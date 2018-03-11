Çukur dizisi 20. bölüm ilk tanıtımı izle Çukur 19.son bölümde neler oldu? İdris’in, “Bayramlarda gelirsin, elimi öpersin; belki saçını okşarım. Yok ben kalacağım diyorsan, kral olmak istersen sana oğlum demem!” sözleriyle kararı oğlu Salih’e bıraktığı heyecan dolu tanıtımda Çukur’a gelen Vartolu’nun, İdris Koçovalı’ya meydan okuyan bakışı dikkat çekerken, baba oğulun arasında neler olacağı merakla bekleniyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor. Çukur'da İdris Koçovalı'nın 4 oğlundan en büyüğü olan Cumali, diziye katılıyor. Peki Cumali'yi kim canlandıracak? İşte Cumali karakteri için adı geçen isim. Reyting rekortmeni Çukur'un yeni bölümlerinde İdris Koçovalı'nın en büyük oğlu Cumali ilk kez diziye girecek. Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!



ÇUKUR 20.BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Rıza Kocaoğlu, Ercan Kesal ve Perihan Savaş'ın rol aldığı Çukur dizisi için yeni bir iddia ortaya atıldı. 'Kaybedenler Kulübü Yolda' filminin galası için İstanbul'a gelen Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Ferhan Şensoy'un da olduğu arkadaş grubuyla buluştu. Çukur dizisinde 'Cumali' karakterini canlandıracağı iddia edilen Nejat İşler'in, aynı dizide olan Rıza Kocaoğlu'ndan senaryo hakkında bilgi aldığı önü sürüldü.







CUMALİ KARAKTERİ KİM?



Çukur dizisinde Koçovalı Ailesi'nin reisi Ercan Kesal'ın canlandırdığı İdris Koçovalı'nın ilk bölümde 4 oğlu olduğu açıklanmış, oğullarından en büyüğü Cumali karakterinin cezaevinde olduğu açıklanmıştı. Henüz hiç görünmeyen Cumali karakterini daha önce ölerek diziden ayrılan Kahraman rolündeki Mustafa Üstündağ'ın oynayacağı iddia edilmişti. Ancak Mustafa Üstündağ'ın Tehlikeli Karım dizisinde rol alması üzerine Cumali karakteri için yeni bir oyuncu arayışına başlandığı belirtilmişti.

Nejat İşler'in Cumali karakteri ile diziye giriş yapacağı son günlerde sıkça dillendirilmeye başlandı. Televizyon dünyasında kulislerinde konuşulan bu iddia hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



YAMAÇ, BAYKAL’I ÖLDÜRMEYE KARARLI!



Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede gözünü öfke bürüyen Yamaç, elinde silahla Baykal’ın malikanesine geliyor. Metin, Kemal ve diğer adamlar Yamaç’ı etkisiz hale getirse de, Baykal’ı öldürmeye kararlı olan Yamaç’ın çığlık attığı anlar bu büyük mücadelenin daha da kızışacağının sinyallerini veriyor.



ÇUKUR 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi günü ekrana gelen 19. bölümü nefes kesti. Vartolu’nun oğlu olduğunu öğrenen ve acı içinde Aliço’dan yardım isteyen İdris soluğu oğlu Kahraman’ın mezarında aldı. Kahraman’ın ölümünden kendini sorumlu tutan İdris gözyaşlarına hakim olamadı. Medet’in kurşunları karşısında kardeşi Yamaç için siper olan Selim’in yaşam savaşı, Çukur’daki tüm dengeleri sarstı. Oğlunun vurulduğu haberini duyunca gözyaşları içinde kalan İdris ile Sultan’ın duygu dolu sahnesi bölümün en çok konuşulan anlarından olurken, Selim’in vurulmasının arkasında Baykal’ın parmağının olduğunu öğrenen Yamaç’ın Baykal ile karşılaşması gerilimi tırmandırdı. Yamaç, Baykal’la konuştuğu sırada renk vermezken, Baykal ise Yamaç’ı bitirmekte kararlıydı. Emmi’nin kendisinden bir şey gizlediğini anlayan İdris onu takip etti. Vartolu’nun tutulduğu depoya geldiğinde karşısında Vartolu’yu buldu. Vartolu ise İdris’in ona gerçek adıyla, Salih’le hitap etmesiyle şaşkınlık yaşadı. Baba oğulun duygu yüklü yüzleşmesinin ekrana geldiği final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.



Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!