olan tiyatro eğitimini almıştır. Ardından ise 9 eylül üniversitesi tiyatro bölümünü 2002 yılında bitirmiştir. Oyunculuk üzerine Bahçeşehir üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır. Genç oyuncu Öner Erkan‘ın ilk oyunculuk deneyimi Trt’de sunduğu bir çocuk programı olmuştur. 2002-2004 yıllarında İstanbul şehir tiyatrosunda dansçı olarak çalışmıştır.

2004 senesinde oyunculuk maksadıyla Oyun Atölyesine girmiştir. Ardından ise Bornova Bornova isimli filmindeki başarılı oyunculuğuyla Altın Portakal en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. Başarılı ve genç oyuncu Avrupa yakasında Fatoşun genç sevgilisini ardından İki aile dizisinde ise Ferit karakterini canlandırmıştır. Oynadığı filmler ise Organize işler,yedi kocalı hürmüz,son osmanlı yandım ali,kağıt,hırsız var gibi filmlerdir. Yalan dünya dizisinde canlandırdığı Bora karakteri ile de büyük kitlelerce tanınmıştır.

RIZA KOCAOĞLU – ALİÇO

Rıza Kocaoğlu, 19 Mart 1979 tarihinde İzmir Tepecik'de doğmuştur. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan başbakan lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepe'lidir. Oyuncu olan Gözde adında kız kardeşi var. Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda, BKM'de, Dot'ta çalıştı.Çağan Irmak'ın 2001 yılında yönettiği "Bana Şans Dile" adlı dizi film ile sinemaya başladı. Birçok dizi ve filmde rol almıştır. Kuzey Güney dizisindeki performansı çok beğenilmiştir. En son İçerde dizisinde rol almıştır.

NEBİL SAYIN

Nebil Sayın, 1971 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dtcf Tiyatro Bölümü Oyunculuk Sanat Dalı mezunu olan Nebil Sayın, kariyerine ilk olarak 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisi ile adım atmıştır. Suskunlar, İntikam, Aşk Ekmek Hayaller ve Hayat Yokuşu dizilerinde rol almıştır. Show Tv’de yayınlanan İçerde dizisinin kadrosunda yer almaktadır ve Coşkun karakterini canlandırmıştır.

KUBİLAY AKA

Kubilay Aka, 1995 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi’nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır. Kanal D’nin yeni sezonunda dizileri arasında yer alan ve ilk dizisi olan Vatanım Sensin’de Ali Kemal karakterini canlandırmıştır.

ERCAN KESAL

Ercan Kesal, 1959 yılında Avanos, Nevşehir'de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Avanos'ta, lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1984 y90 yılları arasında Ankara Keskin Devlet Hastanesi, Bala ve köylerinde Sağlık Ocağı hekimliği yaptı. İhtisasını yaparak klinik psikolog oldu. Daha sonra 1990 yılında geldiği İstanbul'da özel hastane sektörüne girdi. 2004-2006 yıllarında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji dalında Master Eğitimini bitirdi. Yeditepe Üniversitesinde Sosyal Antropoloji Doktora Eğitimine devam etmektedir.

İlk şiir ve yazıları, Tıp Fakültesi öğrencisi iken, İzmir'de çıkan "Dönem" dergisinde yayımlandı. Mecburi hizmet yıllarında "Son Reçete" dergisinde söyleşiler yaptı, yazılar yazdı. "Era Yayınları"nın kurucularından oldu. "Şizofrengi"de yazdı. Radikal ve Birgün Gazetelerinde her Pazar düzenli olarak güncel hikayeler ve denemeler yayımladı.

1995 yılında Paris'e gitti, dil eğitimi aldı.

2002 yılında Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filminde küçük bir rol ile oyunculuğa başladı. Sinema serüveni yine Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun" ve "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmlerinde daha büyük rollerle devam etti.

Ayrıca Vavien, Küf, Hükumet Kadın, Yozgat Blues ve Ben O Değilim gibi farklı yönetmenlerin filmlerinde yine çok başarılı performanslar ortaya koymayı sürdürdü. Oyunculuk eğitimi almamasına ve profesyonel aktörlüğe çok geç yaşta başlamasına karşın performansları her daim takdir topladı.

2011 yılında senaryosunu Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan'la birlikte yazdığı "Bir Zamanlar Anadolu'da" adlı sinema filmi 2012 yılında 44.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Senaryo dalında birincilik ödülünü aldı.

Ercan Kesal, 2005 yılında oyuncu Nazan Kesal ile evlendi. Poyraz (d.2006) adında bir oğlu vardır.

Ercan Kesal, oynadığı filmlerin yanı sıra aynı zamanda 1997 yılında kurduğu Özel Okmeydanı Hastanesinin işletmesini ve yöneticiliğini yapmakta, bir gazeteye köşe yazıları yazmaktadır.

2013 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı, senaryo ve yönetmenliği Sermiyan Midyat'dan olan "Hükümet Kadın 2" filminde Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Mahir İpek, Gülhan Tekin, Burcu Gönder ile birlikte oynadı.

2015 yılında yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı "Bulantı" adlı sinema filminde Zeki Demirkubuz, Çağlar Çorumlu, Öykü Karayel, Ercan Kesal, Şebnem Hassanisoughi ile birlikte oynadı.

İçerde dizisinde rol almıştır.

PERİHAN SAVAŞ

1955 yılında dünyaya gelen usta oyuncu Perihan Savaş doğma büyüme İstanbulludur. Türk sinema ve televizyon oyuncusu olan Perihan Savaş'ın gerçek ismi Şerife Perihan'dır.

Ortaokul mezunu olan Savaş beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynamıştır.

1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak birçok oyunda yer alan Perihan Savaş beyazperdeyle ilk olarak 2006 yılında Eve Dönüş filmiyle tanışmıştır.

Son olarak "Uyanış" filminde Emine Erdoğan'ı canlandıracak olan Perihan Savaş kariyerinde sayısız dizi ve filmde rol almıştır. Türk sinemasının önemli isimleri arasında yer almaktadır. Sayısız filmde başrol oynamıştır.