Çukur yeni 4.bölüm fragmanı yayında mı Çukur son 3. bölüm izleyiciyle buluşacak

Çukur 4. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusu dizi severler tarafından merak ediliyor. Gerilim aşk ve tutku dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Çukur dizisi 3. son bölüm detayları belli oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların yeni dizisi Çukur 4. bölüm fragmanı ve son bölüm detayları haberimizde. Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un üçüncü bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Kahraman Koçovalı’nın cenazesinden duygusal sahnelerin ekrana geldiği, gözyaşlarına hakim olamayan Sultan Koçovalı’nın ayakta durmakta zorlandığı tanıtım izleyenleri de derinden etkiledi. Yamaç’ın intikam yemini ederek Vartolu’nun karşısına geçtiği anlarda nefesler tutulurken, olayların nasıl gelişeceği merakla bekleniyor. İşte Çukur3. son bölümde yaşananlar ve 4. bölüm fragman detayları...

Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.



ÇUKUR 3.BÖLÜM FRAGMANI

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek üçüncü bölümünde Vartolu, önüne çıkan her engeli yok etmeye kararlıdır. Ancak Yamaç gibi sert bir kayaya çarptığından da habersizdir. Yamaç, yaşanan saldırıdan sonra Sena’yı zorla babaevine getirir.

ÇUKUR 3.BÖLÜM FRAGMANI







Sultan’ın gözünde, ailenin düzenini bozacak kişi olarak görülen Sena ile Sultan karşı karşıya gelir. Artık yepyeni bir dünyaya adım atan Sena’nın işi hiç de kolay olmayacaktır. Bu sırada Yamaç, Vartolu’yla karşı karşıya gelir. Sürpriz bir isim bu yüzleşme anına şahit olurken, Yamaç ile Selim arasındaki dengeler de tamamen değişecektir.



Kahraman Koçovalı’nın cenazesinden duygusal sahnelerin ekrana geldiği, gözyaşlarına hakim olamayan Sultan Koçovalı’nın ayakta durmakta zorlandığı tanıtım izleyenleri de derinden etkiledi.



Yamaç’ın intikam yemini ederek Vartolu’nun karşısına geçtiği anlarda nefesler tutulurken, olayların nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.



ÇUKUR 3.BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 2. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Çukur'un 2. son bölümünde; 18 yaşında ailesini ve her şeyi arkasında bırakarak ayrıldığı Çukur’a geri dönen Yamaç, hayatında yeni bir döneme adım atar. Ağabeyi Kahraman’ın öldürülmesi, babası İdris Koçovalı’nın hastanede olması Yamaç’ın omuzlarına taşıyabileceğinden daha fazla yük bindirir. Bu esnada Çukur’da intikam yemini edilir. Nefesler tutulur; Vartolu ve adamları ile başta Koçovalı Ailesi olmak üzere mahalle sakinlerinin arasındaki büyük karşılaşmaya çevrilir. İntikam ateşinin yanacağı bölümde adrenalin dozu doruk noktasına çıkarken Yamaç’ın aklı aynı zamanda Sena’dadır. Sevdiği adamı arama çalışmaları sonuç vermeyen Sena, İzmir’e ailesinin yanına gider. Ancak ikili kısa bir zaman sonra bir araya gelecek ve kendilerini büyük bir tehlike altında bulacaktır.



ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU



İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?



ÇUKUR OYUNCU KADROSU



İlk bölümüyle hem ekranlara hem de sosyal medyaya damgasını vuran Çukur, izleyenlerde büyük merak uyandırdı. Dizinin konusu oldukça beğenilirken oyuncu kadrosu da araştırılmaya başlandı. İşte Çukur oyuncuları ve detaylar...





Aras Bulut İynemli (Yamaç Koçovalı karakteri)

Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyager, geceleri müzisyen küçük oğlu. Çukur’dan yıllar önce ayrılsa da ailesini ve Çukur’u korumak için mahalleye geri döner. Bu hareketi hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını alt üst eder.

Dilan Çiçek Deniz (Sena Koçovalı karakteri)

Yamaç’ın büyük aşkı; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek ve güzel bir genç kadın. Yamaç’la ortak bir hayatın hayallerini kurarken, Koçovalı ailesi karşısında bu hayallerini başka bir bahara saklamak zorunda kalır.

Ercan Kesal (İdris Koçovalı karakteri)

Koçovalı ailesinin reisi ve tüm Çukur mahallesini yöneten, kudretli ve cömert bir adam. Saldırıya uğrayan ailesini ve Çukur’u ayakta tutabilmek için hayatının en büyük mücadelesini verecektir.

Perihan Savaş (Sultan Koçovalı karakteri)

İdris’in eşi, Koçovalı ailesinin bel kemiği, sözü kanun olarak kabul edilen bir kadın. Hayatını kocasına ve çocuklarına adayan Sultan, tüm güçlükler karşısında ailesini bir arada tutmak için elinden geleni yapar.

Öner Erkan (Selim Koçovalı karakteri)



İdris’in üçüncü oğlu, Yamaç’ın ise en küçük ağabeyi. Ailenin eğlence sektöründeki işlerini yönetmesine rağmen babasının değerlerinin hiçbirini benimsemediği için onun gözünde bir hayal kırıklığından öteye geçemez.

Erkan Kolçak Köstendil (Vartolu karakteri)



Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Çukur’a intikam almak için geri dönen, acımasız bir mafya lideri. Yıllar sonra Çukur’a geri dönen Vartolu, kimsenin bilmediği planlarını uygulamaya son derece kararlıdır.

Rıza Kocaoğlu (Aliço karakteri)

İdris’in sokaktaki gözü kulağı. Çöp toplayarak geçimini sağlıyor. Daha iyi şartlara sahip olabilirken kendisi bu hayatı seçmiş. Askerde büyük bir travma yaşamıştır. İnsanlardan uzak olmak istiyor. Müthiş bir sayısal zekası vardır.

Nebil Sayın (Muhittin karakteri)

Mahallenin berberi. Racon bilir, delikanlıdır. Çukur’un suç dünyasına bulaşmamış, insanlara zarar vermekten çekindiği için o işlerden uzak durmuştur. Tabiatında şiddet yoktur.

Kubilay Aka (Celasun karakteri)

Çukur’un dışına hiç çıkmamış, yakışıklı ve öfkeli bir delikanlıdır. Gençliği ve toyluğu ile öfkesi birleşince yanlış yollara sapar. Düzene karşı olan Celasun, asi davranışlarıyla hayatını zora sokar.